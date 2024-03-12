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Викрито агентів ФСБ, які під прикриттям УПЦ МП намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила агентурну групу ФСБ РФ, яка "розганяла" прокремлівські наративи та розпалювала релігійну ненависть в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Києві було викрито злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ. Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

Було викрито 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦМП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Отримали підозру два священники УПЦ МП на Закарпатті, які поширювали комуністичну символіку та кремлівські наративи, - СБУ. ФОТО

"Наразі це одна із найбільших мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали "потрібний" контент.

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети", - йдеться в повідомленні.

Контент поширювали у підконтрольних Telegram-каналах та на YouTube, а також на сторінках у Facebook офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

"Одразу після оприлюднення "замовних" матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання рф для поширення фейків про Україну. Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Читайте: Держава не вимагає від УПЦ МП змінити літургійні звичаї, мову чи календар, а лише розірвати зв’язок з РПЦ, - Держетнополітики

Чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
  • ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);
  • чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили про викриття агентів РФ, які працювали під прикриттям УПЦ МП. Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.

Читайте: Повідомлено про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині, який героїзував рашистів, - СБУ. ФОТО

Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ

Автор: 

СБУ (12909) УПЦ МП (1212)


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Топ коментарі
+25
ну так !!! починати треба з зе-яненелоха, ************** ...


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12.03.2024 15:22
+23
Я допоможу СБУ - УСЕ УПЦ МП - це суцільні агенти ФСБ
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12.03.2024 15:17
+19
закривати треба цю кацапську фсб/кгб/нквд секту з "томосом" від тогваріща сраліна !!!

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12.03.2024 15:18
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Я допоможу СБУ - УСЕ УПЦ МП - це суцільні агенти ФСБ
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12.03.2024 15:17 Відповісти
Поки у владі ОПЄрмак, Їх мабуть обміняють на наших війскових...
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12.03.2024 15:44 Відповісти
А класний конвеер
московських попів обмінюємо на Українських громадян
московські попи ловляться - українці звільняються
все норм
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12.03.2024 16:01 Відповісти
закривати треба цю кацапську фсб/кгб/нквд секту з "томосом" від тогваріща сраліна !!!

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12.03.2024 15:18 Відповісти
Молодцi! А кажуть, до ничего не роблят
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12.03.2024 15:18 Відповісти
Тью там в опу зайдіть то можна через одного зразу на шибеницю вести.
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12.03.2024 15:18 Відповісти
ну так !!! починати треба з зе-яненелоха, ************** ...


