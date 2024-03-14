Медичні евакуаційні вагони зможуть доставляти військових для лікування та реабілітації за кордон. ФОТОрепортаж
У Києві показали медичний евакуаційний поїзд для потреб ЗСУ.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, команда Міністерства комплексно працює із забезпеченням логістики для медичної евакуації: від термінового ремонту прифронтових доріг та наведення переправ до створення спеціальних медичних вагонів для евакуації.
"Вагони всередині оснащені медичним обладнанням нового покоління, яке дозволяє не тільки транспортувати, але й надавати лікування в ході евакуації. Його закупка відбувається частково силами Укрзалізниці, частково – допомогою міжнародних партнерів, волонтерів та меценатів з України. Співпрацюємо з різними країнами та посилюємо допомогу.
Водночас, ми бачимо перспективи для курсування медичних вагонів не тільки від фронту до тилових шпиталів. Ми технічно готові до запуску вагонів до і через кордон для лікування та реабілітації наших воїнів. Працюємо з парнерами над реалізацією", – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
У Міністерстві додали, що за два роки здано 62 медичні вагони, до кінця року додадуться ще 8. Останні 4 вагони для потреб ЗСУ були переобладнані з пасажирських на потужностях залізниці місяць тому.
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