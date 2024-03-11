15 російським військовим, які влаштували катівню у Ягідному на Чернігівщині, суд оголосив вирок - 12 років за ґратами. ФОТО
Чернігівський районний суд виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року скоїли воєнні злочини проти жителів села Ягідне, що на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.
Усі обвинувачені окупанти отримали найвищий термін покарання за ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — 12 років ув'язнення. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання засуджених.
Як уточнили в суді, вирок стосується таких 15 російських солдатів:
- Суван Сиин-оол;
- Айгарим Монгуш;
- Назити Монгуш;
- Ерес Ооржак;
- Аріан Хертек;
- Саян Хомушка;
- Олексій Борисов;
- Буян Дадар-оол;
- Шолбан Дамбар-оол;
- Доржу Демір-оол;
- Сайн Кенден;
- Віталій Монгуш;
- Аржан Саай;
- Буян Доржу;
- Амір Кенденов.
За даними слідства, з 3 по 31 березня 2022 року російські військові утримували людей в підвалі школи площею 197 квадратних метрів 368 мешканців Ягідного, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було 1,5 місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки.
Як зазначили у прокуратурі, оскільки приміщення школи було так званим російським штабом людей, які утримувалися в підвалі, фактично використовували як живий щит. Через відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі та води 10 людей похилого віку померли.
"Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року. Потерпілі розповіли, що окупанти постійно охороняли периметр школи, а командував всіма чоловік з позивним Клен (справжнє ім'я - Семен Соловов). Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Його справу розглядатимуть окремо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, село Ягідне Чернігівської області ЗСУ визволили 3 квітня 2022 року. Практично відразу стало відомо, які злочини вчиняли росіяни в окупованому населеному пункті.
Напочатку червня 2022 року було ідентифіковано 9 російських катів, що влаштували підвал смерті.
У січні 2023 року чотирьох військовослужбовців РФ засуджено за жорстоке поводження з цивільними під час окупації села Ягідного на Чернігівщині. Вирок їм- від 10 до 12 років позбавлення волі. Згодом ще один окупант за злочини у Ягідному постав перед судом.
У лютому 2024 року стало відомо, що у селі Ягідне буде створено меморіал на школі, у підвалі якої росіяни влаштували катівню.
