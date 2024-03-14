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Удар "Шахеда" по п’ятиповерхівці в Сумах: рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини. ВІДЕО+ФОТО

На місці влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п’ятиповерховий будинок у Сумах у ніч на 13 березня рятувальники виявили і деблокували тіло третьої людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Суми. На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", - йдеться в повідомленні.

Удар по будинку в Сумах

Як зазначили в ДСНС, роботи тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах оголосили дні жалоби 14 та 15 березня за загиблими внаслідок атаки "Шахедів"

Удар по будинку в Сумах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар "Шахеда" по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіла двох людей. ВIДЕО (оновлено)


Удар по будинку в Сумах

Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено.

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обстріл (29037) Суми (904) жертви (1812)


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14.03.2024 14:51 Відповісти
 
 