Чоловіки заплатили "переправнику" по $5 тис. за гумовий човен для незаконного перетину кордону, але його на місці не виявилося. Порушників затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО
Порушники заплатили "переправнику" по $5000 за неіснуючий гумовий човен, яким вони мали незаконно перетнути кордон, але їх обдурили і човна на місці не виявилося. Чоловіків затримано.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону. Ті зізналися, що організатор пообіцяв переправити їх в Угорщину, тож залишив для цього човен на березі річки. За це кожен заплатив по $5000. Однак на місці плавзасобу не виявилося", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи.
Топ коментарі
+10 Алекс Скела
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+10 Валентин Коваль #587289
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+10 Центр 820 #589399
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Кацапьоздало натуральне.
їх буде захищати доброволець-Микола ?
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В Белорусси, в лесу, мужик поставил 4 столба. Натянул колючку. Не уточнялось скородил граблями или нет.
Ночью, азиатов, 3-4 человека, подводил к "границе" брал бабло, и рукой, как Ленин, через 100 метров Польша.
Нам азиаты на одно лицо, мы им тоже. Пока на месте не поймают преступления нет. А в лесу любой ходить может.
А лодка могла и в камышах быть заныкана.
Во первых это не набережная, чужие здесь, по определению не ходят.
Во вторых это то же самое что вуйко, в наглую, в Киеве кафешку поставил.
А тут платять від 5.000 і більше незнайомим фраєрам, тільки за те, щоб ті показали куди плити? Ну, лохи, відверті
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