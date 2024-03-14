Окупанти минулої доби завдали ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, є руйнування. ФОТО
290 ударів по 7 містах та селах Запорізької області завдав ворог впродовж доби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Військовослужбовці РФ вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному, Малій Токмачці та Гуляйполю, здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 84 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
196 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки Левадного та Гіркого.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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valentyna #410470
показати весь коментар14.03.2024 08:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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