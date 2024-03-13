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Арештовано 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців, причетних до фінансування агресії РФ проти України, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Черкащині арештували майно, яке належить особам, пов’язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про 4 повітряні судна Мі-2 (МіІ-2) та 2 літаки АН-2 (Antonov-2).

У лютому 2024 року повідомлено про підозру дев'ятьом українським підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

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"Встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об’єктів рухомого майна. З метою блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено на гелікоптери та літаки, що належать товариству. Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним інкримінують фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Слідство встановило, що після окупації півострова ці суб’єкти господарювання переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства РФ. Наразі вони провадять свою господарську діяльність з РФ і сплачують податки, фінансуючи країну-агресора.

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Арешт літаків та гелікоптерів
Арешт літаків та гелікоптерів
Арешт літаків та гелікоптерів
Арешт літаків та гелікоптерів
Арешт літаків та гелікоптерів

Автор: 

арешт майна (353) Офіс Генпрокурора (3272)


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Ну нічого собі Костін і його офіс почав працювати????
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13.03.2024 11:14 Відповісти
За 10 років московської агресії, це «суттєві зрушення», у генпрокурорів!
Це складніше, ніж під Авдіївкою чи Маріуполем…. Потужна кара..
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13.03.2024 11:19 Відповісти
Стоп, а что нужно делать людям в оккупации? Подарить все оккупантам и жить на киевском вокзале на пособие 2тыс?
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13.03.2024 11:25 Відповісти
потужно. але краще ніж заочні вироки
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13.03.2024 11:25 Відповісти
ага десь через місяц бубут вони стояти по гаражам зе-гнойних слуг.
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13.03.2024 12:10 Відповісти
Таким темпами років через 10 до родини мразот г е р е г доберуться. Епіцентр як косив так і косить на окупованих територіях.
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13.03.2024 12:14 Відповісти
У Вас насправді є докази ведення бізнесу Герегами на тимчасово окупованих територіях?
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13.03.2024 13:07 Відповісти
 
 