Окупанти провели обшук у кримськотатарського активіста Дудакова в Бахчисараї і відвезли його в "управління ФСБ" у Сімферополі, - Лубінець. ФОТО
Російські силовики влаштували незаконний обшук у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова в Бахчисараї.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у його помешкання співробітники так званого "центру з протидії екстремізму" увірвалися сьогодні о 4-й годині. Після обшуку чоловіка відвезли в "управління ФСБ" у Сімферополі.
Лубінець нагадав, що Дудаков уже не вперше піддається утискам з боку РФ. Кримського татарина затримували два роки тому. Тоді йому присудили 10 діб адмінарешту, безпідставно звинувативши за статтею "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" через коментар у соцмережах, який чоловік написав у 2017 році.
"Росія не припиняє зухвало порушувати норми міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму. Незаконні обшуки, переслідування, затримання, арешти на території українського півострова набирають масового характеру.
Закликаю світову спільноту посилити політичний і санкційний тиск на РФ з вимогою припинення нею грубих порушень прав людини в українському Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України", - додав Лубінець.
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