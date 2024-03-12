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На Буковині затримано організаторів схеми виїзду ухилянтів за кордон через оформлення фіктивних медичних документів для супроводження родичів. ФОТО

У Чернівецькій області правоохоронці викрили двох місцевих мешканців, які за грошову винагороду сприяли в оформленні фіктивних медичних документів для родичів ухилянтів, які надалі перетинали кордон у ролі супроводжуючого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідуваннь Нацполіції.

Як встановили поліцейські, до організації злочинної схеми причетні мешканці Буковини 32-х та 40 років. Вони підшуковували охочих ухилитися від призову і, використовуючи особисті корупційні звʼязки, сприяли в оформленні фіктивних медичних документів. Наявність нібито захворювань у їх близьких родичів та необхідність безперервного стороннього догляду за ними дозволяли чоловікам призовного віку безперешкодно перетнути кордон у ролі супроводжуючого.

За виготовлення та надання пакету необхідних для виїзду документів фігуранти отримували 7000 євро з особи.

нацполція

9 березня правоохоронці затримали одного з учасників групи на пункті пропуску під час спроби переправити громадянина України за кордон. Ще одного затримали за місцем його мешкання.

затримання Нацполіція

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

За результатами обшуків правоохоронці вилучили медичні довідки, висновки ВЛК та акти догляду за близькими родичами з ознаками підробки, паспорти й військові квитки громадян, компʼютерну техніку, сім автомобілів, гроші та "чорнові" записи.

обшук

Двом фігурантам вже повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до організації незаконного перетину кордону. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ділкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Також читайте: Викрито нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих - троє посадовців медзакладів та адвокатка, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (854) корупція (4699) Нацполіція (15260) ухилянти (983)


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Топ коментарі
+10
Чудова правова країна,порушення конституційних прав,а хто не згоден без судового рішення-ухилянт.
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12.03.2024 17:07
+4
Дед в НКВД работал?
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12.03.2024 17:03
+4
Діти на нольоці.
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12.03.2024 17:09
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Знищення чергової ворожої паскуди Бук М1 https://www.youtube.com/watch?v=KhPw2VtxCNc
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12.03.2024 16:57 Відповісти
Штрафбати, і позаду снайпери.
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12.03.2024 17:02 Відповісти
Дед в НКВД работал?
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12.03.2024 17:03 Відповісти
Діти на нольоці.
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12.03.2024 17:09 Відповісти
Это повод штрафбаты создавать?Я предлагаю 73% отправить в газовую камеру,как такая идея?
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12.03.2024 17:14 Відповісти
Вася, ты ********.
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12.03.2024 17:41 Відповісти
Чудова правова країна,порушення конституційних прав,а хто не згоден без судового рішення-ухилянт.
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12.03.2024 17:07 Відповісти
А про констиційни обов'язки згадати пам'ять відшибло ?
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13.03.2024 20:47 Відповісти
Обов*язки там де і права .Про права нагадати?
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13.03.2024 20:51 Відповісти
Та я знаю що таким як ти винні всі від народження...
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13.03.2024 20:55 Відповісти
Зовсім не так.Все повинно бути згідно конституції.До речі там прописані обовязки президента у разі війни,але він чомусь положив на конституцію.У військоматі був,що зі мною не так??Ви взагалі читали конституцію?
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13.03.2024 20:58 Відповісти
Коли держава на мене ложе,а чому я так не можу???
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13.03.2024 21:00 Відповісти
Після твого "ложе" можна далі не размовляти, худобі пояснити простіше буде...
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13.03.2024 21:18 Відповісти
Правильний вибір,тут не всі тупі люди і не дивляться марафет і взагалі не дивляться гіпнотизуючий ящик .
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13.03.2024 21:25 Відповісти
Мобилиза́ция - совокупность мероприятий, направленных на приведение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B вооружённых сил (ВС) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 государственной инфраструктуры (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное положение в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.
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12.03.2024 17:17 Відповісти
Можна до усирачки показувати відосіки про пійманих схєматозників, однак факт залишається фактом: держава Україна ще не подала жодного документа про екстрадицію тих 20 тисяч ухилянтів які зараз на території ЄС. Хоч Німеччина вже неодноразово заявляла, що видасть ухилянта коли будуть відповідні документи від України. Тобто можновладці бояться, що буде засвічено джерело їхнього збагачення на довідках на виїзд з країни.
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12.03.2024 17:48 Відповісти
це також нагадує історію із затриманням Шарія (пропагандона) в Іспанії. Його затримали і тримали в тюрмі, чекали на нього документів про екстрадицію в Україну тощо. Але ж ніяких бомаг не надійшло і поліція після пройденого для затримання строку спокійно відпустила його. То для чого, питається, волати про якісь вироки, строки, допомогу про затримання сєпарів і т.д. якщо ми не знаємо що з ними робити далі
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14.03.2024 09:18 Відповісти
Та вони всі це зробили разом.То ніяких проблем, чому втікати від свого раю?
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12.03.2024 19:01 Відповісти
Відразу видно, що ухилянти останнє віддавали - замусолені 10 доларів, 50 гривень і 5 євро
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14.03.2024 09:14 Відповісти
 
 