Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 12 населених пунктів, 2 людини загинули, ще 11 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Під ворожим вогнем минулої доби опинилися міста Мирноград, Новогродівка, Селидове, селища Зарічне, Південне, села Времівка, Неліпівка, Новоселівка Перша, Переїзне, Семенівка, Уманське, Успенівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.
"Ракетою-бомбою "Грім-Е1" окупанти вдарили по Мирнограду – вбили двох людей, поранили, за попередніми даними, 5 осіб. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 9 цивільних авто.
Внаслідок удару шістьма ракетами "С-300" по Селидовому травмовано двох мирних жителів. Зафіксовано 70 руйнувань, зокрема 18 багатоквартирних і 30 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.
З артилерії ворог обстріляв Зарічне, дві особи дістали поранення. У Переїзному снаряди поцілили в приватну оселю, двоє поранених.
З "Смерчів" окупанти обстріляли Новогродівку, пошкодили 25 домівок і критичну інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль