Судитимуть одеситку, яка "зливала" спецслужбам РФ дані про місця базування підрозділів тероборони та морської піхоти, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Одеси за фактом державної зради. Вона "зливала" дані про місця базування підрозділів тероборони та морської піхоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що обвинувачена співпрацювала з представниками спецслужб РФ. Вона передавала через Telegram координати місць дислокації особового складу і вогневих позицій Збройних Сил України, розміщених на території Одеси та м. Чорноморськ Одеської області.

"У "зоні особливої уваги" ворога була інформація про розташування особового складу підрозділів Сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: До 15 років засуджено агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ

У листопаді 2023 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у її квартирі вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з кадровим співробітником розвідувального центру ГУ ГШ ЗС РФ.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою