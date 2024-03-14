УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8727 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 867 16

Зеленський вручив військовим державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив державні нагороди, зокрема ордени "Золота Зірка" Героя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" Герою України, молодшому лейтенанту ЗСУ Віталію Сукачу, який добровільно пішов до лав Збройних Сил у 2014 році.

Президент також передав орден "Золота Зірка" родині полеглого Героя України, молодшого сержанта ЗСУ Василя Поліщука, який захищав Україну з 2014 року та виконував бойові завдання на сході країни. 

Нагородження військових до Дня добровольця
Нагородження військових до Дня добровольця
Нагородження військових до Дня добровольця
Нагородження військових до Дня добровольця

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" родині військовослужбовця Національної гвардії України, головного сержанта Вадима Жукова, який був удостоєний звання Героя України посмертно. Він захищав країну з 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно, - укази

Найвищу державну нагороду також передано сім’ї полеглого Героя України, молодшого лейтенанта Павла Трухана, який у лютому 2022 року добровільно вступив до лав захисників Батьківщини.

Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових

Крім того, глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня старшого лейтенанта Нацгвардії Олександра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта Владислава Роїка та майора Дмитра Тарасенка з лав ЗСУ, а також капітана Нацгвардії Олександра Маляренка.

Читайте: Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин загиблих героїв. ФОТО

Президент також вручив військовослужбовцям ордени "За мужність" ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Автор: 

Герой України (322) Зеленський Володимир (24263) нагорода (1276) добровольці (933)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Четырежды дезертир вручает награды добровольцам. Сюр какой-то
показати весь коментар
14.03.2024 18:42
+6
показати весь коментар
14.03.2024 19:04
+5
На шальках терезів : з одного боку життя наших воїнів ...а з другого боку тупість і безграмотність самого зільонського і його злодійської шлбли !
показати весь коментар
14.03.2024 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому Зеленський обмемлений словом БОНЕВТІК?

На Київ йшли на парад танки з симовалами ZVO , але українці вирішили їх прийняти трохи по-іншому ,ніж планували для 5-6 менеджерів від ФСБ в ОПУ для преЗЕдента .Тому й виникло це героїчне таке гучне БОНЕВТІК ...
показати весь коментар
14.03.2024 18:41 Відповісти
...адже НЕ ВТЕКЛИ багато добровольців , от тепер СЛАВНОЗВІСНИЙ БОНЕВТІК дає їм заслужені нагороди .
показати весь коментар
14.03.2024 18:43 Відповісти
Четырежды дезертир вручает награды добровольцам. Сюр какой-то
показати весь коментар
14.03.2024 18:42 Відповісти
Дмитро Чекалкин: Хто з ЗЕЛЕНИХ «злив» Кремлю інформацію про контрнаступ

https://www.youtube.com/watch?v=m-cClPXRDoo
показати весь коментар
14.03.2024 19:17 Відповісти
На шальках терезів : з одного боку життя наших воїнів ...а з другого боку тупість і безграмотність самого зільонського і його злодійської шлбли !
показати весь коментар
14.03.2024 18:45 Відповісти
тупість?безграмотність? ви серйозно? й усієї шобли ? ви справді так думаєте про Татарова? про Єрмака? про Умєрова? про найвідповідальніших у кабміні кращих менеджерів Ахмєтова ?
показати весь коментар
14.03.2024 18:50 Відповісти
Коли цього рівня освіченості та досвіду люди у владі зраджують перемозі свого народу - затягуванням мобілізації, вибудуваною фортифікаційних споруд, не використванню за призначення воїнів -генералів, судячи герої військових... а значить знищенням кращих синів країни на фронті зараз - ТО ВОНИ ХІБА ПРОСТО ТУПІ?,
показати весь коментар
14.03.2024 19:04 Відповісти
Він повинен би відмитися не БОНЕТРЯПКОЮЯКОЮСЬ, а зробити вчинок, як в країні його народу - організувати усі патріотичні сили в спільний кулак у коаліцію єдності та порятунку, а самому їздити тексти читати -можна й усі роки війни залишаючись кривим перзидентом після 20го травня. АЛЕ ВОНО ТИМОШЕНКО ПОВЕРТАЄ ТА ЧЕРВІНСЬКОГО ПАДЛО СУДИТЬ!!! ВОНО БАКАНОВА ХОВАЄ ТА ТАТАРОВА З ЄРМАКОМ ТРИМАЄ ПІД СВОЇМ КРИЛОМ
показати весь коментар
14.03.2024 18:48 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 19:04 Відповісти
А тепер треба зняти фільм: "За три роки до 20 днів в Маріуполі". Може в когось відновляться причинно-наслідкові зв'язки!

показати весь коментар
14.03.2024 19:06 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 19:14 Відповісти
Яка ницість та сором...
показати весь коментар
14.03.2024 19:48 Відповісти
козлина, дискредитировавшая награды вручает награды
показати весь коментар
14.03.2024 20:10 Відповісти
Ухилянт вручає нагороди до Дня добровольця....

Це сюр.
показати весь коментар
14.03.2024 20:20 Відповісти
Праведний народний гнів до цього хитродупого лицеміра Зеленського має бути підкріплений чимось більш дієвим. Інакше ця воровська зелена пліснява візьме все, що захоче, потопчеться по всьому, що дороге українцям і буде безкарно плювати в очі людям.
Зеленський і його прокацапська шайка будуть робити все, що дозволить народ.
І це вже буде характеристика не Зеленського, а народу, який, вочевидь, заслуговує такої влади.
показати весь коментар
14.03.2024 21:29 Відповісти
Странно...не вижу среди награждаемых Женечку Кошевого...или он опять "подойдёт чуть позже"?
показати весь коментар
15.03.2024 11:39 Відповісти
 
 