УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 147 9

Викрито чотирьох чорних зброярів, які продавали криміналітету "трофейну" російську зброю та вибухівку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки і Національна поліція запобігли продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

Так, на Харківщині: "на гарячому" затримано місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження. Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі. Під час огляду схованки виявлено: ⁠декілька ящиків з тротилом та пластидом; ⁠снайперську гвинтівку Драгунова; боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу "Фагот"; ⁠понад 13 тис. набоїв різного калібру. За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.

Також дивіться: На Сумщині викрили учасників злочинної групи, які торгували незареєстрованою зброєю та боєприпасами. ФОТОрепортаж

Викрито чорних зброярів
Викрито чорних зброярів

Під Києвом: виявлено ще декілька прихованих арсеналів зброї, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка розташовувалася в покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. Під час огляду приміщення там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом. Крім цього, неподалік, у підземному схроні, зберігалося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

Також дивіться: Схрон зі зброєю та боєприпасами знайшли на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито чорних зброярів

На Дніпропетровщині: затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки. При цьому зловмисник не збирався обмежуватися продажем тільки одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено: 2 автомати АК-74; ⁠4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

У СБУ зазначають, що всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента РФ, який планував диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" на Харківщині, - СБУ

Викрито чорних зброярів
Викрито чорних зброярів
Викрито чорних зброярів

Автор: 

зброя (7523) СБУ (12925)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну то й що, за це зараз буде тільки штраф, заради цього й закон депутати готують відповідний, щоб такі зброярі не дуже потерпали...
показати весь коментар
14.03.2024 12:40 Відповісти
Який жах! Міг хтось зелю знешкодити
показати весь коментар
14.03.2024 13:53 Відповісти
Пока на фронте не хватает оружия, криминал вооружается. Рыть окопы - нет людейоружия, держать оборону - нет людейоружия, вести контрнаступление - нет людейоружия.
Зато для криминальных кругов найдется все. Ещё и к хозяевам на московию будут ездить на "коронацию".
показати весь коментар
14.03.2024 12:54 Відповісти
Позбавляти громадянства всю родину сволоти. Нехай відчують гнів народу. " У злодія совісті нема"!
показати весь коментар
14.03.2024 13:01 Відповісти
дивно, без суду і слідства, тільки на підставі звинувачення від найчесніших кадрів, що залишив один лейтенант-зрадник? Вбитого брата дЄрмака, що розпродує державні посади, ще треба запитати.
показати весь коментар
14.03.2024 13:29 Відповісти
Повісити гнидоту, яка тільки гадить в Україні!
показати весь коментар
14.03.2024 13:30 Відповісти
Це напевне одна з тисячі, яка зараз існує в Україні! Продаж трофейної зброї вийшов на 1-е місце в Україні за прибутковістю. На 2-му аптечний бізнес.
показати весь коментар
14.03.2024 13:35 Відповісти
Шо це робиться? Через сбушників людям стало зовсім неможливо придбати речі першої необхідності в наш час.
показати весь коментар
14.03.2024 14:43 Відповісти
А потом кто-то здесь удивляется- откуда в пымыре новое парашное оружие?
Только здесь показана сказка для лохов, а реальные пацаны вагонами возят.
показати весь коментар
14.03.2024 18:03 Відповісти
 
 