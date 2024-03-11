15 російським військовим, які влаштували катівню у Ягідному на Чернігівщині, суд оголосив вирок - 12 років за ґратами. ФОТО

Чернігівський районний суд виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року скоїли воєнні злочини проти жителів села Ягідне, що на Чернігівщині.

Усі обвинувачені окупанти отримали найвищий термін покарання за ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — 12 років ув'язнення. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання засуджених.

Як уточнили в суді, вирок стосується таких 15 російських солдатів:

Суван Сиин-оол; Айгарим Монгуш; Назити Монгуш; Ерес Ооржак; Аріан Хертек; Саян Хомушка; Олексій Борисов; Буян Дадар-оол; Шолбан Дамбар-оол; Доржу Демір-оол; Сайн Кенден; Віталій Монгуш; Аржан Саай; Буян Доржу; Амір Кенденов.

За даними слідства, з 3 по 31 березня 2022 року російські військові утримували людей в підвалі школи площею 197 квадратних метрів 368 мешканців Ягідного, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було 1,5 місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки.

Як зазначили у прокуратурі, оскільки приміщення школи було так званим російським штабом людей, які утримувалися в підвалі, фактично використовували як живий щит. Через відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі та води 10 людей похилого віку померли.

"Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року. Потерпілі розповіли, що окупанти постійно охороняли периметр школи, а командував всіма чоловік з позивним Клен (справжнє ім'я - Семен Соловов). Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Його справу розглядатимуть окремо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, село Ягідне Чернігівської області ЗСУ визволили 3 квітня 2022 року. Практично відразу стало відомо, які злочини вчиняли росіяни в окупованому населеному пункті.

Напочатку червня 2022 року було ідентифіковано 9 російських катів, що влаштували підвал смерті.

У січні 2023 року чотирьох військовослужбовців РФ засуджено за жорстоке поводження з цивільними під час окупації села Ягідного на Чернігівщині. Вирок їм- від 10 до 12 років позбавлення волі. Згодом ще один окупант за злочини у Ягідному постав перед судом.

У лютому 2024 року стало відомо, що у селі Ягідне буде створено меморіал на школі, у підвалі якої росіяни влаштували катівню.

