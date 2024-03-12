Викрито агентів ФСБ, які під прикриттям УПЦ МП намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила агентурну групу ФСБ РФ, яка "розганяла" прокремлівські наративи та розпалювала релігійну ненависть в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Києві було викрито злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ. Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

Було викрито 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦМП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

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"Наразі це одна із найбільших мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали "потрібний" контент.

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети", - йдеться в повідомленні.

Контент поширювали у підконтрольних Telegram-каналах та на YouTube, а також на сторінках у Facebook офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

"Одразу після оприлюднення "замовних" матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання рф для поширення фейків про Україну. Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора", - зазначили в СБУ.

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Чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили про викриття агентів РФ, які працювали під прикриттям УПЦ МП. Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.

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