Зеленський вручив військовим державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив державні нагороди, зокрема ордени "Золота Зірка" Героя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" Герою України, молодшому лейтенанту ЗСУ Віталію Сукачу, який добровільно пішов до лав Збройних Сил у 2014 році.

Президент також передав орден "Золота Зірка" родині полеглого Героя України, молодшого сержанта ЗСУ Василя Поліщука, який захищав Україну з 2014 року та виконував бойові завдання на сході країни.









Зеленський вручив орден "Золота Зірка" родині військовослужбовця Національної гвардії України, головного сержанта Вадима Жукова, який був удостоєний звання Героя України посмертно. Він захищав країну з 2014 року.

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Найвищу державну нагороду також передано сім’ї полеглого Героя України, молодшого лейтенанта Павла Трухана, який у лютому 2022 року добровільно вступив до лав захисників Батьківщини.











Крім того, глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня старшого лейтенанта Нацгвардії Олександра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта Владислава Роїка та майора Дмитра Тарасенка з лав ЗСУ, а також капітана Нацгвардії Олександра Маляренка.

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Президент також вручив військовослужбовцям ордени "За мужність" ІІІ ступеня та Данила Галицького.