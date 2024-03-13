Затримано російську інформаторку, яка намагалась зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожу інформаторку, яка "зливала" бойові позиції Сил оборони напередодні звільнення Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що з червня до вересня 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку.

Також вона "звітувала" про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Для збору інформації фігурантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони.

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Потім відповідні координати з текстовим описом відправляла "зв’язковому" російської розвідки.

Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного "МВС РФ" у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора.

Надалі отримані відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося.

Після звільнення Харківщини фігурантка "залягла на дно" у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором.

Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали.





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Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області.

Під час обшуку за місцем затримання фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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