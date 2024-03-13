Директора театру у Кропивницькому затримано на хабарі 3,5 тис. дол. за працевлаштування. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі директора академічного обласного театру ім. М. Кропивницького.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, керівник "Театру корифеїв" за грошову винагороду працевлаштовував до очолюваної ним установи. Місце в театральному колективі було оцінено у 3,5 тис доларів.
Правоохоронці затримали керівника театру під час отримання ним другої частини обумовленої суми хабара в одному із ресторанів міста.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец #474549
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+4 Роман Друк
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+3 Марта Шепель #549182
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У Рівненському облмуздрамтеатрі актор має від 12 до 32 тис. грн. залежно від кількості зіграних п'єс. Переважно 15-16.
Скільки він буде відбивати 3,5 тис. баксів хабаря?
мабудь якому небудь куму куми ЗЕ відказав