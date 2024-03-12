УКР
СБУ викрила агентів РФ, які працювали під прикриттям УПЦ МП, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Один із керівників агентурної групи працював священником УПЦ МП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, "члени агентурної мережі на замовлення російської ФСБ здійснювали інформаційні диверсії в Україні". Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.

Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

СБУ затримала російських агентів
СБУ затримала російських агентів
СБУ затримала російських агентів

Автор: 

СБУ (13286) УПЦ МП (1225)
Топ коментарі
+32
Але забороняти фсбешний пархат ми не будемо, чи не так, зелений бабуїн?
показати весь коментар
12.03.2024 12:38 Відповісти
+21
і цю церкву не закривають
ганьба владі
зрадникам зеленим
показати весь коментар
12.03.2024 12:38 Відповісти
+20
Чекаємо на жалістний виступ щодо страждальців ФСБ у рясах московськага паханату, отого Стефанчука та листи жалістні, від аброхамії з підписами з ВРУ !! Чекали на парад, а воно, он, як неловко вийшло
показати весь коментар
12.03.2024 12:38 Відповісти
Звичайно не будуть херпідовці закривати, а точніше забороняти російську церкву в Україні, яку ще до цього часу чомусь називають УПЦ. Це ж мільйони їх виборців, бо не будуть же вони голосувати за проукраїнського лідера, який підтримав Томос і автокефальну церкву. А в цих злочинних організаціях, які себе називають храмами, а особливо в монастирях, переховуються цілі ворожі ДРГ. Через ці секти ФСБ поступають докумеенти як і коли діяти, відпрвляються точні координати і різна інформація та збирються від обдурених українців гроші на підтримку армії терористів парашії. Тут немалі гроші - тут мільярди.
показати весь коментар
12.03.2024 12:46 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:21 Відповісти
Да патаму шо думал клоуном расчітаться, тот сам сібя прідлагал за далгі, на калєнях прєд ввх. А апасля і мацковскіх папов с факєлам в ж...пє пряма на мацкву і тай горить москва
гори-гори ясно, як суха сосна.
показати весь коментар
12.03.2024 13:40 Відповісти
тому що об₴єднання українського Православ'я, з отриманням Томосу для ПЦУ відбулося вкінці 2018 року, а завершилася процедура на початку 2019 року привозом томосу до Києва !!! а вже на весні 2019 року 73% прокацапського, уставшего от вайни бидла, якому кацкая разніца проголосували за це зелене н*ркомаське чмо, запроданця та агента кацапського фсб та усю його зе шоблу !!!

показати весь коментар
12.03.2024 13:44 Відповісти
Еще в 2016 году в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта, целью которых авторы называют защиту национальной безопасности Украины и обеспечение безопасности граждан от воздействия антиукраинской пропаганды, которую могут продвигать в религиозных организациях.

«Мы должны не просто трижды, а триста трижды подумать перед тем, как в вопросы, связанные с религией и церковью, вмешиваться через законодательные действия. Считаю, что сегодня мы не должны это рассматривать, и мы это рассматривать не будем», - говорил накануне заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко."

«Я возьму на себя смелость рекомендовать украинцам как можно быстрее и как можно более однозначно и жестко решить вопрос с РПЦ, с московской церковью, которая находится на территории Украины. Потому что до тех пор, пока они не прекратят деятельность этой организации или существенно не уменьшат ее на территории Украины, до тех пор им не удастся победить даже в идеологической войне с Россией, поскольку это пропагандистская организация - это организация, которая высасывает в Украине деньги, и на эти деньги жирует и, опять-таки, ведет войну против Украины. Поэтому здесь надо, что называется, торопиться», - сказал он.

Хорошо, что подобные вещи понимает Невзоров, но плохо, что до такого осознания не дорос, например, тот же Алексей Гончаренко.
показати весь коментар
12.03.2024 14:53 Відповісти
І з того 73% бидла левова частка були сектанти мацковскага пархата.
показати весь коментар
12.03.2024 14:56 Відповісти
Для і таких як він даю відповідь і вона дуже проста. Українську православну церкву (Московського патріархату) зобов'язали у назві вказати на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).Відповідний https://ligazakon.net/document/view/T182662 Закон № 2662-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» опублікований в газеті "Голос України" № 248 і набрав чинності 26 грудня 2018 року.Статтю 12 https://ligazakon.net/document/view/T098700 Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" доповнено частиною 7, згідно з якою релігійна організація, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації входить до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі-агресорі, зобов'язана відобразити свою приналежність у назві. Назва релігійної філії має містити повну статутну назву такої релігійної організації (об'єднання) з можливим додаванням слів "в Україні" або позначення місця в структурі іноземної релігійної організації. Закон визначає ознаки входження до ворожих релігійних організацій і зобов'язує їх церкви в Україні протягом 4 місяців внести передбачені зміни до офіційної назви та до статуту (положення). Якщо така релігійна організація (об'єднання) не змінила офіційну назву та не подала на реєстрацію зміни до статуту, її статут (положення) втрачає чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації (об'єднання). Закон обмежує доступ священнослужителів таких релігійних організацій (об'єднань) у частини, з'єднання Збройних Сил та інших військових формувань України тощо. Відповідні зміни внесено до ст. 12 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Нагадаємо, Закон https://jurliga.ligazakon.net/news/182827_upts-mp-pereymenuyut-na-rosysku-pravoslavnu-tserkvu-v-ukran було прийнято на ранковому засіданні Парламенту 20 грудня, а Президент https://jurliga.ligazakon.net/news/182905_prezident-skhvaliv-pereymenuvannya-upts-mp підписав його 22 грудня. А Президентом тоді був пан Порошенко.
Цей Закон відразу взялися оскаржувати. Переважно депутати з тодішнього «Опоблоку» та «співчуваючи» особи на кшталт, екс-спікера парламенту Володимира Литвина. Вже 18 січня до КСУ надіслали пакет супровідних документів для відкриття конституційного подання за зверненням 49 народних депутатів. Потім засідання декілька разів переносилося. Закон було заблоковано.Ні, допоки КСУ не визнав Закон неконституційним, він продовжує діяти. Отже всі ці 4 роки Закон був чинним і повинен був виконуватися. Що власне і підтвердив КСУ.В Онуфрія одразу дали зрозуміти, що Закон виконувати не будуть. Вони подали позов до сумнозвісного ОАСК, де частина Закону була «похована». Позов подали понад 200 юросіб - це єпархії, синодальні установи та монастирі. Так званий «вовчий» суд ухвалив рішення заборонити вносити будь-які реєстраційні зміни до цих юросіб. Так вони забезпечили собі збереження релігійної мережі найбільших активів - єпархій та монастирів. Але, тепер ОАСК ліквідовано справи передано до Адмінсуду Київської області з визначеним терміном розгляду.Виходить, що не заборонив ворожу секту пан президент Зеленський? Чого йому зараз не вистачає це зробити, повноваажень? Можливо немає голосів у Верховній Раді? Так там його монобільшість. Чи УПЦ МП(московського патріархату) служить Україні, а не ворогу?
показати весь коментар
12.03.2024 20:30 Відповісти


показати весь коментар
12.03.2024 13:36 Відповісти
Та ні, пане , Гончаренко є такий депутат, навіть є такий Президент, який Томос назвав термосом, але я не про те, я написав про проукраїнських лідерів, які балатувалися на пост Президента. І крім них ще є купа проукраїнських і проєвропейських лідерів які точно будуть балатуватися в Президенти і такими є пан Залужний, пан Шаптала, та інші генерали і навіть сержанти-герої. Чи крім Херпіду і єрмака в Україні вже нікого не залишилося?
І не важко подивитися хто допоміг отримати Томос і при кому об'єдналися церковні громади в ПЦУ і при кому Вселенський патріарх записав нашу Автокефальну незалежну церкву за номером 15 диптиху Православних церков Вселенського (Константинопольського) патріархату.
показати весь коментар
12.03.2024 20:08 Відповісти
Вони, навіть, не хочуть перейменувати її в рпц, як того вимагає закон.
показати весь коментар
12.03.2024 13:23 Відповісти
Знайшли пісок на пляжі.
показати весь коментар
12.03.2024 12:40 Відповісти
Вперше пики пі...арів не забрулюють! Прогрес! 👍
показати весь коментар
12.03.2024 12:40 Відповісти
Скільки вже можна отаке терпіти? Скільки вже можна зелену владу закликати закрити ворожий сатанат? Кому служать оті зелені слуги???
показати весь коментар
12.03.2024 12:41 Відповісти
***...лу і дияволу!
показати весь коментар
12.03.2024 12:48 Відповісти
Хтось же в ті церкви ходить... тож тут навіть не до Пісюна питання..
показати весь коментар
12.03.2024 12:49 Відповісти
Його ж лохторат і ходить, всякі ждуни, колаборанти, коригувальники…
показати весь коментар
12.03.2024 13:17 Відповісти
Не ухилянти? Бо ухилянти то бидло, яке відмовляється від мобілізації.
показати весь коментар
12.03.2024 12:50 Відповісти
За образу честі та гідності депутатів вас можуть притягнути до відповідальності . А ще за образу нашого Верховного гавнокомандуючого
показати весь коментар
12.03.2024 13:01 Відповісти
Ше рік назад писав - зібрати цих любителів гундяєва і хресним ходом на Валаам
показати весь коментар
12.03.2024 12:54 Відповісти
Скільки ще треба доказів нашій імпотенській владі, що московський сатанат має бути під забороною, і прирівняний до рашизму?
показати весь коментар
12.03.2024 13:00 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:01 Відповісти
Ні Ющенко, ні Порошенко, ні Зеленський - ніхто не хотів знищити це московське кодло одним рішучим ударом. При демократії влада є слабкою, нерішучою та нездатною захищати свою державу і країну.
показати весь коментар
12.03.2024 13:01 Відповісти
А що як зробити з ними як з відьмами? Або - "Богу Богове, Кесарю кесареве".
показати весь коментар
12.03.2024 13:07 Відповісти
Да там в РПЦ все поголовно кацапские шпионы и диверсанты. Других там и не допустят
показати весь коментар
12.03.2024 13:18 Відповісти
Чим більше читаєш про подібні новини о працівниках УПЦ МП (доцільніше казати РПЦ) тим менше розумієш чим керуються у тому що ця церква досі не заборонена державними органами?! Про яку толерантність до прихожан цієї церкви може йти мова якщо її робітники намагаються зробити усе можливе заради вбивств цих самих прихожан та лишити їх свого етносу, мови, держави???!!!
показати весь коментар
12.03.2024 13:30 Відповісти
Обличчя не розмиті в злочинців???!!! ДИВИНА. Так зараз буде і відносно затримань зрадників та працюючих на рашистів по наведенню на військові і стратегічні об'єкти ракетних, бомбових ударів та ударів БПЛА і артилерії?! Почекаємо - подивимось!!!
показати весь коментар
12.03.2024 13:35 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:43 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
12.03.2024 14:41 Відповісти
Ушпигований Підривний Центр Московських Песиголовців
показати весь коментар
12.03.2024 15:12 Відповісти
Гідний, вонючий, ліцемірний світ псевдо-православʼя, коли у настоятеля одного (насправді, таких багато у Києві) київського храму дві квартиру у Майямі, два дома у Київський області, два десятка квартир у Києві (під аренду, читай для збагачення); дом у підмосковʼі на рубльовці, дві квартири у Москві! Це найулеблніший храм ригоаналів; багато СБУшників серед його приятелів, деякі, навіть сусіди. Життя вирує! А скільки митрополитів та архієреїв УПЦ МП мають нерухомість на заході у Європі, та в тій же Московії!!
тому для них «руцкий мир» це те, що треба.
показати весь коментар
12.03.2024 16:42 Відповісти
 
 