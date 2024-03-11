УКР
3 572 20

15 російським військовим, які влаштували катівню у Ягідному на Чернігівщині, суд оголосив вирок - 12 років за ґратами. ФОТО

Чернігівський районний суд виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року скоїли воєнні злочини проти жителів села Ягідне, що на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.

Усі обвинувачені окупанти отримали найвищий термін покарання за ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — 12 років ув'язнення. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання засуджених.

Як уточнили в суді, вирок стосується таких 15 російських солдатів:

  1. Суван Сиин-оол;
  2. Айгарим Монгуш;
  3. Назити Монгуш;
  4. Ерес Ооржак;
  5. Аріан Хертек;
  6. Саян Хомушка;
  7. Олексій Борисов;
  8. Буян Дадар-оол;
  9. Шолбан Дамбар-оол;
  10. Доржу Демір-оол;
  11. Сайн Кенден;
  12. Віталій Монгуш;
  13. Аржан Саай;
  14. Буян Доржу;
  15. Амір Кенденов.

Окупанти, які влаштували катівню у Ягідному на Чернігівщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Катували 16-річного юнака під час окупації Куп’янщини: ідентифіковано трьох чоловіків, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За даними слідства, з 3 по 31 березня 2022 року російські військові утримували людей в підвалі школи площею 197 квадратних метрів 368 мешканців Ягідного, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було 1,5 місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки.

Як зазначили у прокуратурі, оскільки приміщення школи було так званим російським штабом людей, які утримувалися в підвалі, фактично використовували як живий щит. Через відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі та води 10 людей похилого віку померли.

"Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року. Потерпілі розповіли, що окупанти постійно охороняли периметр школи, а командував всіма чоловік з позивним Клен (справжнє ім'я - Семен Соловов). Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Його справу розглядатимуть окремо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, село Ягідне Чернігівської області ЗСУ визволили 3 квітня 2022 року.  Практично відразу стало відомо, які злочини вчиняли росіяни в окупованому населеному пункті.

Напочатку червня 2022 року було ідентифіковано 9 російських катів, що влаштували підвал смерті.

У січні 2023 року чотирьох військовослужбовців РФ засуджено за жорстоке поводження з цивільними під час окупації села Ягідного на Чернігівщині. Вирок їм- від 10 до 12 років позбавлення волі. Згодом ще один окупант за злочини у Ягідному постав перед судом.

У лютому 2024 року стало відомо, що у селі Ягідне буде створено меморіал на школі, у підвалі якої росіяни влаштували катівню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спилювання зубів, 86 діб незаконного утримування та катування: ідентифіковано працівника ФСБ РФ, який знущався з цивільних на Харківщині

Автор: 

+12
Це щось за міра така для відвертих вбивць??!!!
показати весь коментар
11.03.2024 13:46 Відповісти
+9
Дуже мало!

Требо було пожіттево,
якщо страта не можлива.
показати весь коментар
11.03.2024 13:48 Відповісти
+7
Цікаво - хоч хтось з цих мавп ще живий? Варто комусь в Росії зацікавиться - може на них уже меморіальні дошки повідкривали на школах?
показати весь коментар
11.03.2024 13:47 Відповісти
Треба було розстріляти заочно !
показати весь коментар
11.03.2024 13:51 Відповісти
Роблю тільки одну пропозицію
правку:

Слова « Було» та « заочно»- Прибрати.
показати весь коментар
11.03.2024 14:45 Відповісти
такі прості російські імена..., зайве підтвердження того, що підкорені народи ще жорстокіші ніж їхні господарі...
показати весь коментар
11.03.2024 13:59 Відповісти
раби завжди хотіли та хочуть перевершити своїх господарів!
і у руZZкіх так-само...
показати весь коментар
11.03.2024 14:08 Відповісти
Заочні суди були б корисними, якби в нас був свій Моссад для виконання вироків. А так це ні про що.
показати весь коментар
11.03.2024 14:00 Відповісти
Коренные представители "руццкого мира"...
показати весь коментар
11.03.2024 14:00 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 14:03 Відповісти
ЧЕКАЕМО режисерів всього світу знимати про кацапів - андрофагів І украінських РЕМБО СВІТОВІ блокбастери .

осоромте русню на 1000 років
показати весь коментар
11.03.2024 14:04 Відповісти
12 років?!!! За що тоді вбили ківу?!!!!!!!!
показати весь коментар
11.03.2024 14:07 Відповісти
Кива, то особий випадок. Ніхто йог не вбивав…

Він не аккуратно прикупив га автозаправці. То Нещасний випадок…
показати весь коментар
11.03.2024 14:31 Відповісти
Тільки один москаль зі списку, решта монголоїди!!! А чи живи ще вони???
показати весь коментар
11.03.2024 14:46 Відповісти
мало того що всім селом та ще й сімейний підряд, суки....
а батьки монгушів вже мабудь мільйонери або мають три лади,
підари гнойні...
показати весь коментар
11.03.2024 14:48 Відповісти
Які "милозвучні" прізвища істинної монголо-бидлячої недокраїни.

Надіюсь, оце біосміття вже давно десь догниває.
показати весь коментар
11.03.2024 14:58 Відповісти
Какіє ліцца, зразу видно рюсській. Ось воно справжнє рило "рюсськага міра".
показати весь коментар
11.03.2024 15:19 Відповісти
а ці мавпи про це знають?
показати весь коментар
11.03.2024 16:03 Відповісти
Ще 12 років кормити цю мразоту ???? Самий гуманний суд ...
показати весь коментар
11.03.2024 16:13 Відповісти
10 років за 10 померлих у муках пенсіонерів + місцеві казали про розстріляних в селі людей, плюс ті що стали божевільними від духоти в підвалі (про це також згадували), плюс згвалтованих жінок яких забирали з підвалу. Рік тому про це були сюжети, а зараз- зась. Щоб швидше забути і підписати договорняк із рашкою
показати весь коментар
11.03.2024 16:46 Відповісти
 
 