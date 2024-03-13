29-річна одеситка організувала торгівлю наркотиками на понад 2 млн грн на місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Четверо одеситів - двоє чоловіків та дві жінки - щомісяця продавали наркотиків на 2,25 млн грн. Головною організаторкою була 29-річна жінка.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Група продавала майже весь спектр наркотиків: "крек", канабіс, амфетамін, Alfa PVP. Покупців шукали через соцмережі та телеграм-канали. Розповсюджували наркотики через курʼєрів та поштові відправлення.
Правоохоронці "вели" групу кілька місяців.
Під час обшуку вдома та в автомобілях підозрюваних вилучили понад 4 кілограми різних наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, подрібнювач, поліетиленові вакуумні пакети.
Всіх чотирьох учасників схеми затримано. Їм повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
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100% кожен день обналічувались кошти
бо за опт карткою не розрахуєшся.
гдє дєньгі Зін???
Ну нічого, зараз нацмусарію забронюють у повному складі від призиву, то пани у хвормі матимуть достатньо часу, щоб всіх конкурентів усунути.
І бюджет отримає мільярди, а то й десятки мільярдів. І люди хоч стрес від бомбардувань зможуть зняти
Крышевали в смысле. Видимо кинули ментов, решили наказать.