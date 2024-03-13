Затримано депутатку Херсонської облради, яка переобладнувала лікарні для поранених рашистів та постачала медикаменти військам РФ під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну посадовицю-колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час окупації Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігуранткою виявилась чинна депутатка місцевої облради. Після захоплення обласного центру вона підтримала російських загарбників та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

За особистої протекції гауляйтера Сальдо колаборантку призначили очільницею так званого "управління охорони здоров’я" у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ.

За даними СБУ, на цій "посаді" вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених рашистів.

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Крім цього зловмисниця займалась постачанням медпрепаратів для російських військ та окупаційних органів країни-агресора.

Щоб конспіруватися, колаборантка обрала собі псевдонім, який використовувала під час "оформлення" до псевдоустанови та у подальшій підривній діяльності на користь РФ.

Після звільнення Херсону фігурантка залишилась у місті, сподіваючись уникнути правосуддя, позиціонуючи себе "поза політикою".

Через певний час зловмисниця планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім’ям. Але СБУ своєчасно викрила колаборантку і затримала її.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території).

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Наразі депутатка перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.