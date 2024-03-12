Російський літак Іл-76 упав у Іванівській області. Міноборони РФ каже, що на борту було 15 осіб (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Військово-транспортний літак упав в Іванівській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 112.
Попередньо, йдеться про Іл-76. Він трохи не дотягнув до смуги аеродрому "Северный" і впав у лісопосадку.
Також зазначається, що попередньо, на землі жертв та руйнувань немає, на місце виїхали оперативні служби.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Згодом інформацію про те, що Іл-76 розбився, підтвердили у Міноборони РФ.
"На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Причиною катастрофи стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії", - йдеться у повідомленні.
Мешканці регіону почули потужний вибух у місті Валуйки, після чого почалася масштабна пожежа у лісосмузі.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/632578-potuzhniy-vibuh-na-byelgorodshchini-u-rf-mogli-zbiti-vinishchuvach-su-27-zmi-video
https://t.me/ZOV_Voevoda/9060
Пилоты смогли увести машину от жилых кварталов.." )
https://t.me/bazabazon/25789
i далі соло на баяні.
Антоновські літаки вміли літати на одному крайньому працюючому двигуні.
Продовжувати горизонтальний політ, вже не кажучи про здйснення посадки.
А тут 3 справні двигуни - вот вам і "русская тєхніка" ....
==================
Разберуцца, примут меры, устранят причины, накажут невиновных, наградят непричасных и станет исчо лутшэе.
Да!, доложат Путену о проделанной работе.
В армии (дурдоме) шо главное? Правельно - подход и рапорт зычным баритоном.
Из харошэва русскава Дмитрия Хворостовскова мог бы палучицца харошый генерал... из Кобзона тожэ.
ИЛ-76 в кладбищенских кустах
Обугленные тушки из команды
На птичек наводили жах и страх