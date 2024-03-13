У Словаччині відбувся кількатисячний мітинг проти політики уряду Фіцо та на підтримку України. ФОТОрепортаж

У столиці Словаччини Братиславі у вівторок, 12 березня, відбулася акція на підтримку України. Тисячі протестувальників вимагали від уряду Роберта Фіцо припинити свою проросійську риторику та допомагати нашій державі боротися з російською агресією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Акція протесту почалася з сигналу повітряної тривоги.

"Люди в Україні чують це щодня", – сказав організатор протесту Міхал Гворецький.

На сцені під час мітингу розмістили надпис "Росія - держава-терорист", а також прапори Словаччини, України, Євросоюзу та НАТО. Учасники скандували антиурядові гасла та говорили у мікрофон, що дії коаліції "переходять межі дозволеного".

Організатори оцінили кількість учасників у п’ять тисяч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замість військ НАТО в Україну варто повернути боєздатних чоловіків-біженців, - міністр оборони Словаччини Каліняк





