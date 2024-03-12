УКР
Планував отруїти командування ЗСУ та розвідував місця дислокації Сил оборони: СБУ затримала агента ФСБ на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився чинний військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і "покроково" задокументували його підривну діяльність проти України.

Це дозволило провести комплекс заходів для убезпечення українських захисників, а також затримати агента ФСБ на етапі його підготовки до здійснення диверсії.

СБУ затримала агента ФСБ на Запоріжжі
СБУ затримала агента ФСБ на Запоріжжі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано коригувальницю ракетних ударів РФ по Ізюму, - СБУ

Крім того, у ході розслідування Служба безпеки встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора.

Подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалась через анонімний чат у месенджері.

Зрадник спілкувався з російським куратором
Зрадник спілкувався з російським куратором

Читайте також: На Вінниччині затримано агентку ФСБ, яка закликала до підтримки Путіна та збирала розвіддані про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: До 15 років засуджено агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ

Автор: 

СБУ (13286) Запорізька область (3991) військовослужбовці (4906) ЗСУ (7867)
+30
загарбники викрали родичів чоловіка... піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора...

Нагадайте де живуть родичі нового Главкома ЗСУ...
12.03.2024 10:25 Відповісти
+14
Так там не только у Главкома... У Ермака, брат Подоляка. Если покопаться, уверен, там не один десяток таких семей еще найдется.
12.03.2024 10:32 Відповісти
+11
на гіляку запроданця !!!
12.03.2024 10:20 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
12.03.2024 10:20 Відповісти
можливо він сам здався, а кіно розіграли для фсб, щоб родичів не вбили. можна фантазувати в будь яку сторону.
12.03.2024 12:59 Відповісти
А чому випадково так - раз і "при попытке к бегству".
12.03.2024 10:21 Відповісти
загарбники викрали родичів чоловіка... піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора...

Нагадайте де живуть родичі нового Главкома ЗСУ...
12.03.2024 10:25 Відповісти
Так там не только у Главкома... У Ермака, брат Подоляка. Если покопаться, уверен, там не один десяток таких семей еще найдется.
12.03.2024 10:32 Відповісти
Шпілі-вілі, тралі-валі
Як зловили п..ди б далі
12.03.2024 10:27 Відповісти
Бреше тварюка про батьків , бо жити хочеться 😡
12.03.2024 10:28 Відповісти
А батьків єрмака теж тримають "на підвалі" в москві? А сирського?
12.03.2024 10:33 Відповісти
То нехай йому баню влаштують в тій речовині.
12.03.2024 10:39 Відповісти
В контразведке все зеленые идиоты- пиарщики? Рскрыли- хорошо! А нахера тут же на весь свет белый звонить? А игру затеять? Навести дорогостоящие Искандеры на старые заброшенные фермы или вообще в пустой овраг? Идиоты, нет слов! Просто зеленые идиоты!
12.03.2024 10:46 Відповісти
функєльшпіль!
12.03.2024 12:22 Відповісти
"А игру затеять? Навести дорогостоящие Искандеры на старые заброшенные фермы или вообще в пустой овраг?"

Может это уже сделано.
12.03.2024 12:56 Відповісти
От чого б не працювати ..... ПОДВІЙНИМ АГЕНТОМ. Надсилав би на росію фальшиві повідомлення, і батьки були б у спокої.
12.03.2024 10:50 Відповісти
якщо про батьків правда, то це зайвий доказ, що в окупації ніяка прихильність до влади та любов руского міра не допомагає від слова зовсім..., всі підкорені народи розглядаються виключно як ресурс, який піде на збереження влади загарбників...., все..., може спочатку кинуть якусь кістку, а потім все, тебе використають, потім викинуть, ти змінна деталь...
12.03.2024 10:52 Відповісти
Прізвище цього йолопа Гольштейн, мабуть таджик!
12.03.2024 10:52 Відповісти
Типичный! Пробы не где ставить!
12.03.2024 12:49 Відповісти
в сьогоднішній ситуації на кацапів апацювати може тільки повний ідіот! Вербують- іди в контррозвідку, будеш подвійним агентом
12.03.2024 10:54 Відповісти
Яйця між двері, випитати всьо, дезінформувати кацапів і в розход падлу!
12.03.2024 10:54 Відповісти
Цікаво, а батьки Сирського як там на мАсквє ще на свободі? Чи Зе до них свою охорону відправив, коли призначав Сирського головкомом. Плять, що не можна було знайти людину, яка не навчалась на расії та не має ватників родичів в мАсквє?
12.03.2024 11:12 Відповісти
"що не можна було знайти людину, яка не навчалась на расії та не має ватників родичів в мАсквє?"

Валерий Залужный. И не надо никого искать. Но он то ли сам уволился, то ли оказался непригодным ВВК, то ли сам захотел послом стал зеленым поперек горла.
12.03.2024 13:08 Відповісти
"планував додати отруйну речовину у воду прально-лазневого комплексу"Яким чином він то робив?Просто подумайте,як можна додати отруту у воду,яка поступає з центральної мережі?В сталінські часи писали "планіровал отравіть командний состав влив в водохраніліще бутилочку цианістава калія".І люди вірили,іншого виходу не було.Але люди,які пишуть подібні бздури повинні пояснити,як і що...
12.03.2024 13:03 Відповісти
Це пересувна лазня, в неї свій запас води. А добавити можна "Новічка".
12.03.2024 15:46 Відповісти
На кол.
12.03.2024 13:27 Відповісти
Так его самого надо накормить или напоить его же отравленным пойлом, пусть "порадуется жизни".. )
12.03.2024 15:41 Відповісти
 
 