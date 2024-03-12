Російський літак Іл-76 упав у Іванівській області. Міноборони РФ каже, що на борту було 15 осіб (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Військово-транспортний літак упав в Іванівській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 112.

Попередньо, йдеться про Іл-76. Він трохи не дотягнув до смуги аеродрому "Северный" і впав у лісопосадку.

Також зазначається, що попередньо, на землі жертв та руйнувань немає, на місце виїхали оперативні служби.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.





Згодом інформацію про те, що Іл-76 розбився, підтвердили у Міноборони РФ.

"На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Причиною катастрофи стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії", - йдеться у повідомленні.