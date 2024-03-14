До 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ, який шпигував за далекобійною артилерією ЗСУ на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в СБУ, зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції артилерії ЗСУ на прифронтовій території області. Насамперед його цікавили місця базування реактивних артсистем HIMARS та високоточних гаубиць М777. Також російський агент фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині регіону. Інформацію про ворожі "прильоти" фігурант відправляв окупантам для підготовки нових та коригування повторних ракетно-дронових ударів.

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Зазначається, що контррозвідники СБУ затримали зловмисника у жовтні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області. На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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