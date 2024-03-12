СБУ викрила агентів РФ, які працювали під прикриттям УПЦ МП, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Один із керівників агентурної групи працював священником УПЦ МП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, "члени агентурної мережі на замовлення російської ФСБ здійснювали інформаційні диверсії в Україні". Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.

Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

