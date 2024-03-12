УКР
Викрито нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих - троє посадовців медзакладів та адвокатка, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

Вартість підробки становила до 16 тис. американських доларів.

Миколаївщина

СБУ нейтралізувала злочинну групу, що торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Серед фігурантів – очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця – посадовиця лікарні. Вона фабрикувала медичні висновки щодо наявності "тяжких захворювань" під час обстеження клієнтів.

Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" втікачів та призначала їм групи інвалідності.

Таким чином понад 15 ухилянтів планували використати це для виїзду до ЄС, але співробітники Служби безпеки запобігли втечі.

Полтавщина

Служба безпеки викрила місцеву адвокатку, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти "розв'язання питання". Перший спосіб – надавала їм сфабриковані висновки ВЛК, другий – вносила до інформаційної системи "Шлях" для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Хмельницька область

Правоохоронці ліквідували ще одну схему нелегальної міграції за кордон. До її організації причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про "погане здоров’я".

Потім підроблені документи подавали до військкомату для "списання" потенційних призовників з військового обліку.

Прикарпаття

СБУ затримала ділка, який "відмазував" ухилянтів від мобілізації. Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.

Львів

Правоохоронці ліквідували ще один канал втечі за кордон, що діяв під виглядом вантажних перевезень. Під час комплексних заходів затримано ділка, який оформлював своїх клієнтів водіями благодійного фонду.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Топ коментарі
+7
Ухилянт сидить в креслі преза, ну то таке.
показати весь коментар
12.03.2024 12:37 Відповісти
+6
Ухилянт - це хто давав присягу Конституції Україні, і насамперед хто присягнув їй це наш президент Зе, а потім судді, поліція, прокурори, військові і.т.д. а решта - це звичайний народ України в статусі людей.
показати весь коментар
12.03.2024 12:41 Відповісти
+5
практично 73% голосувало за хла.., ну то таке
показати весь коментар
12.03.2024 12:51 Відповісти
По радіо тільки що поідомили про кацапський військовий літак, який впав у Іваново.
Вродє, шось і на аеродромі там щось димить. )))
показати весь коментар
12.03.2024 12:36 Відповісти
Ухилянт сидить в креслі преза, ну то таке.
показати весь коментар
12.03.2024 12:37 Відповісти
практично 73% голосувало за хла.., ну то таке
показати весь коментар
12.03.2024 12:51 Відповісти
вам повинно бути соромно, оскільки- це почесний та взірцевий ухилянт, що смішив дебільчиків, коли українцям розрізали животи, а його Ставрида, закликала відсилати їй дані просування українських військ за мзду.
показати весь коментар
12.03.2024 13:07 Відповісти
важко жити у алкогольному хрінпіду? Знеси свою реєстрацію сам, навіщо так страждати клавою?
показати весь коментар
12.03.2024 14:51 Відповісти
Це не поодинокі, а массові зловживання, та порушення Закону! Цікаво, хто бенефіціар цього бізнесу? Я думаю, що на Банковій, а Ви?🙄
показати весь коментар
12.03.2024 12:37 Відповісти
Ухилянт - це хто давав присягу Конституції Україні, і насамперед хто присягнув їй це наш президент Зе, а потім судді, поліція, прокурори, військові і.т.д. а решта - це звичайний народ України в статусі людей.
показати весь коментар
12.03.2024 12:41 Відповісти
будьте політкоректні та уникайте лазні 3-ох діб... G2...
показати весь коментар
12.03.2024 13:12 Відповісти
Напишу іншими літерами.
показати весь коментар
12.03.2024 13:22 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:23 Відповісти
