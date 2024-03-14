Удар "Шахеда" по п’ятиповерхівці в Сумах: рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини. ВІДЕО+ФОТО

На місці влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п’ятиповерховий будинок у Сумах у ніч на 13 березня рятувальники виявили і деблокували тіло третьої людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Суми. На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, роботи тривають.

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Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено.