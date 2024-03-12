УКР
Російський літак Іл-76 упав у Іванівській області. Міноборони РФ каже, що на борту було 15 осіб (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Військово-транспортний літак упав в Іванівській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 112. 

Попередньо, йдеться про Іл-76. Він трохи не дотягнув до смуги аеродрому "Северный" і впав у лісопосадку.

Також зазначається, що попередньо, на землі жертв та руйнувань немає, на місце виїхали оперативні служби.

Також читайте: Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

літак упав
літак упав

Згодом інформацію про те, що Іл-76 розбився, підтвердили у Міноборони РФ.

"На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Причиною катастрофи стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії", - йдеться у повідомленні.

+53
Та що за день сьогодні прям настрій такий від того всього.
12.03.2024 12:34 Відповісти
12.03.2024 12:34 Відповісти
+49
Упал на территории кладбища
12.03.2024 12:36 Відповісти
12.03.2024 12:36 Відповісти
+31
До пекла, істоти !!!
12.03.2024 12:34 Відповісти
12.03.2024 12:34 Відповісти
Никто из погибшего экипажа не пострадал.
12.03.2024 12:55 Відповісти
12.03.2024 12:55 Відповісти
а тот что в гробу тому ничего
12.03.2024 13:06 Відповісти
12.03.2024 13:06 Відповісти
знову про полонених будуть втирати?
12.03.2024 13:03 Відповісти
12.03.2024 13:03 Відповісти
https://t.me/voynareal/85328 👏 Мінвбивць офіційно підтвердили падіння Іл-76 та заявили про 15 загиблих
12.03.2024 13:04 Відповісти
12.03.2024 13:04 Відповісти
12.03.2024 13:08 Відповісти
12.03.2024 13:08 Відповісти
Telegram-канали повідомляють про можливе знищення російського літака Су-27 над Бєлгородською областю.
Мешканці регіону почули потужний вибух у місті Валуйки, після чого почалася масштабна пожежа у лісосмузі.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/632578-potuzhniy-vibuh-na-byelgorodshchini-u-rf-mogli-zbiti-vinishchuvach-su-27-zmi-video
12.03.2024 13:09 Відповісти
12.03.2024 13:09 Відповісти
Су-27 під Валуйками, подейкують що наші збили, а ще що Белгород наш
12.03.2024 13:10 Відповісти
12.03.2024 13:10 Відповісти
Нидайбох! Это я про Белгород. Меньше всего Украине нужно еще миллион ватных насквозь кацапов
12.03.2024 14:30 Відповісти
12.03.2024 14:30 Відповісти
Можливо туди дійшли РДК і СР.
12.03.2024 19:11 Відповісти
12.03.2024 19:11 Відповісти
Просто он тяжелее воздуха!!!
12.03.2024 13:12 Відповісти
12.03.2024 13:12 Відповісти
Заіпісь.....круто...давай ішо...
12.03.2024 13:18 Відповісти
12.03.2024 13:18 Відповісти
Почему в статистику не попадёт? Или отдельно статистика должна быть, количество уставших самолётов во время войны на росии. Не было бы войны, у него бы ещё ресурса лет на 10 хватило, потом бы списали. Получается, что главная причина это усталость техники от войны.
12.03.2024 13:23 Відповісти
12.03.2024 13:23 Відповісти
Очевидцы говорят что была детонация как от разрыва боеприпасов.
12.03.2024 13:28 Відповісти
12.03.2024 13:28 Відповісти
12.03.2024 13:29 Відповісти
12.03.2024 13:29 Відповісти
Мотор отвалился - гребаный стыд!!!
12.03.2024 13:33 Відповісти
12.03.2024 13:33 Відповісти
Как говорится - жизнь это затяжной прыжок из ***** в могилу. Допрыгнули 😂
12.03.2024 13:34 Відповісти
12.03.2024 13:34 Відповісти
12.03.2024 13:42 Відповісти
12.03.2024 13:42 Відповісти
Іл-76 вони зараз постійно використовують як "чорний тюльпан", - розвозять по мухосрансках своїх 200-х .
12.03.2024 13:42 Відповісти
12.03.2024 13:42 Відповісти
12.03.2024 14:02 Відповісти
12.03.2024 14:02 Відповісти
12.03.2024 14:14 Відповісти
12.03.2024 14:14 Відповісти
...шото пошло так
12.03.2024 14:26 Відповісти
12.03.2024 14:26 Відповісти
Зато упало так!
12.03.2024 16:11 Відповісти
12.03.2024 16:11 Відповісти
Горе то какое, аж чуть слезу в кофе не уронил😆
12.03.2024 14:27 Відповісти
12.03.2024 14:27 Відповісти
Говорят что в двигатель самолета попал воробей, из-за чего двигатель сразу загорелся.. )
12.03.2024 14:40 Відповісти
12.03.2024 14:40 Відповісти
12.03.2024 14:53 Відповісти
12.03.2024 14:53 Відповісти
Супер! )
12.03.2024 18:34 Відповісти
12.03.2024 18:34 Відповісти
ПріятнА пАсмарєть...
12.03.2024 14:40 Відповісти
12.03.2024 14:40 Відповісти
Красивое.
12.03.2024 14:43 Відповісти
12.03.2024 14:43 Відповісти
Полет Ил 76 с горящим двигателем:
https://t.me/ZOV_Voevoda/9060
12.03.2024 14:43 Відповісти
12.03.2024 14:43 Відповісти
В расейских СМИ пишут что: "В районе Иваново совершил аварийную посадку Ил-76.
Пилоты смогли увести машину от жилых кварталов.." )
12.03.2024 14:46 Відповісти
12.03.2024 14:46 Відповісти
На роисе всегда так, если самолет *******, значит от жилых кварталов отводил. А если ******* на квартал, значит летчик боролся до последнего. Нарот-херой, ****
12.03.2024 16:41 Відповісти
12.03.2024 16:41 Відповісти
Неплохие у них там домики "в области".
12.03.2024 14:47 Відповісти
12.03.2024 14:47 Відповісти
Щасливого польоту , думаю літакопад продовжится.
12.03.2024 14:47 Відповісти
12.03.2024 14:47 Відповісти
12.03.2024 14:56 Відповісти
12.03.2024 14:56 Відповісти
А его сбили или это просто птичка была такая? )
12.03.2024 14:59 Відповісти
12.03.2024 14:59 Відповісти
Последние минуты полета Ил-76, 1:13
https://t.me/bazabazon/25789
12.03.2024 14:57 Відповісти
12.03.2024 14:57 Відповісти
"A город подумал - учєнья іду-у-ут..."
i далі соло на баяні.
12.03.2024 14:58 Відповісти
12.03.2024 14:58 Відповісти
Закон еврея Ісаака Ньтона не відміняли для москалів.
12.03.2024 15:36 Відповісти
12.03.2024 15:36 Відповісти
У Ньютона було одне яблуко, а у кацапів цілий літак і не один. Прогрес!
12.03.2024 16:19 Відповісти
12.03.2024 16:19 Відповісти
Пожежа крайнього двигуна - не змогли навіть перекрити подачу палива.
Антоновські літаки вміли літати на одному крайньому працюючому двигуні.
Продовжувати горизонтальний політ, вже не кажучи про здйснення посадки.
А тут 3 справні двигуни - вот вам і "русская тєхніка" ....
12.03.2024 16:28 Відповісти
12.03.2024 16:28 Відповісти
12.03.2024 16:43 Відповісти
12.03.2024 16:43 Відповісти
Та треба ж брати до уваги - з якою кількістю "робочих" двигунів воно злетіло! ))
12.03.2024 16:59 Відповісти
12.03.2024 16:59 Відповісти
на першій сторінці учасник Навігатор пояснив, чому могло так статися
12.03.2024 19:13 Відповісти
12.03.2024 19:13 Відповісти
На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії
==================
Разберуцца, примут меры, устранят причины, накажут невиновных, наградят непричасных и станет исчо лутшэе.
Да!, доложат Путену о проделанной работе.
В армии (дурдоме) шо главное? Правельно - подход и рапорт зычным баритоном.
Из харошэва русскава Дмитрия Хворостовскова мог бы палучицца харошый генерал... из Кобзона тожэ.
12.03.2024 18:19 Відповісти
12.03.2024 18:19 Відповісти
Не долго маялся при взлете
ИЛ-76 в кладбищенских кустах
Обугленные тушки из команды
На птичек наводили жах и страх
12.03.2024 19:30 Відповісти
12.03.2024 19:30 Відповісти
І комісія зразу ж вилетіла туди. Необачні дії в тої комісії.
12.03.2024 20:23 Відповісти
12.03.2024 20:23 Відповісти
От падлюча казапська натура : могли ж дотягнути якби захотіли та впасти на будинки... їм же ж все одно було де подихати. Але ні, подохну але підсеру хо..лам наостанок : впаду в полі... впаду в лісі, впаду х. зна де , але тільки не на будинки. Все тільки напроти...тільки не так як хочуть хо-ли. Більш гімняної нації світ не бачив.
12.03.2024 21:01 Відповісти
12.03.2024 21:01 Відповісти
Така їхня доля падати!
12.03.2024 23:36 Відповісти
12.03.2024 23:36 Відповісти