А мудрий нарід це по твоїй логіці взагалі якесь інородне тіло? Тобто вони всю незалежність до влади кретинів приводять,а коли запахло жареним то ухилянтики умивають руки і розказують що вони не при ділах і нехай ідуть на війну усі інші але тільки не вони? Це грамотно
показати весь коментар
12.03.2024 13:13 Відповісти
Це можуть бути люди призовного віку! Але ніяк не ухилянт як ******* писати журналісти.
показати весь коментар
12.03.2024 14:03 Відповісти
Ну так звертайся до журналістів з претензіями,навіть в прикордонній службі коли затримують таких називають порушниками,а не ухилянтами,хоча ціль людей котрі тікають за кордон усі прекрасно знають
показати весь коментар
12.03.2024 14:10 Відповісти
Evil Maksym
@EvilMaksym
·
16 хв
Як зрозуміти що в країні срака з забезпеченням армії?
Чувак який служить/служив в 112 ТРО, а зараз працює безпосередньо з міністром оборони, оголошувати збір на ремонт авто для 112 ТРО.
показати весь коментар
12.03.2024 12:41 Відповісти
Здається правохоронці ще ніколи не працювали так в поті чола, думка, що доведеться йти воювати самим тільки посилює вклад у цю роботу)
показати весь коментар
12.03.2024 12:49 Відповісти
«націоналізм» Українців прямо зашкалює...
показати весь коментар
12.03.2024 12:54 Відповісти
Я дивуюся, чому нарід біжить від своїх мрій, від свого майбутнього? Так це ж ваш вибір, ржіть, спіть, sRiть, чого вам ще не вистачає? В перервах ідіть на концерти "кварталу" і передивляйтеся кіно про Голобородьку. Ткого кіно немає навіть у США. Якщо не достатньо, то подивіться марафон, там ми вже всіх перемогли і ваш лідор буде виконувти і далі свої повновження, ніякі вороги його не викинуть ні 3-ми ні 7-ми майданами, бо так каже соціологія і нарід, а не Конституція.
показати весь коментар
12.03.2024 12:54 Відповісти
Сук@, коли ж ця кончена влада наведе лад і зробить закони для "лікарів" і ухилянтів.
показати весь коментар
12.03.2024 12:56 Відповісти
πuzgeць, лавка закрита.
...на сьогодні...
показати весь коментар
12.03.2024 13:07 Відповісти
Шкода цивільних людей, одні віддають роками зібрані заначки, інші (як мій знайомий) продають автомобілі та дачі, аби лише не потрапити в військо та спробувати розпочати нове життя куди подалі від цього пекла. Мало того, що люди втрачають зароблене, так ще здорові, навчені бугаї в формі (які самі за хабарі сидять по тилах) полюють на них за премії та пільги аби і далі ховатися від війни за спинами цивільних.
показати весь коментар
12.03.2024 13:09 Відповісти
Такі схеми відпрацьовані ще з 2014 року, майже в усих обласних центрах за участю цілого ланцюгу лікарів та ВЛК!!
Це як з бурштином та наркотою боряться привладні, але постійно виходять на сидільців з Урядового кварталу та МВС!
Пямятаєте, у 2017 році, голосну справу щодо масованого переправлення дівчат з України, до всесвітніх БОРДЕЛІВ, якою так «опікувалися» шишки на посадах в МВС та держПрикордонслужби…. Могилєвич з московії…
Західні служби, мають вдосталь фактажу…
Рило було у правопохоронців, у добрячому лайні, тому і «загальмували» вони ж, цей розголос!!
Так і тут, те саме!
показати весь коментар
12.03.2024 13:12 Відповісти
Ухилянство по "шлях" можна було б давно законодавчо врегулювати і "банити" тих, хто втік. Однак виявиться, що із 20+ тис втікачів за цим документом, є велика кількість діточок, родичів та друзів нинішньої влади. Тобто замість того аби закрити схему абиинею не користувалися, влада робить потужну імітацію діяльності.
показати весь коментар
12.03.2024 13:35 Відповісти
не забувайте, що постійно наголошується тарифікація послуги... Колись, демонстративно відловлювали демпінгівстів, а тепер- нагнітачів цін та тих, хто підставляє ОПопацюків із їхніми лазівками.
показати весь коментар
12.03.2024 14:13 Відповісти
Уже 16к. Ставки растут
показати весь коментар
12.03.2024 15:06 Відповісти
 
 