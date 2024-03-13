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Новини Фото Хабарники
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Директора театру у Кропивницькому затримано на хабарі 3,5 тис. дол. за працевлаштування. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі директора академічного обласного театру ім. М. Кропивницького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

звтримання хабарника у Кропивницькому

За даними слідства, керівник "Театру корифеїв" за грошову винагороду працевлаштовував до очолюваної ним установи. Місце в театральному колективі було оцінено у 3,5 тис доларів.

Правоохоронці затримали керівника театру під час отримання ним другої частини обумовленої суми хабара в одному із ресторанів міста.

хабар

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4729) Кропивницький (349) театр (160)


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Топ коментарі
+9
А шо-хотів перетворити театр корифеїв на театр корефанів...
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13.03.2024 18:27
+4
Я хз за що там можна взяти такий хабар...
У Рівненському облмуздрамтеатрі актор має від 12 до 32 тис. грн. залежно від кількості зіграних п'єс. Переважно 15-16.
Скільки він буде відбивати 3,5 тис. баксів хабаря?
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13.03.2024 18:29
+3
Ти дивись, Риголетто довбаний...
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13.03.2024 18:47
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А шо-хотів перетворити театр корифеїв на театр корефанів...
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13.03.2024 18:27 Відповісти
Супер сказано👍
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13.03.2024 22:27 Відповісти
Я хз за що там можна взяти такий хабар...
У Рівненському облмуздрамтеатрі актор має від 12 до 32 тис. грн. залежно від кількості зіграних п'єс. Переважно 15-16.
Скільки він буде відбивати 3,5 тис. баксів хабаря?
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13.03.2024 18:29 Відповісти
Може пов'язано з мобілізацією? У артистів є бронь, як у діячів культури?
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13.03.2024 18:32 Відповісти
ну, работу сейчас найти нелегко. особенно по специальности актера. да и театр популярный и зачетный. не везде такие есть. потому может и получают норм зарплату. кстати мне пару месяцев назад говорили что директора сместить хотят. может подстава
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13.03.2024 18:46 Відповісти
Круто!!
мабудь якому небудь куму куми ЗЕ відказав
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13.03.2024 18:35 Відповісти
Ти дивись, Риголетто довбаний...
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13.03.2024 18:47 Відповісти
А за що було заплачено? За роль буряка в третьому акті вистави про колобка?))
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13.03.2024 18:57 Відповісти
Тю, то вже треба було в 95кібуц влаштуватися - точно під мобілізацію не втрапиш.
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13.03.2024 19:03 Відповісти
Туди тільки через брата ермака. Там дорого.
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13.03.2024 20:22 Відповісти
Не уявляю які розцінки в київській або одеській опері. Точніше трохи уявляю, бо знайомий скрипаль хотів потрапити в одеській оперний. Розповідав.
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13.03.2024 20:54 Відповісти
Скільки ж то в нас ще є гидких ницих людців. А може то він таким чином для ЗСУ гроші збирає? Та ні, такий за копійку вдавиться.
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13.03.2024 22:36 Відповісти
 
 