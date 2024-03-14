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У Миколаєві затримано інформатора ФСБ, який влаштував у квартирі "спостережний пункт" за колонами ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила інформатора ФСБ, який шпигував за переміщенням військових колон Сил оборони через територію Миколаєва.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, для збору розвідданих фігурант облаштував у власній квартирі "спостережний пункт". З вікон помешкання він спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ однією з ключових автотрас у напрямку передової. Також під час руху української бойової техніки зловмисник намагався встановити її орієнтовну кількість і звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь.

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Попри конспірацію російського інформатора, співробітники СБУ все одно викрили його і задокументували факти розвідувально-підривної діяльності. Щоб убезпечити шляхи переміщення українських військ, було проведено комплексні заходи, а самого фігуранта затримано "на гарячому". Під час затримання зловмисник разом із сином чинив фізичний спротив правоохоронцям, щоб втекти з місця події. Однак йому це не вдалося.

Інформатор ФСБ

За даними слідства, фігурант був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку і працює на ФСБ. Комунікацію з ним підтримував через анонімний чат у месенджері. Там він викладав розвідувальні "звіти". Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

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Інформатор ФСБ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Як зазначається, зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Також дивіться: Викрито агентів ФСБ, які під прикриттям УПЦ МП намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1814) СБУ (12925) колабораціонізм (1170) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+11
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14.03.2024 14:49
+9
Чому під час затримання він не встиг випасти з вікна чи з даху?
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14.03.2024 14:33
+2
Хоч трохи пику натовкли?
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14.03.2024 14:35
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Чому під час затримання він не встиг випасти з вікна чи з даху?
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14.03.2024 14:33 Відповісти
живим не брати
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14.03.2024 15:32 Відповісти
Так казав же будьоний - ми ліквідувували найбільший осередок в Україні фсб у Миколаїві.
Це напевно нові засланці.
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14.03.2024 14:34 Відповісти
Хоч трохи пику натовкли?
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14.03.2024 14:35 Відповісти
на пиці будуть видні побої, а на яйцях ні
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14.03.2024 14:50 Відповісти
Скільки ж ще в Україні прокацапленої 3,14здоти...
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14.03.2024 14:36 Відповісти
Виколоти йому очі. Проблема вирішена.
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14.03.2024 14:36 Відповісти
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14.03.2024 14:49 Відповісти
Ну а тепер, сім'ї Шмигаля, Стефанчука та Зеленського, разом з бакановим та Костіним, нехай цього агента-убивцю, і харчують, за власні кошти!!
Або куплять йому, 3 метри вірьовки…
Слава Україні!
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14.03.2024 16:08 Відповісти
На держак від лопати, орка
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14.03.2024 17:57 Відповісти
 
 