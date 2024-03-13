Затримано депутатку Херсонської облради, яка переобладнувала лікарні для поранених рашистів та постачала медикаменти військам РФ під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще одну посадовицю-колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час окупації Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, фігуранткою виявилась чинна депутатка місцевої облради. Після захоплення обласного центру вона підтримала російських загарбників та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.
За особистої протекції гауляйтера Сальдо колаборантку призначили очільницею так званого "управління охорони здоров’я" у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ.
За даними СБУ, на цій "посаді" вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених рашистів.
Крім цього зловмисниця займалась постачанням медпрепаратів для російських військ та окупаційних органів країни-агресора.
Щоб конспіруватися, колаборантка обрала собі псевдонім, який використовувала під час "оформлення" до псевдоустанови та у подальшій підривній діяльності на користь РФ.
Після звільнення Херсону фігурантка залишилась у місті, сподіваючись уникнути правосуддя, позиціонуючи себе "поза політикою".
Через певний час зловмисниця планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім’ям. Але СБУ своєчасно викрила колаборантку і затримала її.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території).
Наразі депутатка перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Конченая Марьяша
Или конченый Тимченко
И сотни таких же конченых
Не сами стали депутатами
Их депутатами сделали ВЫ!
Такие же конченые
Когда вы уже МОЗГАМИ начнете думать?
А не жопой...
ДЕПУТАТ, *****. клялася служити народу України
колабаранство,****!!!
не держзрада!!!1
не довічне з конфіскацією а до, ***** 10ти років
навіть не точно 10...
це, суки, що таке???
https://most.ks.ua/news/url/deputatka-hersonskoji-oblradi-svitlana-mezheritska-planuvala-vtechu-do-okupovanogo-krimu/ Депутатка обласної ради та колишня голова управління охорони здоров'я Херсонської міськради, яку затримали напередодні, планувала втечу до окупованого Криму під вигаданим ім'ям. Про це на своєму сайті повідомила Служба безпеки України
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СБУ не називає ім'я затриманої, але за опублікованою раніше інформацією МОСТ встановив, що мова йде про Світлану Межерицьку. Про її затримання https://most.ks.ua/news/url/pravoohorontsi-zatrimali-deputatku-hersonskoji-oblasnoji-radi/ стало відомо 11 березня.
Жінці інкримінували колабораціонізм. За інформацією слідства, Межерицька працювала в окупаційній адміністрації під псевдонімами. Правоохоронці мають документ, який вона підписала в якості начальниці управління окупаційної адміністрації Херсона.
Світлана Межерицька заперечує свою провину. Так як вона нібито не підписувала жодних документів, відмовилась від пропозиції Сальдо очолити обласне управління охорони здоров'я і подальших пропозицій очолити різні медичні заклади. Але суд все одно постановив відправити Межерицьку до СІЗО без права внесення застави. Їй загрожує від 5 до 10 років в'язниці (з додатковими обмеженнями та конфіскацією майна або без такої). Триває досудове розслідування.
Народилась Світлана Межерицька 7 грудня 1966 року у Шепетівці. Має вищу освіту. Працювала головним лікарем Херсонської міської шкірно-венерологічної поліклініки.
У 2010 році Межерицька обралась до Херсонської міської ради від Комуністичної партії України. Була членкинею комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. У 2012 році її призначили головою управління охорони здоров'я Херсонської міської ради. У 2015 році Світлана Межерицька балотувалась до Херсонської міськради від партії "Наш край". У 2020 році вона обралась до Херсонської обласної ради від партії "Наш край". У тому ж році Межерицька балотувалась до Херсонської міської ради від партії "Наш край". Вона завжди була близькою до теперішнього першого заступника голови окупаційного уряду Херсонської області Віталія Булюка.