У Києві та низці регіонів оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено). КАРТА

Вдень 12 березня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.30 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 10.22 карта тривог така:

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!