Війська РФ ударили шістьма ракетами "С-300" по Селидовому, 2 людини поранено, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

У Селидовому на Донеччині поранено двох людей, прокурори фіксують наслідки масованої ракетної атаки на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 березня 2024 року, близько 01:30, збройні сили РФ вдарили 6 ракетами "С-300" по м. Селидовому.

"В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень дві сестри 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями", - йдеться у повідомленні.

Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів - щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

Прокурори на місці вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

обстріл (30503) ракети (4153) Донецька область (9433) Офіс Генпрокурора (3406)
+4
Сірія Алеппо, а нам здаволось що в нас таке неможливо, а от і ні, але ще не час ржати і дуркувати як в 2019 році, все ще попереду
12.03.2024 09:39 Відповісти
+3
Міг би,але чомусь не нападав коли дорослі при владі були
12.03.2024 09:59 Відповісти
+3
***** звичайно падло і гнида кончена, але далеко не дурень. Значить він не був ще готовий напасти. А тут ще й вумний нарід в Україні йому допоміг з президентом.
12.03.2024 10:10 Відповісти
12.03.2024 09:39 Відповісти
Думаєш, якби вибрали іншого то ***** б не напав? ***** цю війну виношував десятиліттями.
показати весь коментар
12.03.2024 09:55 Відповісти
12.03.2024 09:59 Відповісти
12.03.2024 10:10 Відповісти
В першу чергу вони напали якраз в цей час тому що газ рекордно подорожчав,і в Україні всі люто будували захисні автомагістралі
12.03.2024 10:35 Відповісти
Про які автомагістралі йде мова?
12.03.2024 10:44 Відповісти
Різні,велике будівництво
12.03.2024 10:48 Відповісти
Це один з пазлів.
12.03.2024 10:19 Відповісти
Але дууууже важливий!
12.03.2024 10:40 Відповісти
А ти думаєш шо напад під час Майдану та під час царювання Найшашличнішого Піськограя - якесь співпадіння і тупий путін не вираховував найбільш приятливий момент?
12.03.2024 10:08 Відповісти
Та це все зрозуміло. Я не про це. Ідея поглинути Україну у кацапів не зникала ніколи. Рано чи пізно ***** теперішнє чи якесь ***** майбутнє це все рівно зробили б.
12.03.2024 10:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/85271 🔥Ще запальні відео з вечірки «легіонерів» на теренах рф
12.03.2024 10:31 Відповісти
https://t.me/voynareal/85274 😂Перелякані кацапи жаліються на «‎жорсткі бої» і ракетну небезпеку.
12.03.2024 10:32 Відповісти
https://t.me/voynareal/85284 Воронезька область, ракетна небезпека
12.03.2024 10:34 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
12.03.2024 10:35 Відповісти
З пепео ситуація така,іхтамнет
12.03.2024 10:36 Відповісти
https://t.me/voynareal/85297 До речі, палаючий з ночі НПЗ «Лукойл» у Кстово - 4-й за потужністю на всій росії Він заживлений відразу з двох нафтопроводів.
12.03.2024 10:44 Відповісти
https://t.me/voynareal/85305 🔥У Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ Тим часом русня повідомляє про роботу ППО у Таганрозі
12.03.2024 11:00 Відповісти
 
 