Рашисти вчора з артилерії атакували Куп’янський район: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували село Глушівка на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 00:30 росіяни вдарили по житловому кварталу Куп'янська, внаслідок чого горіли квартири у 5-поверховому будинку. Попередньо, окупанти скинули на місто КАБ.

Водночас 11 березня близько 13:40 російські військовослужбовці обстріляли с. Глушківка Купʼянського району. Загинув мирний житель, ще троє отримали поранення. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

