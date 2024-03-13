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Чоловіки заплатили "переправнику" по $5 тис. за гумовий човен для незаконного перетину кордону, але його на місці не виявилося. Порушників затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО

Порушники заплатили "переправнику" по $5000 за неіснуючий гумовий човен, яким вони мали незаконно перетнути кордон, але їх обдурили і човна на місці не виявилося. Чоловіків затримано.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону. Ті зізналися, що організатор пообіцяв переправити їх в Угорщину, тож залишив для цього човен на березі річки. За це кожен заплатив по $5000. Однак на місці плавзасобу не виявилося", - йдеться в повідомленні.

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Порушники кордону

Як зазначається, затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6121) кордон (4817) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+10
Замість гумового човну було знайдено інший гумовий виріб.
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13.03.2024 16:20
+10
Та стільки ж того човна - купили - спустили - поклали в рюкзак - приишли - накачали і попливли *** зна куди
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13.03.2024 16:22
+10
Чергова вдала спецоперація прикордонників. І особистий фінасовий стан підправили, і показники в нормі. Все як в наркополіцаїв.
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13.03.2024 16:50
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На фронт таких під.рів, вони навоюють. Уранові шахти закриті. Понять і простіть?
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13.03.2024 16:19 Відповісти
Тебе, суку, в уранову шахту! Тебе хоча б за немотивовану злість до безвинних незнайомих людей, а цих за що?

Кацапьоздало натуральне.
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13.03.2024 17:13 Відповісти
на кого курви-дезертири кидають дітей, дружирн та батьків ?
їх буде захищати доброволець-Микола ?

.
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13.03.2024 18:09 Відповісти
Якщо тікають - значить рідних вже вивезли, мабудь?
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14.03.2024 10:57 Відповісти
А ще, б нікуди не побіг, якщо б тут моя родина залишилася, навіть уявити собі не можу таке. Якщо не можеш своїх дітей вивезти, то ти взагалі лох якийсь.
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14.03.2024 11:09 Відповісти
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13.03.2024 18:07 Відповісти
В следующий раз придется на МБАК скидываться. Опыт дело наживное.
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13.03.2024 16:19 Відповісти
Замість гумового човну було знайдено інший гумовий виріб.
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13.03.2024 16:20 Відповісти
Угу...Дбайливо заштопаний.
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13.03.2024 16:44 Відповісти
... коханою дружиною, яку Дезертир залишив для взводу бурятів
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13.03.2024 18:11 Відповісти
Яка третій рік сидить десь у Кракові...
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14.03.2024 10:59 Відповісти
Без лоха і життя погане..
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13.03.2024 16:20 Відповісти
да-єслі слишен дєнєг шаласт значіт лох пашол на нєрєст...
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13.03.2024 16:22 Відповісти
Это наглое кидалово.
В Белорусси, в лесу, мужик поставил 4 столба. Натянул колючку. Не уточнялось скородил граблями или нет.
Ночью, азиатов, 3-4 человека, подводил к "границе" брал бабло, и рукой, как Ленин, через 100 метров Польша.
Нам азиаты на одно лицо, мы им тоже. Пока на месте не поймают преступления нет. А в лесу любой ходить может.
А лодка могла и в камышах быть заныкана.
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13.03.2024 18:47 Відповісти
Я можу зрозуміти, що люди так бояться війська, що готові на все, аби втекти і в паніці приймають хибні та необдумані рішення. Але як можна бути аж настільки дурними/довірливими і віддати чималі кошти невідомо кому без жодних гарантій?
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13.03.2024 16:21 Відповісти
Вочевидь , для них це не гроші ((
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13.03.2024 16:33 Відповісти
Ага, ті човни ж неважко купити в умовному спортмастері чи іншому туристичному магазині....
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13.03.2024 17:21 Відповісти
За такую наглость местные здадут погранцам сразу.
Во первых это не набережная, чужие здесь, по определению не ходят.
Во вторых это то же самое что вуйко, в наглую, в Киеве кафешку поставил.
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13.03.2024 18:52 Відповісти
Та стільки ж того човна - купили - спустили - поклали в рюкзак - приишли - накачали і попливли *** зна куди
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13.03.2024 16:22 Відповісти
За 10 тис вічнозелених можна було цілий катер з двигуном купити.
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13.03.2024 16:27 Відповісти
На добре там тобі за 5.000-10.000 роблю довідку, що ти не підлягаєш призову, інвалідність або на митниці свої люди пропускають. То там ти бачиш ті папери, можеш перевірити, відразу суму не даєш

