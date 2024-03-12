СБУ викрила агентів РФ, які працювали під прикриттям УПЦ МП, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Один із керівників агентурної групи працював священником УПЦ МП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними співрозмовника, "члени агентурної мережі на замовлення російської ФСБ здійснювали інформаційні диверсії в Україні". Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.
Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.
«Мы должны не просто трижды, а триста трижды подумать перед тем, как в вопросы, связанные с религией и церковью, вмешиваться через законодательные действия. Считаю, что сегодня мы не должны это рассматривать, и мы это рассматривать не будем», - говорил накануне заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко."
«Я возьму на себя смелость рекомендовать украинцам как можно быстрее и как можно более однозначно и жестко решить вопрос с РПЦ, с московской церковью, которая находится на территории Украины. Потому что до тех пор, пока они не прекратят деятельность этой организации или существенно не уменьшат ее на территории Украины, до тех пор им не удастся победить даже в идеологической войне с Россией, поскольку это пропагандистская организация - это организация, которая высасывает в Украине деньги, и на эти деньги жирует и, опять-таки, ведет войну против Украины. Поэтому здесь надо, что называется, торопиться», - сказал он.
Хорошо, что подобные вещи понимает Невзоров, но плохо, что до такого осознания не дорос, например, тот же Алексей Гончаренко.
Цей Закон відразу взялися оскаржувати. Переважно депутати з тодішнього «Опоблоку» та «співчуваючи» особи на кшталт, екс-спікера парламенту Володимира Литвина. Вже 18 січня до КСУ надіслали пакет супровідних документів для відкриття конституційного подання за зверненням 49 народних депутатів. Потім засідання декілька разів переносилося. Закон було заблоковано.Ні, допоки КСУ не визнав Закон неконституційним, він продовжує діяти. Отже всі ці 4 роки Закон був чинним і повинен був виконуватися. Що власне і підтвердив КСУ.В Онуфрія одразу дали зрозуміти, що Закон виконувати не будуть. Вони подали позов до сумнозвісного ОАСК, де частина Закону була «похована». Позов подали понад 200 юросіб - це єпархії, синодальні установи та монастирі. Так званий «вовчий» суд ухвалив рішення заборонити вносити будь-які реєстраційні зміни до цих юросіб. Так вони забезпечили собі збереження релігійної мережі найбільших активів - єпархій та монастирів. Але, тепер ОАСК ліквідовано справи передано до Адмінсуду Київської області з визначеним терміном розгляду.Виходить, що не заборонив ворожу секту пан президент Зеленський? Чого йому зараз не вистачає це зробити, повноваажень? Можливо немає голосів у Верховній Раді? Так там його монобільшість. Чи УПЦ МП(московського патріархату) служить Україні, а не ворогу?
І не важко подивитися хто допоміг отримати Томос і при кому об'єдналися церковні громади в ПЦУ і при кому Вселенський патріарх записав нашу Автокефальну незалежну церкву за номером 15 диптиху Православних церков Вселенського (Константинопольського) патріархату.
ганьба владі
зрадникам зеленим
руZZкому міру повірити - себе обманути!
тому для них «руцкий мир» це те, що треба.