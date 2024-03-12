УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 425 890 осіб (+910 за добу), 6747 танків, 10 522 артсистеми, 12 901 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 425 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 425890 (+910) осіб,
  • танків - 6747 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 12901 (+27) од,
  • артилерійських систем - 10522 (+23) од,
  • РСЗВ - 1016 (+0) од,
  • засоби ППО - 713 (+2) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43),
  • крилаті ракети -1920 (+1),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44) од,
  • спеціальна техніка - 1691 (+5)

Також читайте: Росіянин скаржиться на своє командування та складнощі на полі бою: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертне ВIДЕО окупанта

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (18544) ліквідація (4388)
+27
Минув 3670 день москальсько-української війни.
109!! одиниць техніки та 910!! чумардосів.
Арта 23, броня 35!, логістика 44!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 425 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
12.03.2024 08:08 Відповісти
+17
12.03.2024 08:14 Відповісти
+12
У вівторок, 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірським батальйоном зайшли в Курську та Бєлгородську область. Легіон повідомляє про взяття під контроль населеного пункта Лозова Рудка.
12.03.2024 08:26 Відповісти
12.03.2024 08:08 Відповісти
12.03.2024 08:14 Відповісти
За кораблем ...
12.03.2024 08:43 Відповісти
незабаром цілє місто сссочі настріляють - зігуньки
12.03.2024 12:01 Відповісти
12.03.2024 13:07 Відповісти
Карабас,єнот-привітайте куйла з виборами.
12.03.2024 08:14 Відповісти
12.03.2024 08:26 Відповісти
Ніколи так не брешуть як під час виборів і війни! А враховуючи що хабадська банда захопила владу ще у 1917 році - Хуцпа (брехня) передається від комуняк-більшовиків до кравчуків-кучм-зеленських безперестанно.
12.03.2024 09:08 Відповісти
пуціних-шойгів забув..)))
12.03.2024 09:12 Відповісти
Ти весь березень це постиш, продовжуй і надалі, кацапи тебе читають і на зло вже масово "дострілюються" (мабуть на власні очі бачили що стає з трьохсотими)
12.03.2024 10:07 Відповісти
Роздрукуй та повісь собі на лоба.
12.03.2024 15:55 Відповісти
Вже розпочато другу чверть п'ятої сотні тисяч!!!
12.03.2024 10:14 Відповісти
 
 