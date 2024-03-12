Викрито нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих - троє посадовців медзакладів та адвокатка, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

Вартість підробки становила до 16 тис. американських доларів.

Миколаївщина

СБУ нейтралізувала злочинну групу, що торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Серед фігурантів – очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця – посадовиця лікарні. Вона фабрикувала медичні висновки щодо наявності "тяжких захворювань" під час обстеження клієнтів.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА

Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" втікачів та призначала їм групи інвалідності.

Таким чином понад 15 ухилянтів планували використати це для виїзду до ЄС, але співробітники Служби безпеки запобігли втечі.

Полтавщина

Служба безпеки викрила місцеву адвокатку, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти "розв'язання питання". Перший спосіб – надавала їм сфабриковані висновки ВЛК, другий – вносила до інформаційної системи "Шлях" для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.





Читайте також: Чоловік у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Хмельницька область

Правоохоронці ліквідували ще одну схему нелегальної міграції за кордон. До її організації причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про "погане здоров’я".

Потім підроблені документи подавали до військкомату для "списання" потенційних призовників з військового обліку.

Прикарпаття

СБУ затримала ділка, який "відмазував" ухилянтів від мобілізації. Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано ще 3 схеми виїзду ухилянтів за кордон, вартість "послуги" сягала $12 тис., - СБУ. ФОТО

Львів

Правоохоронці ліквідували ще один канал втечі за кордон, що діяв під виглядом вантажних перевезень. Під час комплексних заходів затримано ділка, який оформлював своїх клієнтів водіями благодійного фонду.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.





Також читайте: Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Їх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО