Викрито агентів ФСБ, які під прикриттям УПЦ МП намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила агентурну групу ФСБ РФ, яка "розганяла" прокремлівські наративи та розпалювала релігійну ненависть в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, у Києві було викрито злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ. Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.
Було викрито 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦМП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.
"Наразі це одна із найбільших мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали "потрібний" контент.
За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети", - йдеться в повідомленні.
Контент поширювали у підконтрольних Telegram-каналах та на YouTube, а також на сторінках у Facebook офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.
"Одразу після оприлюднення "замовних" матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання рф для поширення фейків про Україну. Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.
Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора", - зазначили в СБУ.
Чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);
- чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили про викриття агентів РФ, які працювали під прикриттям УПЦ МП. Один із керівників групи працював священником УПЦ МП.
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московських попів обмінюємо на Українських громадян
московські попи ловляться - українці звільняються
все норм
руZZкому міру повірити - себе обманути!
ТАМ мають бути віддили Европи Азії Африки Америки. Мають працювати бувши розвідники, історикиі науковці над інфою , створенням сетей і т п в інтересах держави України, А НЕ В ІНТЕРЕСАХ БАРИГ І ОЛИГАРХІВ
А для того щоб було легше в Україні, скажіть своїм роботодавцям з Банкової хай дадуть команду "служкам" в Раді зібнатись на пленарне засідання, де повинні проголосувати закон про тотальну заборону РПЦ та її п'ятої колони в Україні. Ось тоді і буде в Україні спокійніше і не буде стільки гнид-колаборантів та диверсантів.
а от заборони діяльності УПЦ МП в Україні досі нема.
не на часі, приймати такі закони
през каже що закон про мобілізацію поганий.
не на часі було приймати хороший.
за те на часі роздати бронь всім силовикам а гребти на війну убогих на часі
хтось пояснить що діється в Україні???
По друге,я реальна людина під своїм прізвищем,ніякого відношення до ОПи і органів не маю.
Кого,куди,на кого міняють,чому азовці,наші Герої 2 роки в полоні,я не знаю.Я просто висловив сподівання що ці гебнюки під прикриттям нібито церкви московського сатанату для кацапів важливі,і на них можна буде виміняти наших хлопців
"Дві речі на світі наповнюють мою душу священним трепетом - зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас" - Філософ Іммануїл Кант
Нічого дивного, адже в ОПі багато таких прокацапських діячів!
2. зверніть увагу в яких будинках вони живуть,в яких елвтних селищах!
3. тут хоч 1 людина вірить,що їх посадять хоч на рік? може тому й заретущовують щоб ніхто не здогадався на волі?