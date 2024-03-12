У Києві та низці регіонів оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено). КАРТА
Вдень 12 березня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.30 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 10.22 карта тривог така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль