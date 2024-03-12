Планував отруїти командування ЗСУ та розвідував місця дислокації Сил оборони: СБУ затримала агента ФСБ на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився чинний військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і "покроково" задокументували його підривну діяльність проти України.

Це дозволило провести комплекс заходів для убезпечення українських захисників, а також затримати агента ФСБ на етапі його підготовки до здійснення диверсії.





Крім того, у ході розслідування Служба безпеки встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора.

Подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалась через анонімний чат у месенджері.









Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

