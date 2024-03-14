Зв’язки з Росією, вигадана "гуманітарка" та мільярдні борги: ЗМІ розповіли, як мільярдер Поліщук під час війни їздить за кордон та не повертає державі кредити. ДОКУМЕНТ

Журналісти "Схем" провели розслідування щодо бізнесмена Віктора Поліщука та виявили, що він має зв’язки у РФ (відвідував Росію після 2014 року), під час війни виїздив закордон як нібито водій-волонтер, але не привозив ані заявлену гуманітарну допомогу, ані комерційні вантажі. Крім того, він заборгував перед Україною близько 14 млрд грн, але державні банки чомусь не стягують з нього борги. Більше того, за даними журналістів, його мережа "Ельдорадо" не передала, як обіцяла, 0,5% зі своїх продажів на ЗСУ.

Україна гостро потребує фінансової допомоги своїх західних партнерів для продовження протидії збройній агресії РФ та підтримки економіки країни в часи війни.

Для покриття дефіциту бюджету влада також роздумує про підвищення податків для мільйонів українців. Водночас існують лояльні умови для тих, хто отримав мільярди гривень від держави і не платить за борговими зобов'язаннями.

Яскравий приклад – Віктор Поліщук, бізнесмен зі зв’язками у РФ, який збагатився в часи Януковича і продовжує свою діяльність в Україні. Дружина Поліщука є родичкою Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, куди бізнесмен неодноразово літав після 2014 року, тобто після російської анексії Криму та розв’язання війни на Донбасі.



Станом на 2024 рік він заборгував перед Україною близько 14 мільярдів гривень – і це лише по одному зі своїх бізнесів – столичному торговельно-офісному центру "Гулівер", зведення якого у попередні роки щедро профінансували державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк".

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Попри аномально низьку відсоткову ставку та тривалий термін погашення – на чверть століття, структури Поліщука під час великої війни на цілий рік зупинили повернення цього боргу.

При цьому, як з’ясували "Схеми" (проєкт Радіо Свобода), менеджмент державних банків не застосував до нього жодних штрафних санкцій та досі не розпочав примусове стягнення боргів або застави по кредиту (самого "Гуліверу"), вкотре пішовши назустріч бізнесмену із російським "шлейфом".

Під час журналістського розслідування "Схеми" встановили – прострочена заборгованість перед держбанками не завадила купівлі у 2022 році численних люксових авто на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається і сам бізнесмен.

Так само як воєнний стан та призовний вік – не завадили вільному виїзду Поліщука за кордон на підставі документів із ознаками підробки.

Так, бізнесмена вносили у "Шлях" і як водія-волонтера, і як водія компанії з вантажних перевезень – але він не привозив ані заявлену гуманітарну допомогу, ані комерційні вантажі.

Невиконання публічно взятих зобов’язань щодо підтримки ЗСУ мало місце і в іншому випадку, по суті із введенням в оману численних клієнтів мережі "Ельдорадо", що також входить в бізнес-імперію Поліщука.

"Схеми" виявили, що після широко розрекламованої акції "Техніка, що рятує життя військовим", за якою "Ельдорадо" зобов’язалась спрямувати 0,5 відсотка з продажів на потреби армії, мережа не виконала заявленої обіцянки та не передала жодних коштів.

Зв'язок з Януковичем та Медведєвим

Бізнесмен часів Януковича, родич Медведєва по лінії дружини, власник "Гуліверу", "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" – це стисла характеристика Віктора Поліщука, непублічного бізнесмена, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ посідав 36 місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes.

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Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. А самого Поліщука називали одним із "гаманців" так званої "Сім'ї" – олігархічно-політичного клану колишнього президента-втікача. Саме тоді він виник буквально нізвідки як власник великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості. Згодом з'явилася інформація про родинні зв'язки його дружини – Лілії Різвої із Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрем'єра РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки Росії, який постійно лякає світ застосуванням ядерної зброї.

Широкій громадськості Віктор Поліщук став відомий вже після втечі Януковича до Росії. У 2016 році Нацбанк визнав неплатоспроможним банк бізнесмена "Михайлівський", та звинуватив його у виведенні активів на пов’язані структури. Тоді банкрутство "Михайлівського" супроводжувалося масовими акціями вкладників банку з перекриттям головної вулиці столиці – Хрещатика. Судовий розгляд щодо обвинувачених топменеджерів банку досі триває. Але самому Поліщуку вдалось уникнути статусу фігуранта кримінальної справи про розкрадання коштів "Михайлівського".

Російська анексія Криму та розв’язання війни на Донбасі у 2014 році не стали для нього причиною для розірвання зв'язків із РФ. Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, яку вдалось отримати "Схемам", Віктор Поліщук неодноразово літав до Москви щонайменше шість разів протягом 2016-2018 років.

За цими ж даними, його дружина (племінниця дружини експрем’єра РФ Світлана Різва) після 2014 року літала в Росію щонайменше двічі – у лютому 2018-го та у червні 2019 року.

Бізнес за рахунок держави

Перлиною бізнесу Віктора Поліщука є один з найвищих хмарочосів України – київський торгівельно-розважальний та офісний центр "Гулівер". Його зведення почалося у 2001 році, а сам центр відкрили у 2013-му. Спочатку інвесторами будівництва виступали київський забудовник Вагіф Алієв разом з політиками Сергієм Веселовим та Олексієм Кучеренком. Але напередодні відкриття комплексу виявилось, що новим власником "Гуліверу" став Поліщук – на той час він зблизився із "Сім’єю" Януковича, а частину поверхів у новому бізнес-центрі зайняли структури тогочасного міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

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По суті, це крупний прибутковий бізнес в центрі столиці збудований за рахунок держави. Адже будувався "Гулівер" саме за гроші державних банків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Владні покровителі Поліщука втекли до Москви, а він залишився і продовжив цей бізнес.

І станом на зараз, структури Поліщука заборгували перед держбанками близько 14 мільярдів гривень.

Привертає увагу те, як за кожної наступної влади, держава охоче йшла назустріч інтересам цього бізнесмена. За десять років декілька разів переглянувши умови кредитування, щоразу на все вигідніші – ні, не для держави, а для приватного позичальника.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році.

Редакція "Схем" має ексклюзивні документи – копії детального плану цієї реструктуризації. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних.

По суті, держава в особі "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" у черговий раз підіграла власнику "Гуліверу", вважає фінансовий аналітик Іван Угляниця.

"Я би загалом не називав цю історію реструктуризацією. Фактично це просто перенесення строків погашення на 20+ років в майбутнє і зменшення ставки на рівні, які набагато нижчі за ринкові", – каже Угляниця. І додає, що для порівняння, згідно з даними НБУ, в період проведення цієї реструктуризації середні ставки по кредитах комерційним великим підприємствам складали 9,1%, а по діючих кредитах 10,9%. При тому для гривневих кредитів ставка була 15,2%, а для валютних – 5,7%. "В цьому ж випадку встановлена єдина ставка і для валютної і для гривневої частини заборгованості в розмірі 3,65%", – зазначає аналітик.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022-го він взагалі припинив повертати гроші державі. Кредит не виплачувався протягом року, це "Схемам" підтвердили одразу декілька джерел в держбанках, про це також писав Forbes.

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Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі. На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень, із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", каже джерело "Схем" в одному з цих держбанків.

Про причини тривалої зупинки виплат "Схеми" запитали у менеджменту "Гуліверу", там отримали запит, але за тиждень не відповіли на ці та інші запитання редакції.

Та "Схеми" зацікавились – які ж штрафні санкції були накладені на структури бізнесмена зі зв’язками у РФ? Виявилось, що менеджмент державних банків просто закрив очі на майже річну зупинку виконання фінансових зобов’язань позичальником та не скористався жодним з механізмів примусового стягнення, хоча мав такі в арсеналі.

Особиста порука

Загалом, як це часто буває зі скандальними активами, Поліщук публічно відхрещувався від того, що є власником "Гуліверу". Торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат. Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку, які також посилались на договір поруки по кредиту за "Гулівер", особисто підписаний Віктором Поліщуком.

Щоб самостійно переконатися у цьому, "Схеми" отримали у своє розпорядження згаданий договір поруки. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше 207 мільйонів доларів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Тобто претензійна робота по стягненню боргів могла початися після вже першого протермінування щомісячного платежу.

Чому ж держбанки за цілий рік не скористалися своїм законним правом та не розпочали ані стягнення з Віктора Поліщука грошей за порукою, ані конфіскацію застави – комплекс "Гулівер"?

Ці запитання "Схеми" адресували безпосередньо "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", які надавали гроші власнику "Гуліверу".

В "Ощадбанку" пояснили свою неготовність наразі займатися примусовим стягненням застави або грошей із Віктора Поліщука тим, що застосування цих варіантів врегулювання "означатиме фактичне припинення відносин із боржником у ситуації, коли він згоден та готовий співпрацювати з АТ "Ощадбанк" щодо погашення заборгованості".

У фінустанові окремо наголошують, що при роботі з проблемними кредитами не можуть ігнорувати такі фактори як широкомасштабна військова агресія Росії та пандемія COVID-19, які негативно вплинули на український бізнес. Що ж до пільгових для позичальника умов реструктуризації боргу, які були затверджені у 2020 році на наступні чверть століття під значно нижчу за ринкову процентну ставку, у банку пояснили, що ухвалили це рішення зважаючи, серед іншого, на "перебування боржника у критичному фінансовому стані".

В "Укрексімбанку" на запитання Радіо Свобода про пільгові умови для Поліщука також зауважили, що умови реструктуризації залежать від виду діяльності, поточного фінансового стану боржника, перспектив відновлення бізнесу та фінансового навантаження.

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"Визначені банком заходи з управління проблемними активами є економічно та, якщо можливо, статистично обґрунтованими, а розрахунки банку з урахуванням власного досвіду свідчать, що їх реалізація забезпечуватиме отримання банком економічної вигоди, вищої, ніж витрати, що можуть бути понесені під час управління проблемними активами", – йдеться у відповіді "Укрексімбанку".

На іншу частину запитань журналістів про невиконання зобов’язань фірмою "Три О" в "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" не відповіли, посилаючись на банківську таємницю.

Очевидно, що останні два роки були складними для торговельної та офісної нерухомості Києва. Але для "Гулівера", який розташований прямо в центрі столиці, ситуація краща, ніж в середньому на ринку, каже керуючий директор компанії Colliers в Україні Олександр Носаченко: "Такі об'єкти як "Гулівер", як правило, мають вакантність близько 10-15%. Тобто вона не критична".

Разом з фахівцями у сфері ринку нерухомості із міжнародної компанії Colliers, "Схеми" підрахували, що такий торговельно-офісний комплекс як "Гулівер" у сьогоднішніх умовах може заробляти понад 22 млн доларів на рік.

Купівля елітних авто замість повернення боргів

Чи справді Поліщук та його структури переживають критичні фінансові труднощі, які нібито ускладнюють його розрахунок з державою? У травні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки виявили масштабну схему приховування прибутків від діяльності "Гуліверу".

В свою чергу, під час цього журналістського розслідування, "Схеми" встановили, що поки одні структури Поліщука не повертали борги державі, інші – витрачали десятки мільйонів гривень на купівлю елітних автомобілів, на яких пересувається сам бізнесмен та його охорона.

Як вдалося це виявити?

У березні 2022 року, на другий місяць повномасштабної війни, Державне бюро розслідувань повідомило, що запобігло спробі незаконного вивезення із країни трьох елітних авто Rolls-Royce на підставі, ймовірно, підроблених документів, сумарною вартістю 50 мільйонів гривень. Правоохоронці заявили, що два з них оформлені на фірму "людини, пов'язаної з одним із високопосадовців РФ".

Мова йшла про Віктора Поліщука – його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Медведєвої – дружини заступника Радбезу РФ.

Так, два з трьох Rolls-Royce, яким не дали виїхати працівники ДБР, записані на фірму "Карпе ренталс".

Фірма має прописку у "Гулівері". А її формальною власницею в реєстрі вказана 59-річна Катерина Кузьменко із села Перегонівка Кіровоградської області. "Схеми" встановили, що це двоюрідна сестра бізнесмена. Саме в цьому селі народився Віктор Поліщук. Він, власне, і пересувається на автомобілях, записаних на "Карпе ренталс". До вторгнення журналісти фіксували його на одному з вищезгаданих Rolls-Royce.

Станом на час виходу цього матеріалу, "Карпе ренталс" є власником 36 автомобілів, більшість із яких відносяться до "преміум" та "бізнес" класу. Частина з них – новенькі машини з салону, придбані вже у 2022 році. Так, фірма витрачала десятки мільйонів гривень на купівлю елітних авто, в той же період, коли власник "Гуліверу" не платив за боргами перед державними банками.

Від джерел у податковій "Схеми" отримали фінансово-господарську звітність "Карпе ренталс".

У 2022 році вона придбала цілих три новеньких Mercedes-AMG G 63 – за сім мільйонів гривень кожен (це найновіша модель "геліків", як їх називають в народі), а ще – бус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень, Skoda Kodiaq за майже півтора мільйона. Ще три десятки авто компанія скуповувала приблизно в той період, коли правоохоронці запідозрили "Гулівер" у виведенні грошей із фірми за фіктивними договорами, задля приховування своїх прибутків від держави.

Нині вартість усього автопарку "Карпе ренталс" можна оцінити приблизно в три мільйони доларів. Це більше ста мільйонів гривень.

Віктор Поліщук залишив без відповіді прохання прокоментувати, чи не є купівля елітних авто на фірму, записану на його 59-річну сестру, способом приховування реальних прибутків в умовах великої заборгованості перед державою.

Волонтер на "геліку"

Дослідження цього таємного елітного автопарку вивело "Схеми" на ще один цікавий аспект діяльності мільярдера-боржника, а саме – його безперешкодні поїздки за кордон в умовах воєнного стану.

Віктор Поліщук – чоловік призовного віку, йому 47 років. Але за два роки повномасштабної війни вони з дружиною регулярно подорожували за кордон, на одному з новесеньких "геліків" з автопарку "Карпе ренталс". Як з’ясували "Схеми" у пошуку причин на виїзд, Поліщук подавався в "Шлях" на підставі документів з ознаками підробки про гуманітарну допомогу – і не привозив її. Та навіть влаштовувався водієм вантажного транспорту у компанію-перевізника, але ніяких вантажів також не доставляв.

За інформацією, отриманою журналістами "Схем" від джерел з доступом до даних перетину кордону, він виїжджав за кордон щонайменше п'ять разів: двічі – у 2022-му та 2023-му роках, а також у 2024-му.

Рідко натрапиш на використання одразу декількох "схем" для виїзду на прикладі однієї людини, тож розкажемо про кожну окремо.

10 серпня 2022 року Віктор Поліщук виїхав в Польщу за кермом Mercedes-Benz AMG G 63, разом із ним кордон перетнула дружина Лілія Різва. Прикордонники випустили чоловіка призовного віку, бо він був внесений у систему "Шлях" як водій-волонтер, який мав привезти з Румунії 700 аптечок, а також ліки, засоби гігієни, одяг, спальні мішки та продукти загальним обсягом на 12 тонн.

У "Шлях" Поліщука внесла Дніпропетровська ОВА, за зверненням місцевої ГО "Обʼєднання захисту прав підприємців", яка клопотала про "надання дозволу на виїзд за межі України до Румунії волонтеру-водію Поліщуку В.С. для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії OSF Global Services". Про це "Схемам" повідомила сама Дніпропетровська ОВА, у відповідь на запит, надавши копії усіх документів, на підставі яких і був дозволений виїзд.

Повертався Поліщук за 16 днів також на пасажирському Mercedes. Вантажопідйомності якого не вистачило б і на десяту частину заявленої гумдопомоги. Заїжджав теж із Польщі, а не з Румунії.

Радіо Свобода звернулося до керівництва румунської фірми, лист від якої став підставою для дозволу Поліщуку на виїзд. Цей лист за підписом Аліна Доробанту – директора румунського офісу великої міжнародної ІТ-компанії OSF Global Services був наданий Дніпропетровській ОВА двома мовами – англійською та українською. Ось він:

На запит редакції відповів сам Доробанту. Він повідомив, що їхня міжнародна компанія в інші періоди відправляла гуманітарні вантажі в Україну. Але ніколи не співпрацювала ані з дніпровською ГО, ані з Віктором Поліщуком, та не відправляла через них заявлений в листі вантаж. А сам лист – очевидна підробка.

"OSF Digital не зверталася до ГО "Обʼєднання захисту прав підприємців" з приводу передачі гуманітарної допомоги чи прохання про допомогу щодо виїзду водіїв-волонтерів для доставки будь-якого вантажу. Ми не маємо жодного відношення до зазначеної організації чи фізичної особи Поліщука Віктора Степановича (чи його компаній)", – заявив головний операційний директор Алін Доробанту.

"На підставі наданої інформації ми виявили певні деталі, які вказують на те, що "лист", яким OSF Global Services запитувала дозвіл на перетин кордону волонтерами ГО "Обʼєднання захисту прав підприємців", є підробкою. Серед цих деталей – застарілий бланк, відсутність реєстраційного номера та нерозбірливий підпис", – відповів Радіо Свобода Алін Доробанту.

Отримати коментар ГО "Обʼєднання захисту прав підприємців" не вдалося – керівник організації Сергій Селін не відповів на телефонні дзвінки та запит від редакції. А один зі співзасновників цієї громадської організації Олег Зорін повідомив, що вона вже два роки як неактивна.

Зрештою, документи з ознаками підробки про вигадану гуманітарку з Румунії на цілих пів року відкрили "шлях" Поліщуку для виїзду за кордон. Повернувшись з Польщі у серпні 2022 року, він скористався цим же дозволом тогоріч іще раз – виїхавши з дружиною через польський кордон 24 вересня та повернувшись 5 жовтня.

Яка відповідальність за виїзд в якості волонтера на підставі підроблених документів? Адвокат ГО "Платформи прав людини" Євген Воробйов каже: якщо виявиться, що документи, подані на отримання дозволу на виїзд за кордон, містять ознаки підроблення, то правоохоронці можуть розпочати досудове розслідування за статтею 358 Кримінального кодексу України, щонайменше завикористання завідомо підробленого документа.

"В цьому випадку слід перевірити весь ланцюг - звідки взявся цей документ з ознаками підробки, тощо. Якщо водій усвідомлював фейковість цілей та підстав виїзду за кордон, він може бути співучасником з організацією, яка подавала завідомо підроблений документ до офіційних органів, які надавали дозвіл на виїзд за кордон. А саму організацію також можуть перевірити на предмет наявності ознак 332 статті – незаконне переправлення осіб через кордон", – каже юрист.

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Мільярдер – водій вантажівки

У серпні 2023 року бізнесмен із дружиною знову зібрались за кордон, але термін дії "волонтерського" дозволу вже сплинув. Тому учасник рейтингу Forbes влаштувався на роботу… водієм вантажівки. Це випливає із відповіді Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) на запит Радіо Свобода.

Так, у 2023 році Поліщук був внесений в систему "Шлях" за поданням ТОВ "Транс-Союс" – це буковинська фірма, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях і має відповідну ліцензію. Вносити подання на виїзд вона має право лише щодо працевлаштованих у штат компанії водіїв. А вони в свою чергу, зобов'язані перетинати кордон винятково на вантажному транспорті компанії, внесеному в заявку.

І справді, 17 серпня 2023 року Віктор Поліщук перетнув кордон у напрямку Польщі за кермом вантажного буса Mercedes Sprinter. Разом з ним була і його дружина. Про це свідчать дані про перетин кордону із прикордонної служби, які є в розпорядженні "Схем".

Утім, попри чіткі правила, визначені постановою Кабміну про правила отримання дозволу на виїзд для водіїв вантажних перевезень, 29 серпня 2023 року Віктор Поліщук повертався в Україну не за кермом вантажівки. А на люксовому "геліку" 2021 року випуску вартістю 200 тисяч доларів (оформленому на фірму двоюрідної сестри).

Йому вдалось повторити цю схему у штаті цієї ж компанії-перевізника ще раз – 15 жовтня 2023 року він із дружиною знов виїхав за кермом вантажного буса буковинської фірми "Транс-Cоюс", а через три тижні повертався із нею ж вже на Mercedes-AMG G 63.

Журналісти "Схем" звернулися до компанії "Транс-Союс", яка забезпечила Поліщуку виїзд за межі країни.

Керівник фірми Юрій Іфтимійчук підтвердив, що Віктор Поліщук був влаштований в його фірмі як водій вантажівки, але каже, що не пригадує, за яких обставин вони про це домовились.

"Був влаштований.Був випробувальний строк. Тепер тяжко знайти нормального водія. В мене було два водії, які виїхали і не хотіли повертатися, кинули машину", – каже Іфтимійчук.

За його словами, Поліщук повинен був перевозити посилки, але "не впорався" з роботою, тому разом з іншими водіями був звільнений.

"Я звільнив їх всіх, тому що вони не робили роботу як має бути. Я памʼятаю, що вони не позабирали всі посилки, всі передачі", – сказав Юрій Іфтимійчук. Від подальшого спілкування він відмовився.

"Техніка, що рятує життя військовим"

Одна з найбільших мереж супермаркетів електроніки та побутової техніки – "Ельдорадо" – ще один з активів бізнес-імперії Поліщука. У 2023 році OSINT-спільнота Molfar оприлюднила розслідування діяльності "Ельдорадо" в Україні та довела факти її тривалої співпраці з Росією.

Тому досліджуючи волонтерські зусилля Віктора Поліщука – доларового мультимільйонера із родинними зв’язками у верхівці влади РФ, "Схеми" звернули увагу на широко розрекламовану в українському інформаційному просторі благодійну акцію магазинів "Ельдорадо" під назвою "Техніка, що рятує життя військовим", оголошену на початку літа 2023 року. Виявилось, що відтоді "Ельдорадо" не виконало своїх зобов’язань та не перерахувало коштів зі своїх продажів на армію.

Так, торік "Ельдорадо" закликало покупців купувати товари в їхній мережі, пообіцявши, що 0,5% із продажів в магазинах та онлайн буде відраховано на виготовлення броньованих багі (невеликий автомобіль для їзди по бездоріжжю – ред.) для медичної служби 1-го Інтернаціонального легіону оборони України. Гроші мали передати через відомий столичний благодійний фонд "Солом’янські котики", про що була укладена угода.

"Допомога Силам оборони – те найменше, що ми маємо робити для наближення перемоги. Долучитися до важливого можна і у такій звичній справі, як купівля смартфона чи побутової техніки: частину коштів за покупку ми направимо на спеціально виготовлені броньовані багі", – заявляла тоді виконавча директорка мережі "Ельдорадо" Віра Вітинська.

Тільки на YouTube реклама цієї акції набрала майже два мільйони переглядів. Про неї написала низка медіа. Скільки ж грошей мережа "Ельдорадо" в результаті перерахувала зі своїх продажів на потреби армії?

У благодійному фонді "Солом’янські котики", який виступав партнером цього проєкту, повідомили Радіо Свобода, що "Ельдорадо" не виконала заявленої обіцянки та не передала жодних коштів.

"Ми тоді від "Ельдорадо" коштів ніяких не отримали. Ми навіть не знаємо, чи вони щось зібрали, оскільки на нас ніякі кошти не зайшли. Вони лише сказали, що банкроти, грошей немає і нічого нам не передали. Загалом ми відкриті працювати з бізнесом. Є багато відповідальних бізнесів, а така історія в нас вперше", – розповів "Схемам" виконавчий директор благодійного фонду "Солом’янські котики" Андрій Єрофєєв.

Мережа "Ельдорадо" справді переживає фінансові труднощі – ще з 2022 року заборгувала своїм партнерам-постачальникам два з половиною мільярди гривень. Але процедура банкрутства не була оголошена, бізнес намагається втриматись на плаву. Досі працює близько 60 торгових точок по всій країні, торгівля продовжується і через онлайн-магазин.

Редакція звернулась до "Ельдорадо" з проханням прокоментувати, чи не вважають в компанії, що ввели в оману людей, які зреагували на широко розрекламовану благодійну акцію, та купляли товари в мережі із розрахунку, що частина коштів піде на потреби медичної служби 1 Інтернаціонального легіону оборони України.

"Ельдорадо" залишила запит Радіо Свобода без відповіді, але наступного ж дня після його отримання, компанія після майже піврічної паузи вийшла на зв’язок із благодійним фондом "Солом’янські котики" та повідомила, що готова терміново закрити збір на будь-які потреби армії на суму близько 800 тисяч гривень. Про це Радіо Свобода повідомили у Благодійному фонді.

"До цього вони фактично пів року не виходили на зв’язок. Ми просили зустріч з керівником, але нам казали, що це неможливо. А от зараз вийшли на зв’язок. Очевидно, ваші журналістські запити допомогли", – розповів Радіо Свобода виконавчий директор БФ "Солом’янські котики" Андрій Єрофєєв.

Цю ж хронологію подій у коментарі Радіо Свобода підтвердив і начальник медичної служби Інтернаціонального легіону Асан Чарухов, який у 2023 році так і не дочекався від "Ельдорадо" обіцяних броньованих багі для медичної евакуації.

"По договору було, що вони повинні до Нового року його виконати. "Солом’янські котики" періодично з ними комунікували, але "Ельдорадо" їм відповідало, що вони на стадії банкрутства, і вони не можуть виконати умови договору. Тому цього всього не сталося, і у січні Фонд нам повідомив, що не буде багі. Ми зрештою знайшли інші варіанти, щоб його придбати", – розповів Чарухов.

"Ми на війні, у нас не було часу розбиратись і щось доводити. Але зараз нам "Солом’янські котики" повідомили, що після того, як ви з ними зв’язались, наступного дня "Ельдорадо" заявило, що готові виконати умови договору. Багі нам зараз неактуальний, тому ми сказали, що нам потрібні РЕБ від FPV-дронів і ми будемо вдячні. Проплати від них ще не було, пообіцяли на наступному тижні. Подивимось, чи зроблять", – розповів Радіо Свобода начальник медичної служби Інтернаціонального легіону.