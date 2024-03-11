УКР
Новини Фото
4 544 11

Судитимуть одеситку, яка "зливала" спецслужбам РФ дані про місця базування підрозділів тероборони та морської піхоти, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Одеси за фактом державної зради. Вона "зливала" дані про місця базування підрозділів тероборони та морської піхоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що обвинувачена співпрацювала з представниками спецслужб РФ. Вона передавала через Telegram координати місць дислокації особового складу і вогневих позицій Збройних Сил України, розміщених на території Одеси та м. Чорноморськ Одеської області.

"У "зоні особливої уваги" ворога була інформація про розташування особового складу підрозділів Сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: До 15 років засуджено агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ

зрадниця з Одеси

У листопаді 2023 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у її квартирі вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з кадровим співробітником розвідувального центру ГУ ГШ ЗС РФ.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою

Автор: 

Одеса (5601) суд (11825) державна зрада (1762) Офіс Генпрокурора (3406)
+10
чергове сучище
11.03.2024 12:50 Відповісти
11.03.2024 12:50 Відповісти
+8
Ось так, манівцями і водять судді МАЙДАНУ, під патронатом татарова - портнова-лукаш, отаких ЖДУНІВ-убивць з 2014 року!!

Ніяке законодавство, тому ніяк на ЖДУНІВ і не впливає!!
Ждуни, продовжують - убивати Українців!! Але, усе це відбувається, під «мудрим» патронатом хєранта від КВНу!! Бо він, вирок Україні
11.03.2024 13:27 Відповісти
11.03.2024 13:27 Відповісти
+7
Може вже досить ці їбальники "рузькага смрада" блюровати - краще гімном замазувать.
11.03.2024 12:53 Відповісти
11.03.2024 12:53 Відповісти
дайте їй хоча б одну спробу переплисти Тису.
11.03.2024 12:47 Відповісти
11.03.2024 12:47 Відповісти
чергове сучище
11.03.2024 12:50 Відповісти
11.03.2024 12:50 Відповісти
Цю сучку требо було б стратити публічно.

Але в Україні нема смертної кари…
11.03.2024 13:21 Відповісти
11.03.2024 13:21 Відповісти
"Злити" її до рота гарячої смоли!!!
11.03.2024 12:51 Відповісти
11.03.2024 12:51 Відповісти
Може вже досить ці їбальники "рузькага смрада" блюровати - краще гімном замазувать.
11.03.2024 12:53 Відповісти
11.03.2024 12:53 Відповісти
Де логика? Навіщо?!
- я хочу щоб усі жили у кацапських злиднях.
- Тьфу!
11.03.2024 13:02 Відповісти
11.03.2024 13:02 Відповісти
Втопіть її в Чорному морі.
11.03.2024 13:02 Відповісти
11.03.2024 13:02 Відповісти
На московии для (в лучшем исходе)ареста достаточно сказать Слава Украине. Поэтому у них на территории нет широких сетей диверсантов.
Зато в воюющей Украине чтобы посадить врага, наводящего ракеты на места, нужно пройти целую процедуру.
11.03.2024 13:02 Відповісти
11.03.2024 13:02 Відповісти
Ось так, манівцями і водять судді МАЙДАНУ, під патронатом татарова - портнова-лукаш, отаких ЖДУНІВ-убивць з 2014 року!!

Ніяке законодавство, тому ніяк на ЖДУНІВ і не впливає!!
Ждуни, продовжують - убивати Українців!! Але, усе це відбувається, під «мудрим» патронатом хєранта від КВНу!! Бо він, вирок Україні
11.03.2024 13:27 Відповісти
11.03.2024 13:27 Відповісти
Вирок Україні виносять самі українці. Нас як не як 80% населення.
11.03.2024 14:08 Відповісти
11.03.2024 14:08 Відповісти
Не одеситку , а росіянку . Пишіть вірно заголовки
11.03.2024 14:06 Відповісти
11.03.2024 14:06 Відповісти
 
 