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Новини Фото Війна
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У районі н.п. Кринки внаслідок ворожого обстрілу загинув український доброволець-парамедик Євгеній Лобоженко. ФОТО

1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у н.п. Кринки Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ загинув доброволець-парамедик Євгеній Лобоженко.

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Лобоженко одразу після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу державу у складі 106 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ 86 окремого батальйону.

"Обороняв державу на Херсонському напрямку. Брав участь у відсічі та стримуванні російських агресорів з березня 2022 року, також у звільненні багатьох населених пунктів, рятував життя військових побратимів та цивільних мешканців Херсонської області, звільняв села й міста.

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За весь період захисту територіальної цілісності України у відпустці був всього лише 15 днів", - пише Таїса Зарозей.

Євгеній Лобоженко
Євгеній Лобоженко
Євгеній Лобоженко
Євгеній Лобоженко

У загиблого залишилася дружина, двоє дітей та мати.

Автор: 

втрати (4434) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+16
Сил его близким!
Потеряли сына, мужа и папу....
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13.03.2024 13:14
+14
Вічна пам"ять Герою,який поліг захищаючи нашу Україну! Віка і здоров"я родині!
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13.03.2024 13:16
+14
Немає слів.Одні емоції.Мурашки по тілу. Співчуваю родині загиблого. Смерть путліровцям .Слава ЗСУ!!!
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13.03.2024 13:19
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Сил его близким!
Потеряли сына, мужа и папу....
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13.03.2024 13:14 Відповісти
Благородный сильный человек с глубоким чувством долга.

Вечная память воину Евгению.
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16.03.2024 08:39 Відповісти
Вічна пам"ять Герою,який поліг захищаючи нашу Україну! Віка і здоров"я родині!
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13.03.2024 13:16 Відповісти
Дякую! Втрата кожного - велика втрата для нас.
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13.03.2024 13:16 Відповісти
Немає слів.Одні емоції.Мурашки по тілу. Співчуваю родині загиблого. Смерть путліровцям .Слава ЗСУ!!!
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13.03.2024 13:19 Відповісти
Вічна память Герою(
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13.03.2024 13:19 Відповісти
А Таймзє *******, що Кринки залишені ЗСУ ще 1 березня.
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13.03.2024 13:23 Відповісти
Живіть правдою, а не таймсом…
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13.03.2024 13:33 Відповісти
Я і живу правдою. Там же нагорі великими літерами напис: "Правда, тільки правда. Правда переможе!"
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13.03.2024 13:43 Відповісти
так в статье написано что он погиб 1 марта. может при эвакуации
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13.03.2024 13:50 Відповісти
Низький уклін Захиснику України та вибачення і підтримки, Родині Героя!
Памятаймо Героїв!
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13.03.2024 13:32 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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13.03.2024 14:12 Відповісти
 
 