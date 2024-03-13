Чоловіки заплатили "переправнику" по $5 тис. за гумовий човен для незаконного перетину кордону, але його на місці не виявилося. Порушників затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО

Порушники заплатили "переправнику" по $5000 за неіснуючий гумовий човен, яким вони мали незаконно перетнути кордон, але їх обдурили і човна на місці не виявилося. Чоловіків затримано.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону. Ті зізналися, що організатор пообіцяв переправити їх в Угорщину, тож залишив для цього човен на березі річки. За це кожен заплатив по $5000. Однак на місці плавзасобу не виявилося", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи.