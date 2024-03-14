Росіяни атакували Нікопольщину 7 разів дронами та важкою артилерією. Поранень зазнали 6 людей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Армія РФ атакувала Нікопольщину: тричі росіяни використовували дрони та чотири рази важку артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що терор окупанти влаштували районному центру.

"Постраждали шість людей. Пораненим від 7 до 74 років", - написав Лисак.

За його словами, місті пошкоджені майже десяток багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, господарська споруда. А ще два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечені авто і лінії електропередач.

В інших районах області, попри повітряні тривоги, минулося без обстрілів.

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