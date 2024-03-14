У Фінляндії затримано 3 осіб, які відмивали кошти, привласнені на закупівлі амуніції для ЗСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж

11 березня 2024 року на території Фінляндії затримано троє українців за підозрою у відмиванні грошей Міністерства оборони України, котрі мали б іти на закупівлю засобів індивідуального захисту для бійців ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна сума коштів на закупівлю бронежилетів складала 5,7 млн євро. На нерухомість одного із фігурантів справи вже накладено арешт. Була проведена спільна операція НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні відомства.

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Також у НАБУ заявили, що серед затриманих - власник компанії, яка співпрацювала із Міністерством оборони і недопоставила в ЗСУ 50% від закуплених та уже оплачених бронежилетів та інших засобів захисту.

Підозрювані витратили частину цих грошей на покупку елітних автомобілів та нерухомість. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

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