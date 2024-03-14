Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 4 райони області, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом доби російській окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район.
У Максимівці Вугледарської громади поранено людину, зруйновано 3 будинки, ще 7 — пошкоджено.
Покровський район.
У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Георгіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено господарчу споруду. У Новогродівській громаді під вогнем Птиче і Калинове — без жертв.
Краматорський район.
В Іллінівській громаді пошкоджено 2 об'єкти у Романівці, обстріляна територія сільгосппідприємства у Старій Миколаївці.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Нью-Йорку пошкоджено 4 будинки, у Сіверську — адмінбудівлю. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 719 осіб, зокрема 126 дітей.
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