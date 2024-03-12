В Україні розпочнуть масове виробництво роботизованих наземних платформ. Понад 50 комплексів пройшли випробування на полігоні, - Федоров. ФОТОрепортаж

В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні понад 50 комплексів. Через UNITED24 закуплять сотні різних платформ.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

"Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою - сотні різних платформ закуплять через UNITED24. Продовжуємо розвивати інновації, щоб Сили оборони могли їх закуповувати.



Основна мета наземних роботів - мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розробники Brave1 створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації військових, - Федоров. ФОТО





Як зазначив Фкдоров, кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати.

"Той шлях, що ми пройшли з БпЛА, проходимо з роботизованими платформами. Наше завдання - виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови", - додав він.

Також дивіться: Українські розробники створюють інноваційну технологію розмінування зі штучним інтелектом, - Федоров. ФОТО





Також Федоров зауважив, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 із них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель "ШаБля".

Також читайте: У кількох профтехах запровадять навчальну програму "Оператор цивільних дронів", - Федоров





Також читайте: У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров



