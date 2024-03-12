Рашисти вчора з артилерії атакували Куп’янський район: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська атакували село Глушівка на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 00:30 росіяни вдарили по житловому кварталу Куп'янська, внаслідок чого горіли квартири у 5-поверховому будинку. Попередньо, окупанти скинули на місто КАБ.
Водночас 11 березня близько 13:40 російські військовослужбовці обстріляли с. Глушківка Купʼянського району. Загинув мирний житель, ще троє отримали поранення. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.