А тут платять від 5.000 і більше незнайомим фраєрам, тільки за те, щоб ті показали куди плити? Ну, лохи, відверті
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13.03.2024 16:30 Відповісти
Гроші ранком-стільці вечором ((
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13.03.2024 16:35 Відповісти
Пан просто никогда не сталкивался.
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13.03.2024 18:54 Відповісти
Було б ідеально якби нікому з таким не довелося справу мати , на жаль , у реальності - неможливо ((
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13.03.2024 19:14 Відповісти
Да, деньги всегда вперёд.
Оказанная услуга ничего не стоит.
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13.03.2024 19:21 Відповісти
Хіба ці два дебіла не донесуть човна до річки? Вони платили за слепоту тим прикордонникам які їх і затримали
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13.03.2024 16:42 Відповісти
Чергова вдала спецоперація прикордонників. І особистий фінасовий стан підправили, і показники в нормі. Все як в наркополіцаїв.
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13.03.2024 16:50 Відповісти
В наркополіцаїв нема теплаків, дронів та гелікоптерів, а це сама еліта, термінатори.
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13.03.2024 17:10 Відповісти
Порушники чого?
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13.03.2024 17:08 Відповісти
Треба одразу там у черговому режимі ТЦК залишати, щоб одразу ухилянтів пакували й у навчання. Як приїдуть вони на передову - хлопці їм розкажуть по скільки вони через них не можуть демобілізуватися, хлопці на передовій поділятся з ухилянтами причинами чому вони на передовій і що треба робити.
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13.03.2024 17:18 Відповісти
За 5000$ могли бы и сами лодку купить и ещё бы на ресторан осталось. Тупые наверное.
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13.03.2024 17:31 Відповісти
Так це нормальні за 5000$ могли купити човен і ще собі залишити на проживння, а це ж ухилянти-наслідники свого лідора-ухилянта 73%. Повторюся, що до 2019 року кожен міг поїхати до ЄС, випити кави, пройтись по музеях..., а сьогодні за 5 тисяч доларів топляться у річках, втікаючи від свого раю.
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13.03.2024 18:58 Відповісти
Зі чиїх слів стало відомо про того, який начебто надурив цих на 5 тис дол. кожного?
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13.03.2024 18:14 Відповісти
Ахаха))) Щось так думаю, що " переправники " це самі погранці , на живця ловлять, ще й заробляють ))
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13.03.2024 18:16 Відповісти
Варто державі це покласти на конвейєр)І гроші на дрони будуть))Оголошення чи чутку пустиити,гроші зібрати і на кордоні злапати,й повернути за наступною сумою)))
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13.03.2024 18:39 Відповісти
Хоч і не вірю в теорію Дарвіна ,але бляха,вона діє на виборців зе!
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13.03.2024 18:48 Відповісти
Українці бідні-бідні. Але по п'ять тисяч баксів за .... Скажіть, друзі якщо держава офіціально дозволила цим ухилянтам заплатити у п'ять разів менше за відстрочку на рік-два, то ухилянти відмовились би від своїх намірів ? Та й гроші з'явились би для фінансування ТЦК на перехід їх роботи як рекрутингові центри.
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13.03.2024 19:05 Відповісти
 
 