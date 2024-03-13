Повідомлено про підозру двом військовим РФ, які жорстоко катували українців на тимчасово окупованій Луганщині, - СБУ

Служба безпеки встановила особи ще двох учасників окупаційних органів РФ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій частині території Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники викрадали людей до російських катівень та особисто піддавали їх жорстоким тортурам, щоб схилити до співпраці з рашистами.

Одним із фігурантів є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який у 2015 році вступив до окупаційного "мдб лнр".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та захоплення Сватового він брав участь у репресіях проти українських патріотів, які чинили спротив загарбникам у місті.

За даними СБУ, діючи у складі озброєних груп рашистів, фігурант разом із спільниками викрадав людей прямо посеред вулиці та відвозив їх "на підвал".

Серед потерпілих були колишній мер міста, депутат райради та декілька працівників місцевих держустанов.

Також зазначається, що у застінках зловмисник бив ув’язнених прикладом автомата, поливав їх окропом та застосовував електричний струм.

"Ще один фігурант - колишній посадовець місцевої пенітенціарної установи. У 2014 році він добровільно приєднався до "управління виконання покарань" терористичної організації "лнр".

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він став "заступником начальника Суходільської виправної колонії рф".

Після 24 лютого 2022 року окупанти створили на базі псевдоустанови російську катівню, куди звозили українських військовополонених", - додають у СБУ.

Там їх жорстоко били гумовими кийками, а також днями тримали без їжі та води у переповнених камерах.

Крім того, зловмисник особисто катував ув’язнених електричним струмом у власному кабінеті.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати рашистів, де б вони не переховувались.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.