Після ракетної атаки у лікарнях Кривого Рогу перебуває понад 20 людей, серед них 8 "важких", в тому числі 3 дитини, - ОВА. ФОТО

В Дніпропетровській ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок російської атаки Кривого Рогу.

Про це у своєму телеграм-каналі поінформував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях Кривого Рогу триває боротьба за життя. Після вечірньої атаки ворога там восьмеро "важких". Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик", - написав він.

Найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

За словами Лисака, поранень зазнало 44 людини. Госпіталізовані - понад два десятки. Решта лікуватиметься амбулаторно.

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