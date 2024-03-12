Доба на Донеччині: під вогнем Селидове, Костянтинівка та Торецьк, є поранені. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Новоукраїнці Вугледарської громади міста пошкоджено будинок.

Покровський район

Селидове зазнало ракетного удару - поранено 2 людини, пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. Ще 2 будинки у місті зруйновані повністю. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район

Під вогнем околиці Костянтинівської і Лиманської громад - без жертв і руйнувань.

Бахмутський район

У Торецьку поранено людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській - Переїзне і Верхньокам'янське.











З лінії фронту евакуйовано 612 осіб, у тому числі 136 дітей.