На Буковині затримано організаторів схеми виїзду ухилянтів за кордон через оформлення фіктивних медичних документів для супроводження родичів. ФОТО

У Чернівецькій області правоохоронці викрили двох місцевих мешканців, які за грошову винагороду сприяли в оформленні фіктивних медичних документів для родичів ухилянтів, які надалі перетинали кордон у ролі супроводжуючого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідуваннь Нацполіції.

Як встановили поліцейські, до організації злочинної схеми причетні мешканці Буковини 32-х та 40 років. Вони підшуковували охочих ухилитися від призову і, використовуючи особисті корупційні звʼязки, сприяли в оформленні фіктивних медичних документів. Наявність нібито захворювань у їх близьких родичів та необхідність безперервного стороннього догляду за ними дозволяли чоловікам призовного віку безперешкодно перетнути кордон у ролі супроводжуючого.

За виготовлення та надання пакету необхідних для виїзду документів фігуранти отримували 7000 євро з особи.

9 березня правоохоронці затримали одного з учасників групи на пункті пропуску під час спроби переправити громадянина України за кордон. Ще одного затримали за місцем його мешкання.

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За результатами обшуків правоохоронці вилучили медичні довідки, висновки ВЛК та акти догляду за близькими родичами з ознаками підробки, паспорти й військові квитки громадян, компʼютерну техніку, сім автомобілів, гроші та "чорнові" записи.

Двом фігурантам вже повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до організації незаконного перетину кордону. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ділкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

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