29-річна одеситка організувала торгівлю наркотиками на понад 2 млн грн на місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо одеситів - двоє чоловіків та дві жінки - щомісяця продавали наркотиків на 2,25 млн грн. Головною організаторкою була 29-річна жінка.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Група продавала майже весь спектр наркотиків: "крек", канабіс, амфетамін, Alfa PVP. Покупців шукали через соцмережі та телеграм-канали. Розповсюджували наркотики через курʼєрів та поштові відправлення.

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Правоохоронці "вели" групу кілька місяців.

Під час обшуку вдома та в автомобілях підозрюваних вилучили понад 4 кілограми різних наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, подрібнювач, поліетиленові вакуумні пакети.

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Всіх чотирьох учасників схеми затримано. Їм повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.





































