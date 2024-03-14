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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 4 райони області, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом доби російській окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район.

У Максимівці Вугледарської громади поранено людину, зруйновано 3 будинки, ще 7 — пошкоджено.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Георгіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено господарчу споруду. У Новогродівській громаді під вогнем Птиче і Калинове — без жертв.

Дивіться: Знищення ворожого танка Т-72Б поблизу села Терни на Донеччині. ВIДЕО

Краматорський район.

В Іллінівській громаді пошкоджено 2 об'єкти у Романівці, обстріляна територія сільгосппідприємства у Старій Миколаївці.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Нью-Йорку пошкоджено 4 будинки, у Сіверську — адмінбудівлю. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 719 осіб, зокрема 126 дітей.

Дивіться: Тіла ліквідованих окупантів поблизу села Бердичі на Донеччині: "#бать скільки їх! Це ті, що вранці наступали". ВIДЕО 18+

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (29037) Донецька область (8761)


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