Окупанти минулої доби завдали ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, є руйнування. ФОТО

290 ударів по 7 містах та селах Запорізької області завдав ворог впродовж доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Військовослужбовці РФ вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному, Малій Токмачці та Гуляйполю, здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 84 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

196 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки Левадного та Гіркого.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по передмістю Запоріжжя загинув чоловік. ФОТОрепортаж



