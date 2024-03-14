Викрито чотирьох чорних зброярів, які продавали криміналітету "трофейну" російську зброю та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки і Національна поліція запобігли продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.
Так, на Харківщині: "на гарячому" затримано місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження. Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі. Під час огляду схованки виявлено: декілька ящиків з тротилом та пластидом; снайперську гвинтівку Драгунова; боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу "Фагот"; понад 13 тис. набоїв різного калібру. За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.
Під Києвом: виявлено ще декілька прихованих арсеналів зброї, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка розташовувалася в покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. Під час огляду приміщення там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом. Крім цього, неподалік, у підземному схроні, зберігалося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.
На Дніпропетровщині: затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки. При цьому зловмисник не збирався обмежуватися продажем тільки одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено: 2 автомати АК-74; 4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.
У СБУ зазначають, що всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
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Зато для криминальных кругов найдется все. Ещё и к хозяевам на московию будут ездить на "коронацию".
Только здесь показана сказка для лохов, а реальные пацаны вагонами возят.