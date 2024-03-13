УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11402 відвідувача онлайн
Новини Фото
10 002 26

У Словаччині відбувся кількатисячний мітинг проти політики уряду Фіцо та на підтримку України. ФОТОрепортаж

У столиці Словаччини Братиславі у вівторок, 12 березня, відбулася акція на підтримку України. Тисячі протестувальників вимагали від уряду Роберта Фіцо припинити свою проросійську риторику та допомагати нашій державі боротися з російською агресією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Акція протесту почалася з сигналу повітряної тривоги.

"Люди в Україні чують це щодня", – сказав організатор протесту Міхал Гворецький.

На сцені під час мітингу розмістили надпис "Росія - держава-терорист", а також прапори Словаччини, України, Євросоюзу та НАТО. Учасники скандували антиурядові гасла та говорили у мікрофон, що дії коаліції "переходять межі дозволеного".

Організатори оцінили кількість учасників у п’ять тисяч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замість військ НАТО в Україну варто повернути боєздатних чоловіків-біженців, - міністр оборони Словаччини Каліняк

Мітинг у Словаччині
Мітинг у Словаччині
Мітинг у СловаччиніМітинг у Словаччині

Автор: 

мітинг (755) Словаччина (1113) підтримка (625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Наші ******* на всіх ярлики понавішувати, то грузинів поливають, то поляків. А це ж мільйони людей, яких зовсім не можна оцінювати по якимсь маргіналам чи політпартії.
показати весь коментар
13.03.2024 07:30
+13
Хто там недавно тут "з штанів вискакував" і верещав про "продажність" словаків та про те що вони всі ненавидять УКраїну? "Супергаличанин"?
показати весь коментар
13.03.2024 07:00
+12
Ще одна ложка це *******.
показати весь коментар
13.03.2024 07:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто там недавно тут "з штанів вискакував" і верещав про "продажність" словаків та про те що вони всі ненавидять УКраїну? "Супергаличанин"?
показати весь коментар
13.03.2024 07:00 Відповісти
Наші ******* на всіх ярлики понавішувати, то грузинів поливають, то поляків. А це ж мільйони людей, яких зовсім не можна оцінювати по якимсь маргіналам чи політпартії.
показати весь коментар
13.03.2024 07:30 Відповісти
Ці "наші" - такі самі як і "не наші" Просто деяким так легше: спочатку собі створюють образи "друзів" та "недругів" на підставі конкретних (їм особисто відомих) представників якогось народу А потім переносять цей негативний чи позитивний образ на всю націю!
А в ******** Україні така постановка питання на повну силу використовується нашими ворогами для сіяння розбрату між українцями
показати весь коментар
13.03.2024 07:38 Відповісти
то чому українці що обрали зесрань дурні а словаки що обрали фіцосрань розумні?
показати весь коментар
13.03.2024 07:52 Відповісти
А до чого тут це? Я вказую на те що дехто у нас пробує ділить нації на "погані" та "хороші" - в залежності від їх особистого сприйняття деяких конкретних осіб - представників цих націй
показати весь коментар
13.03.2024 08:20 Відповісти
Это еще остаточное наследие совка навешивать ярлыки делить все на белое и черное.
показати весь коментар
13.03.2024 07:47 Відповісти
фіцо - ложка дьогтю в бочці меду!
показати весь коментар
13.03.2024 07:03 Відповісти
Ще одна ложка це *******.
показати весь коментар
13.03.2024 07:04 Відповісти
Розуміють словаки в яку клоаку їх фіцики тягнуть-не хочуть.
показати весь коментар
13.03.2024 07:14 Відповісти
Те, що почали виходити на мітинги, це добре, але хто ж їм цього Фіцо наголосував?
показати весь коментар
13.03.2024 07:18 Відповісти
Вибирали не "Фіцо" Вибирали партію А Фіцо (як її лідер) був призначений на посаду прем"єр-міністра
показати весь коментар
13.03.2024 07:41 Відповісти
Реваншисти пошли трьома партіями , які назбирали десь по 10- 27% , потім створили коаліцію . Чиста технологія мацкви. Її в Україні кілька раз робили
показати весь коментар
13.03.2024 11:16 Відповісти
На виборах він жеж не скривав яка буде в нього політика і люди за це проголосували
показати весь коментар
13.03.2024 07:20 Відповісти
Саме так. Словаки знали, кого обирають. Більшість - за Фіцо та його партію. І не варто тут деяким дописувачам робити "хорошую мину при плохой игре".
