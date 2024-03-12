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У ДТП з рейсовим автобусом на Львівщині постраждали 16 людей. ФОТОрепортаж

дтп,львівщина

12 березня увечері в селі Прилбичі Яворівського району Львівської області перекинувся рейсовий автобус "Львів-Липовець", постраждали 16 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

"У вівторок, 12 березня, у селі Прилбичі Яворівського району сталась ДТП з рейсовим автобусом "Львів – Липовець" і легковиком. Аварія трапилася близько 17:40", - зазначили в поліції. 

Маршрутка, в якій було 15 пасажирів, зіштовхнулась з автомобілем Volkswagen і перекинулась. На місці аварії працювали сім бригад медиків, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Чотирнадцятьох потерпілих, в тому числі 17-річну дитину, із травмами різного ступеня госпіталізовано в медичні заклади Львова та області. Двоє пасажирів (в тому числі дитина) госпіталізації не потребували", – повідомили медики.

Рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком біля села Прилбичі

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Рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком біля села Прилбичі
Рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком біля села Прилбичі

У поліції кажуть, що встановлюють обставини події та збирають інформацію про точну кількість потерпілих та їхній стан. 

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