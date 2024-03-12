Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 425 890 осіб (+910 за добу), 6747 танків, 10 522 артсистеми, 12 901 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 425 890 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 425890 (+910) осіб,
- танків - 6747 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 12901 (+27) од,
- артилерійських систем - 10522 (+23) од,
- РСЗВ - 1016 (+0) од,
- засоби ППО - 713 (+2) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43),
- крилаті ракети -1920 (+1),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44) од,
- спеціальна техніка - 1691 (+5)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