показати весь коментар
13.03.2024 09:28 Відповісти
Кінець "епохи брехні" от команди ЗЕ і сделаєм іх вместє закінчився,як і "зубожіння" від усіх моральних уродців з гавноканалів.Спочатку це змінилось ейфарієй,потім розачуруванням.Потім почалась повномаштабна війна.Страх,ненавість до рашки змінилась надією на звільнення.Зараз йде залякування усіх і кожного хто залишився.Так робили більшовики.Хтось правду казав,що обрали необільшовиків у раду.Не даром назвали партію "слуга народу" значіт будуть і вороги.
показати весь коментар
13.03.2024 07:22 Відповісти
але "рана" нанесена фіцо і ко вибраних словаками залишиться назавжди, не можна так робити з сусідом
показати весь коментар
13.03.2024 07:43 Відповісти
Брати наші словаки ! Ви зробили таку-ж помилку, як і Українці, коли в 19 році вибрали стадо ЗЕбанутих продажних шакалів на чолі із блазнем, який називав нашу неньку - Україну повіею, яка приймае з усіх сторін. А коли весь західний світ попереджав з жовтня 21 року, що ***** нападе на Україну і навіть показував карти основниз
х напрямів кацапських ударів, блазень і його продажна шобла кукурікала з кожного утюга, що це провокації Заходу і в травні блазень піде на шашлики. Очевидно, з *****м. У нас війна і ми не можемо мирними заходами прогнати цю ЗЕлену погань із-за військового стану, а ви зможете прогнати свою Фіцу сцяними ганчірками до його хозяїна *****, тому що у вас нема військового стану.
показати весь коментар
13.03.2024 07:52 Відповісти
Ну і навіщо потрібні в ЄС та НАТО такі кремлівські виродки як Словаччина та Угорщина. Нехай вони вступають рабами в кацапський МС (Мертвий Союз колоній) і до який розвалюється ОДКБ. Там їм московським холуям місто а не в демократичній Європі.
показати весь коментар
13.03.2024 07:53 Відповісти
Не треба обманювати себе. Словаки в більшості позитивно ставляться до раші. Тільки в Братиславі більш розумні люди, та й на мітингу мінімум половина це українці. Так само в Чехії, Прага в більшості за Україну, а за Прагою ватне болото.
показати весь коментар
13.03.2024 08:00 Відповісти
Працював в Чехії в 2006-2013 роках по різних регіонах ,як в містах так і в відалених селах.Неодноразово бував й в 2014-2022 роках проїздом та по справах.
Любителів рашкостану серед етнічних чехів та моравців практично не зустрічав .Свої українці в більшості та словаки були за рашкостан.Причому й Західних областей України також.
Особливо це чудово відображалося коли грали матчі по хокею між Чехією та рашкостаном.Місцеві господи,паби набивалися під завязку місцевими та заробітчанами та практично всі українці завжди активно вболівали за рашкостан.Що викликали в місцевих страшений подив та здивування.Тому я завжди старався підсідати до місцевих та вболівати разом з ними.Неодноразово мене запитували .Владімір вони ж Вам принесли стільки біди голодомор і так далі .А Ви підтримуєте їх.Як так ?
В Чехії проживають чималі діаспори з країн срср (білоруси,молдавани,країн Кавказу та Середньої Азії) які є повністю прорашистські
Власне про що говорити .Постійно дивлюся чеські канали.Маю в Чехії дуже багато знайомих,друзів та родичів.Та не бачу від українців масових акцій,мітингів в підтримку України.Хоча сотні тисяч українців перебувають в Чехії в статусі біженців,сотні тисяч там були в статусі заробітчан.Активно волонтерить діаспора та заробітчани які в Чехії багато років.Але через роботу ходити їм на мітинги ніколи .А біженцям які в аболютній більшості не працюють - і так добре .Такщо не варто висувати притезії до чужих народів та країн.Коли власні українці нічим не кращі
показати весь коментар
13.03.2024 12:03 Відповісти
Кому кому, а не українцям з їх щастям обирати ************ - спочатку комуняк, котри сдали ЯС, потім трижди судимого донецкого гопніка, потім взагалі якесь наркоманське, недолуге сміття, коментувати вибори іншіх країн.
показати весь коментар
13.03.2024 08:11 Відповісти
100%
показати весь коментар
13.03.2024 09:06 Відповісти
Голобородько номер 2 цей Фицо...
показати весь коментар
13.03.2024 08:50 Відповісти
Словакам + . А скільки українських "біженців" там було присутньо ? - 0,01.
показати весь коментар
13.03.2024 10:31 Відповісти
уехали люди "ни рыба ни мясо". Какие митинги? ж*па в тепле, а что еще надо....
показати весь коментар
14.03.2024 01:51 Відповісти
 
 