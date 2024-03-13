Арештовано 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців, причетних до фінансування агресії РФ проти України, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Черкащині арештували майно, яке належить особам, пов’язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про 4 повітряні судна Мі-2 (МіІ-2) та 2 літаки АН-2 (Antonov-2).

У лютому 2024 року повідомлено про підозру дев'ятьом українським підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

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"Встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об’єктів рухомого майна. З метою блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено на гелікоптери та літаки, що належать товариству. Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним інкримінують фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Слідство встановило, що після окупації півострова ці суб’єкти господарювання переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства РФ. Наразі вони провадять свою господарську діяльність з РФ і сплачують податки, фінансуючи країну-агресора.

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