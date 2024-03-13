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Затримано російську інформаторку, яка намагалась зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожу інформаторку, яка "зливала" бойові позиції Сил оборони напередодні звільнення Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що з червня до вересня 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку.

Також вона "звітувала" про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Для збору інформації фігурантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони.

Російська інформаторка затримана на Харківщині

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Потім відповідні координати з текстовим описом відправляла "зв’язковому" російської розвідки.

Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного "МВС РФ" у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора.

Надалі отримані відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося.

Після звільнення Харківщини фігурантка "залягла на дно" у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором.

Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали.

Російська інформаторка затримана на Харківщині
Російська інформаторка затримана на Харківщині

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Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області.

Під час обшуку за місцем затримання фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: 

СБУ (12915) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+12
на гіляку запроданку !!!
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13.03.2024 10:26
+10
Сколько можно писать. Введите военный трибунал. Почему такое бездействие власти. Сколько можно сопли жевать. Таких предателей в военное время необходимо уничтожать.
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13.03.2024 10:32
+5
Скільки гидоти, хворої на всю голову повилазило..на час дії воєнного стану треба знімати мораторій на смертну кару. Хоча б по держзраді, корупції та крадіжках в особо великих розмірах.

Все одно нас до ЄС не скоро приймуть. Виконати всі пункти, а потім вже відміняти смертну кару.
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13.03.2024 10:37
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на гіляку запроданку !!!
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13.03.2024 10:26 Відповісти
Сколько можно писать. Введите военный трибунал. Почему такое бездействие власти. Сколько можно сопли жевать. Таких предателей в военное время необходимо уничтожать.
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13.03.2024 10:32 Відповісти
То для військових трибунал. Треба відміняти мораторій на смертну кару для всіх. Але зелені на це не підуть, бо тоді можна робити як у серіалі - розстріляти парламент.
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13.03.2024 10:40 Відповісти
Tg Харкiв UA пише:
"Спiвробiтники вiйськомата на Харкiвщiнi крали газ iз труб пiд час коменданськоī години.
Чотири працiвники так званоī ТЦК, ноччю викрадали газовий конденсат з магiстральних труб, причинивши збитки- 0.4 млн.гр.
Īм загрожуе до 12 рокiв".
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13.03.2024 12:26 Відповісти
Скільки гидоти, хворої на всю голову повилазило..на час дії воєнного стану треба знімати мораторій на смертну кару. Хоча б по держзраді, корупції та крадіжках в особо великих розмірах.

Все одно нас до ЄС не скоро приймуть. Виконати всі пункти, а потім вже відміняти смертну кару.
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13.03.2024 10:37 Відповісти
Вважаю що таких ********** потрібно засуджувати до коротких термінів інтенсивної фізичної праці, але з конфіскацією всього майна, позбавленням громадянства і обовязковою депортацією в "родниє *****" з довічним позбавленням права вїзду в Україну. Якщо кацапське падло має в Україні могили родичів, то їх останки зібрати в торбу і депортувати разом з падлом.
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13.03.2024 10:41 Відповісти
Та отож. Там вистачає таких тварюк. Пригадую, дізналися, що місцева жіночка в роздовбаному селі, де дислокувалися, почала приторговувати самогоном. Ну, у нас сухий закон, щоб не було прецедентів - завітали в гості. Хоч і не контрики, а піхота, але теж не ликом шиті - кокопалися в її телефоні.

А там, оп-па!!! В галереї купа фоток. Наших, нашої техніки, фото хат по селу, де хто оселився. Там по школі раніше КАБ прилетів. Потім вже дізналися від контрачів, показували скан переписки.

Слава Богу, що дурна баба. Написала в переписці з п***ами, шо "бандєровци жівут в школє". Ми ж вже навчені після іншої ситуації в іншому селі.
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13.03.2024 10:46 Відповісти
**** проклята!!! Кіздуй на рашу, і там живи щаслив, мразота довбана! От ЇХ потрібно ЗНИЩУВАТИ!! Показово, щоб інші ссялися, і замість того, щоб здавати нашу Армію не вагаючись одразу валили на свою улюблену рашу!!
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13.03.2024 10:47 Відповісти
Може її привяжуть до стовпа,як колись мародерів? Ні,тоді це все фарс про її "покарання"відпустять,як мертвечука.
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13.03.2024 10:49 Відповісти
Давно пора вводити військово-польові суди. Правосуддя для таких тварюк - велика розкіш.
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13.03.2024 11:45 Відповісти
потихеньку відловлюють електорат зе-гнойної команди.
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13.03.2024 12:24 Відповісти
А навіщо оце фото? Щоб на клавіатуру подивитись?
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13.03.2024 13:02 Відповісти
 
 