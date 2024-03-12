УКР
У Києві та низці регіонів оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено). КАРТА

Вдень 12 березня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.30 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі актуальна карта тривог така:

тривога

Станом на 10.22 карта тривог така: 

карта повітряних тривог

Читайте також: По всій Україні оголошували тривогу через зліт російського МіГ-31К (оновлено)

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!

