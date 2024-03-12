На Буковині затримано організаторів схеми виїзду ухилянтів за кордон через оформлення фіктивних медичних документів для супроводження родичів. ФОТО
У Чернівецькій області правоохоронці викрили двох місцевих мешканців, які за грошову винагороду сприяли в оформленні фіктивних медичних документів для родичів ухилянтів, які надалі перетинали кордон у ролі супроводжуючого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідуваннь Нацполіції.
Як встановили поліцейські, до організації злочинної схеми причетні мешканці Буковини 32-х та 40 років. Вони підшуковували охочих ухилитися від призову і, використовуючи особисті корупційні звʼязки, сприяли в оформленні фіктивних медичних документів. Наявність нібито захворювань у їх близьких родичів та необхідність безперервного стороннього догляду за ними дозволяли чоловікам призовного віку безперешкодно перетнути кордон у ролі супроводжуючого.
За виготовлення та надання пакету необхідних для виїзду документів фігуранти отримували 7000 євро з особи.
9 березня правоохоронці затримали одного з учасників групи на пункті пропуску під час спроби переправити громадянина України за кордон. Ще одного затримали за місцем його мешкання.
За результатами обшуків правоохоронці вилучили медичні довідки, висновки ВЛК та акти догляду за близькими родичами з ознаками підробки, паспорти й військові квитки громадян, компʼютерну техніку, сім автомобілів, гроші та "чорнові" записи.
Двом фігурантам вже повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до організації незаконного перетину кордону. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ділкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.
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