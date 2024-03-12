Війська РФ ударили шістьма ракетами "С-300" по Селидовому, 2 людини поранено, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

У Селидовому на Донеччині поранено двох людей, прокурори фіксують наслідки масованої ракетної атаки на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 березня 2024 року, близько 01:30, збройні сили РФ вдарили 6 ракетами "С-300" по м. Селидовому.

"В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень дві сестри 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями", - йдеться у повідомленні.













Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів - щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

Прокурори на місці вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.