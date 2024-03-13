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Після ракетної атаки у лікарнях Кривого Рогу перебуває понад 20 людей, серед них 8 "важких", в тому числі 3 дитини, - ОВА. ФОТО

В Дніпропетровській ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок російської атаки Кривого Рогу.

Про це у своєму телеграм-каналі поінформував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях Кривого Рогу триває боротьба за життя. Після вечірньої атаки ворога там восьмеро "важких". Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик", - написав він.

Найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

За словами Лисака, поранень зазнало 44 людини. Госпіталізовані - понад два десятки. Решта лікуватиметься амбулаторно.

В лікарнях Кривого Рогу понад 20 людей.

Рятувальники надають допомогу постраждалим.

Читайте також: У Кривому Розі завершилась пошуково-рятувальна операція. З-під завалів врятували 9 людей, - ОВА

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (28993) ракети (4051) жертви (1810)


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РУЗКІ БАЖАЮТЬ СТЕРТИ НАС З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ - той хто не зрозуміє це буде вічно жити в ілюзіях. МИР НЕМОЖЛИВИЙ - бо для рузкіх мир - це всього лиш недолуге непорозуміння. Вони уже знищили черкесів, чеченців і прийшли за нами.

Я незнаю що з цим робити, але питання стоїть так що виживуть або вони або ми
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13.03.2024 00:09 Відповісти
Навіть такі питання є провокативними про те , хто виграє цю війну ?

Звісно , що виграє Украіна і навіть думати про інший результат не можна🙁
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13.03.2024 00:33 Відповісти
Співчуття всім родинам загиблих та швидкого одужання пораненим людям 🙁
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13.03.2024 00:35 Відповісти
Будьте прокляті навіки рашиські чорти ,будь проклята росія і її дибільний зомбований народ ,з дітьми воювати це вже ким треба бути ? здохни терорист путін і вся злочина рашиська кліка.
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13.03.2024 06:27 Відповісти
Співчуття мешканцям міста.Але я згадую про розмову з знайомим(робітником з одного з підприємств),який радів обранню ЗЕ.Бо йому підняли зарплатню.Зпитав а який зв'язок-у відповідь Поршенко навмистно затягує війну з свойми друзями-алігархами а ми страдаєм.І це не ватнік.
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13.03.2024 06:41 Відповісти
Эти московитские черти наврут,что били по наемникам.
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13.03.2024 07:51 Відповісти
 
 