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12.03.2024 15:22 Відповісти
100пудово!
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12.03.2024 15:25 Відповісти
Рашкоботи активізувались. УПЦ = РПЦ! Гнати під сраки попів гундяєвських ! В Україні - українська церква !
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12.03.2024 16:56 Відповісти
а закрити все це гадюче кубло??? ніяк???
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12.03.2024 15:18 Відповісти
Ні, бо це те, до чого лежить душа Херпіду. При Янику і Кілі Бімбі кацапським сектам ФСБ у рясі попів передані всі Лаври, десятки тисяч храмів, які будували українці за свої гроші. Друг Херпіду баканов був і є прихожанином УПЦ-московської церкви і таких там 90%, то чого Ви від них вимагаєте? Щоб вони закрили своє кубло? А де і кому вони будуть цілувати кацапські руки по шию вже в крові? Це їх теперішні і майбутні ваборці. У них "какая разніца", а не "армія, мова, віра". Боневтік і його команда вірять в Долар, Евро і кацапський дерев'яний..
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12.03.2024 19:12 Відповісти
Боже,яка несподіванка,невже в УПЦ МП є агенти ФСБ?!
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12.03.2024 15:19 Відповісти
еще старого КГБ 2/3 их
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12.03.2024 15:47 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.03.2024 15:21 Відповісти
Україна має зробити державний інститут по вивченню країн під стріхою ГРУ
ТАМ мають бути віддили Европи Азії Африки Америки. Мають працювати бувши розвідники, історикиі науковці над інфою , створенням сетей і т п в інтересах держави України, А НЕ В ІНТЕРЕСАХ БАРИГ І ОЛИГАРХІВ
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12.03.2024 15:23 Відповісти
наскільки в Словаччині сильні антиукраїнські настрої? ставлення до України змінилося за останні 2 роки і в який бік? а до українців?
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12.03.2024 16:43 Відповісти
Українців у Словаччини ******* .
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13.03.2024 11:45 Відповісти
....але проголосували за відвертих ненависників України і рашистських підстилок типу Фіци та словаконацистів......
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13.03.2024 17:39 Відповісти
А шо, до 22-го вони не робили те ж саме? Блдь, якщо в СБУ теж війна почалась з 22-го, то чого ж тоді гинули ваші колеги в 14-му від рук кацапів?
А для того щоб було легше в Україні, скажіть своїм роботодавцям з Банкової хай дадуть команду "служкам" в Раді зібнатись на пленарне засідання, де повинні проголосувати закон про тотальну заборону РПЦ та її п'ятої колони в Україні. Ось тоді і буде в Україні спокійніше і не буде стільки гнид-колаборантів та диверсантів.
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12.03.2024 15:24 Відповісти
факти, що УПЦ МП це один з відділів ФСБ є, і цих фактів докуїще!!!
а от заборони діяльності УПЦ МП в Україні досі нема.
не на часі, приймати такі закони
през каже що закон про мобілізацію поганий.
не на часі було приймати хороший.
за те на часі роздати бронь всім силовикам а гребти на війну убогих на часі
хтось пояснить що діється в Україні???
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12.03.2024 15:28 Відповісти
Це супер,добрий обмінний фонд.Треба витягувати наших полонених
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12.03.2024 15:35 Відповісти
та невже??! а чому ж тисячі азовців ніхто не витягує? а куди поділися тоді тисячі росагентів і навідників про яких рапортувало браве СБУ? друже,ви т.з.корисний долбо***б чи найнятий пропагандон ОПи?
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12.03.2024 16:46 Відповісти
По перше,не треба хамити незнайомим.
По друге,я реальна людина під своїм прізвищем,ніякого відношення до ОПи і органів не маю.
Кого,куди,на кого міняють,чому азовці,наші Герої 2 роки в полоні,я не знаю.Я просто висловив сподівання що ці гебнюки під прикриттям нібито церкви московського сатанату для кацапів важливі,і на них можна буде виміняти наших хлопців
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12.03.2024 17:49 Відповісти
а.....значить ви просто корисний,тихий дол.......більше претензій не маю!
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12.03.2024 20:32 Відповісти
Кожен народ має таку церкву і владу на яку заслуговує, хоча в ідеалі гідному народу не потрібна церква, ні влада.
"Дві речі на світі наповнюють мою душу священним трепетом - зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас" - Філософ Іммануїл Кант
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12.03.2024 15:44 Відповісти
Що ще треба щоб законодавчо заборонити цю секту.Де наші патріотичні слуги.
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12.03.2024 15:47 Відповісти
А зелені і далі лише одиничних ''зашварених'' виловлють. А решта нехай далі проти України діє.
Нічого дивного, адже в ОПі багато таких прокацапських діячів!
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12.03.2024 15:49 Відповісти
ониженемогут себяарестовывать...аниженародныедепутаты
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12.03.2024 15:53 Відповісти
Що значить багато? Всі! Там інших просто немає.
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12.03.2024 16:27 Відповісти
это все хорошо....но кто "открыл" дорогу из Крыма? там был пристрелян каждый метр земли и мин было до хера ? простые люди и так знают кто дал такую команду
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12.03.2024 15:52 Відповісти
Ви їх по одному до скону будете видьоргувати. Усе кубло під заборону треба!
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12.03.2024 15:55 Відповісти
Думаю не ошибусь если одним из посылов было " нельзя отпевать солдат ВСУ ибо они братоубивцы"
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12.03.2024 16:06 Відповісти
А шашлик в 14му кричав шатать власть, а його підстилка пропонувала гроші за сдачу укр позицій! Ілі єто другоє ? Чи то його московські куратори змушували?
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12.03.2024 16:09 Відповісти
1. хто їм заретушовує морди-ліца? Цензор чи укрчекісти з СБУ і для чого?
2. зверніть увагу в яких будинках вони живуть,в яких елвтних селищах!
3. тут хоч 1 людина вірить,що їх посадять хоч на рік? може тому й заретущовують щоб ніхто не здогадався на волі?
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12.03.2024 16:41 Відповісти
Еще один аргумент, почему Ермак не разрешает принимать закон о запрете кацапской поповщины.
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12.03.2024 17:09 Відповісти
Що, Баканова викрили?
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12.03.2024 18:17 Відповісти
Люди, та Софія Київська вже стояла коли московії ще не було. А церкву МП Росія нам нав"язала за петра 1. Батурин згадайте. Історію учіть і ви самі перестанете ходити до московитської церкви. Отоді її і не стане в Україні.Забули, як на початку війни священники МП відмовлятись хоронити наших синів? Просніться люди!
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12.03.2024 19:37 Відповісти
 
 