У районі н.п. Кринки внаслідок ворожого обстрілу загинув український доброволець-парамедик Євгеній Лобоженко. ФОТО

1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у н.п. Кринки Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ загинув доброволець-парамедик Євгеній Лобоженко.

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Лобоженко одразу після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу державу у складі 106 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ 86 окремого батальйону.

"Обороняв державу на Херсонському напрямку. Брав участь у відсічі та стримуванні російських агресорів з березня 2022 року, також у звільненні багатьох населених пунктів, рятував життя військових побратимів та цивільних мешканців Херсонської області, звільняв села й міста.

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За весь період захисту територіальної цілісності України у відпустці був всього лише 15 днів", - пише Таїса Зарозей.









У загиблого залишилася дружина, двоє дітей та мати.