УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 617 17

У Фінляндії затримано 3 осіб, які відмивали кошти, привласнені на закупівлі амуніції для ЗСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж

сбу,відмивання,набу

11 березня 2024 року на території Фінляндії затримано троє українців за підозрою у відмиванні грошей Міністерства оборони України, котрі мали б іти на закупівлю засобів індивідуального захисту для бійців ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна сума коштів на закупівлю бронежилетів складала 5,7 млн євро. На нерухомість одного із фігурантів справи вже накладено арешт. Була проведена спільна операція НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело обшуки у справі про закупівлю фляг для військових за завищеними цінами

Також у НАБУ заявили, що серед затриманих - власник компанії, яка співпрацювала із Міністерством оборони і недопоставила в ЗСУ 50% від закуплених та уже оплачених бронежилетів та інших засобів захисту.

НАБУ викрило відмиття грошей

Підозрювані витратили частину цих грошей на покупку елітних автомобілів та нерухомість. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

НАБУ викрило відмивання грошей

НАБУ викрило відмивання грошей

Читайте також: НАБУ провело обшук у гендиректора державної авіакомпанії, яка обслуговує Зеленського

НАБУ (5088) відмивання грошей (406) Фінляндія (1328) ЗСУ (7648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
на весь світ обісрали Україну ті три виродка
показати весь коментар
14.03.2024 15:20
+9
Пішов нах#й кацап! Під VPN і вмієш транслейтом користуватись -- не думай, що тобі хтось повірить. Ми як донатили Стерненку, Притулі, Бутусову та ін. так і далі будемо, щоб вас дохло побільше. А виродки бувають -- так, з цим нічого не поробиш.
показати весь коментар
14.03.2024 15:35
+8
А резнікофф із зе-мразями, не при чом ??
показати весь коментар
14.03.2024 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на весь світ обісрали Україну ті три виродка
показати весь коментар
14.03.2024 15:20 Відповісти
Які саме ? Іх так багато . Вони повсюди. Кажуть, що притула та стерненко також не виняток. Немає слів..
показати весь коментар
14.03.2024 15:25 Відповісти
Пішов нах#й кацап! Під VPN і вмієш транслейтом користуватись -- не думай, що тобі хтось повірить. Ми як донатили Стерненку, Притулі, Бутусову та ін. так і далі будемо, щоб вас дохло побільше. А виродки бувають -- так, з цим нічого не поробиш.
показати весь коментар
14.03.2024 15:35 Відповісти
Випив трохи - йди додому
показати весь коментар
14.03.2024 17:20 Відповісти
притула купив за "свої" гроші супутник. отакий гарний волонтер. тільки де той супутник? мабуть пінчуку для телемарахвону.
показати весь коментар
14.03.2024 18:53 Відповісти
Таких як ці виродків в кожній країні світу достатньо!!!
показати весь коментар
14.03.2024 15:25 Відповісти
взагалі-то їх шість й роблять вони це у щоденному режимі, починаючи з весни 2019 року...
показати весь коментар
14.03.2024 15:29 Відповісти
Та ну! Хіба тільки 3? А в міноборони ХТО вибрав цих покидьків для оборудок??? Зайшли такі собі невідомі та виграли зненацька тендери без усяких перевірок...
показати весь коментар
14.03.2024 15:47 Відповісти
Це ще рєзнікова справа чи вже умєрова??? Зараз замість Фінляндії, будуть відпочивати на нарах в Україні!!! Доведіть цю справу до кінця!!!!
показати весь коментар
14.03.2024 15:23 Відповісти
А резнікофф із зе-мразями, не при чом ??
показати весь коментар
14.03.2024 15:26 Відповісти
А що там з затриманням такого собі золотояйцевого громадянина рєзнікова?
показати весь коментар
14.03.2024 15:30 Відповісти
Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків, сподіваюся що заходи невідкладні і термінові?
показати весь коментар
14.03.2024 15:39 Відповісти
Що там з чиновниками які підписували договори? І які отримали відкати ?
показати весь коментар
14.03.2024 15:56 Відповісти
Выехали в Европу нервы подлечить.
показати весь коментар
14.03.2024 16:26 Відповісти
Умеров?
показати весь коментар
14.03.2024 16:48 Відповісти
Я так розумію, фіни зачепили за несплату податків чи підозріле походження коштів, а НАБУ і САП вже по запиту мусово підключились, тепер мають замороку витягнути фігурантів в Україну, щоб ті не розпатякали там про головних бенефіціарів.
показати весь коментар
14.03.2024 21:50 Відповісти
 
 