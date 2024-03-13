У Словаччині відбувся кількатисячний мітинг проти політики уряду Фіцо та на підтримку України. ФОТОрепортаж
У столиці Словаччини Братиславі у вівторок, 12 березня, відбулася акція на підтримку України. Тисячі протестувальників вимагали від уряду Роберта Фіцо припинити свою проросійську риторику та допомагати нашій державі боротися з російською агресією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Акція протесту почалася з сигналу повітряної тривоги.
"Люди в Україні чують це щодня", – сказав організатор протесту Міхал Гворецький.
На сцені під час мітингу розмістили надпис "Росія - держава-терорист", а також прапори Словаччини, України, Євросоюзу та НАТО. Учасники скандували антиурядові гасла та говорили у мікрофон, що дії коаліції "переходять межі дозволеного".
Організатори оцінили кількість учасників у п’ять тисяч.
Топ коментарі
+17 Nick Heinen
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+13 Яр Холодний
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+12 ОсвальдКоблпот #588757
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А в ******** Україні така постановка питання на повну силу використовується нашими ворогами для сіяння розбрату між українцями
х напрямів кацапських ударів, блазень і його продажна шобла кукурікала з кожного утюга, що це провокації Заходу і в травні блазень піде на шашлики. Очевидно, з *****м. У нас війна і ми не можемо мирними заходами прогнати цю ЗЕлену погань із-за військового стану, а ви зможете прогнати свою Фіцу сцяними ганчірками до його хозяїна *****, тому що у вас нема військового стану.
Любителів рашкостану серед етнічних чехів та моравців практично не зустрічав .Свої українці в більшості та словаки були за рашкостан.Причому й Західних областей України також.
Особливо це чудово відображалося коли грали матчі по хокею між Чехією та рашкостаном.Місцеві господи,паби набивалися під завязку місцевими та заробітчанами та практично всі українці завжди активно вболівали за рашкостан.Що викликали в місцевих страшений подив та здивування.Тому я завжди старався підсідати до місцевих та вболівати разом з ними.Неодноразово мене запитували .Владімір вони ж Вам принесли стільки біди голодомор і так далі .А Ви підтримуєте їх.Як так ?
В Чехії проживають чималі діаспори з країн срср (білоруси,молдавани,країн Кавказу та Середньої Азії) які є повністю прорашистські
Власне про що говорити .Постійно дивлюся чеські канали.Маю в Чехії дуже багато знайомих,друзів та родичів.Та не бачу від українців масових акцій,мітингів в підтримку України.Хоча сотні тисяч українців перебувають в Чехії в статусі біженців,сотні тисяч там були в статусі заробітчан.Активно волонтерить діаспора та заробітчани які в Чехії багато років.Але через роботу ходити їм на мітинги ніколи .А біженцям які в аболютній більшості не працюють - і так добре .Такщо не варто висувати притезії до чужих народів та країн.Коли власні українці нічим не кращі