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29-річна одеситка організувала торгівлю наркотиками на понад 2 млн грн на місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо одеситів - двоє чоловіків та дві жінки - щомісяця продавали наркотиків на 2,25 млн грн. Головною організаторкою була 29-річна жінка.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Група продавала майже весь спектр наркотиків: "крек", канабіс, амфетамін, Alfa PVP. Покупців шукали через соцмережі та телеграм-канали. Розповсюджували наркотики через курʼєрів та поштові відправлення.

Дивіться: Дрон із 22 кг наркотиків приземлили прикордонники на Волині. ФОТОрепортаж

Правоохоронці "вели" групу кілька місяців.

Під час обшуку вдома та в автомобілях підозрюваних вилучили понад 4 кілограми різних наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, подрібнювач, поліетиленові вакуумні пакети.

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Всіх чотирьох учасників схеми затримано. Їм повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) наркотики (1457) Одеська область (3276) боротьба з наркотиками (148)


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Топ коментарі
+5
Кашмар, скільки бабла повз мусарів пройшло!
Ну нічого, зараз нацмусарію забронюють у повному складі від призиву, то пани у хвормі матимуть достатньо часу, щоб всіх конкурентів усунути.
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13.03.2024 14:39
+4
Їй би в Міноборони закупівлями займатися. Бо ефективна!
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13.03.2024 14:28
+4
Одеський Пабло Ескабар з цицьками.
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13.03.2024 14:30
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Їй би в Міноборони закупівлями займатися. Бо ефективна!
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13.03.2024 14:28 Відповісти
місс Пікман по-одеські
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13.03.2024 14:29 Відповісти
Да -- Одеса сериозно підсіла
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13.03.2024 14:29 Відповісти
Одеський Пабло Ескабар з цицьками.
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13.03.2024 14:30 Відповісти
кокс бачимо а бабло де???
100% кожен день обналічувались кошти
бо за опт карткою не розрахуєшся.
гдє дєньгі Зін???
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13.03.2024 14:33 Відповісти
свині з'їли
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13.03.2024 14:39 Відповісти
У неї ж іконки над столом, отже, як глибоко віруюча людина не для себе старалася - всі гроші пішли на допомогу нужденним та пожертви.
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13.03.2024 14:39 Відповісти
Тут має бути одне фото - вона та її дилери лежать мертві. А тілa залишити воронам і свиням.
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13.03.2024 14:37 Відповісти
Що ж так слабо, інквізитор ти наш? На багатті спалити!
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13.03.2024 14:51 Відповісти
👍 Все, що залишилося після свиней 😁
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13.03.2024 16:11 Відповісти
Кашмар, скільки бабла повз мусарів пройшло!
Ну нічого, зараз нацмусарію забронюють у повному складі від призиву, то пани у хвормі матимуть достатньо часу, щоб всіх конкурентів усунути.
показати весь коментар
13.03.2024 14:39 Відповісти
Интересно где люди берут на наркотики, они ж такие дорогие, а у меня на водку не хватает
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13.03.2024 14:43 Відповісти
Алкоголь стоїть першим пунктом у списку наркотиків.
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13.03.2024 14:52 Відповісти
а я оце граюсь в варкрафт другий і ніякої залежності
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13.03.2024 16:00 Відповісти
Такі партії кришують наші сбушники....мабуть хтось повинен іти на ввввелике підвищення...
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13.03.2024 14:51 Відповісти
Наркоту оркам підкинути - нехай потравляться, гроші - волонтерам. Дрони нехай дістають хлопцям.
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13.03.2024 14:54 Відповісти
Яка вправна 29-річна адесітка! Такі організаційні здібності! Тридцять п'ять тисяч кур'єрів!
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13.03.2024 14:57 Відповісти
вы оптовиков поставщиков когда собираетесь прикрывать???? или вы думаете что что вокруг одни лохи и не понимают что это просто крупняк совместно с куратором от полиции для видимости работы сами и подставили очередное несчастье?? или вы думаете что никто не задаст вопроса?? кто курирует в воюющих стране оптовые поставки наркотиков??? ах да мафия, бандиты и русня))) хватит присаживать и убивать украинских детей!!!
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13.03.2024 14:59 Відповісти
Головний постачальник в ОП та ВР.
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13.03.2024 15:00 Відповісти
оп може зацікавитись - як для декількох людей то нормальний заробіток на місяц - такі менеджери зеленскому потрібні.
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13.03.2024 15:19 Відповісти
Дозвольте вільне вживання канабісу і більша частина тих наркобаригів піде в минуле. Залишаться ті, які на амфетаміні, солях та іншому лайні сидять.

І бюджет отримає мільярди, а то й десятки мільярдів. І люди хоч стрес від бомбардувань зможуть зняти
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13.03.2024 16:18 Відповісти
...без даху ментовських рішал нічого не відбувається....
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13.03.2024 17:29 Відповісти
Оце рівень !!! Тут вам і вакуумна упаковка, і штрихкод (мабуть через касу все пробивала, як того вимагає "вєлікій кормчій" гетманцев ). А ви її ні за що в"яжете ! Легалізували той канабіс, а працювати не даєте ! Сва-бо-ду !!!
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13.03.2024 18:12 Відповісти
Скільки людей померло від цієї отрути,скільки зійшли з розуму....
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13.03.2024 19:07 Відповісти
Так так, чотири людини і головна жінка. Оце казки!
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14.03.2024 07:12 Відповісти
зелені куріруют разом з Службою Божою поставки в Україну тому вони і присутні як зацікавлені особи.
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14.03.2024 20:10 Відповісти
>Правоохоронці "вели" групу кілька місяців.
Крышевали в смысле. Видимо кинули ментов, решили наказать.
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15.03.2024 00:18 Відповісти
 
 