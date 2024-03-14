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Умєров здійснив робочу поїздку в зону бойових дій: Підрозділи мають бачити - ми разом із ними. ФОТО

Міністр оборони відвідав позиції українських військових у зоні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"Кожен день проводив у бригадах, які воюють на Донеччині та Луганщині. Чесно обговорюємо фронтові виклики з командирами підрозділів. Допомагаємо знаходити необхідні рішення. Не закриваємо очі на проблеми. Ми чітко розуміємо ситуацію на фронті та готові ухвалювати рішення", - розповів міністр.

Він також підкреслив, що кожен керівник органу військового управління мусить бути на постійному зв’язку з підрозділами. 

"Для розуміння ситуації на ліній фронту та підтримки командирів, ми з Головнокомандувачем регулярно відвідуємо бойові бригади. Отримання інформації про можливості, проблеми в управлінні та потреби підрозділів з перших уст дозволяє якісніше та швидше ухвалювати рішення. Це ключ до перемоги у динамічній війні. Наше завдання - створювати спроможність та будувати систему, яка забезпечить нам перевагу над ворогом", - пояснив Умєров.

Він відзначив Головнокомандувача Сирського, який "регулярно працює з підрозділами "у полях", живе війною та дбає про солдата".

"Я вдячний Головкому за сумлінну щоденну працю. Підрозділи мають бачити - ми разом із ними. І ми будемо поруч до самої перемоги, як би важко на цьому шляху не було. Діємо, як одна команда. Об’єднані заради перемоги!" - резюмував глава Міноборони.

Умєров відвідав зону бойових дій.

Читайте також: Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: у Мінобороні розповіли, як він працює. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Міноборони (7464) Умєров Рустем (639)


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Топ коментарі
+27
Приїхав не з технікою для будівництва оборонних споруд, не з бункерами чи бетонними конструкціями, не з безпілотниками чи снарядами, а зі своїм **@лом! Піар - їхнє все!
Вони що, дійсно думають, що війнц можна виграти язиком в телевізорі? Чи так в трускавецьких університетах навчали?
Цікаво буде подивитися: на скільки збільшилась товщина гаманця у них після таких відвідин... 🤔
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14.03.2024 19:55
+19
Я один помітив ,що коли ця солодка парочка ( Умеров і Сирський) здійснює турне по позиціям ЗСУ, орки накривають наші патріоти, хаймарси, гелікоптери та інше?! Збіг ??? ........
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14.03.2024 19:56
+16
Знов накриють якусь позицію((
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14.03.2024 19:47
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14.03.2024 19:46 Відповісти
Хто-небудь бачив оцього раба Ахмєтова, збагатившого свою сімейку 10 роками служби на нього (зараз вілла поряд з віллою Трампа, брати мама й тато зареєстровані бізнеси у США)..Доречі , вірою й правдою йому служив, коли той найняв з Пінчуком Манафорта політтехнолога Трампа дресирувати Януковича в презика, ввів Гіркіна на Донбас у 2014 році. Потім до того поки Вова призначив Умєрова після Резнікова , мародерів у Фонді Держмайна - справа набула по ньому заведена у 2023 році... Відволіклась...
Так ось, хто-небудь його бачив з Залужним на фронті? Нєбося в премʼєри МАРОДЕРИ готують?
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14.03.2024 20:12 Відповісти
Сім!я Умерова повернулася до Криму АЖ в кінці 90-их. Зарах усі кагалом мають бізнеси у США!З 2003 року Умєров , отримавший найкращі дипломи у США та КАНАДІ, став працювати на Ахмєтова й з ним й біля нього й під ним пережив навіть Помаранчеву революцію.ПОТІМ Ахмєтов з Пінчуком вкинули гроші у Манафорта за рекомендацією Кремля -й Януковича зробив Президентом , А Умеров пішов на державну службу...А Ахмєтов привів в Україну Гіркіна ...
Як хтось думає наскільки Умєров він патріотичніший Зеленського?
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14.03.2024 20:32 Відповісти
Знов накриють якусь позицію((
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14.03.2024 19:47 Відповісти
щодо викриють-почитайте оце
ПИТАНЬ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШЕhttps://republic.com.ua/article/pitan-sta%d1%94-vse-bilshe.html#respond

https://republic.com.ua/article/pitan-sta%D1%94-vse-bilshe.html https://republic.com.ua/article/pitan-staє-vse-bilshe.html
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14.03.2024 20:48 Відповісти
ты умеров вместе с зеленгским и ермаком
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14.03.2024 19:51 Відповісти
радник ОПи Шурма, звільнений за корупцію
став офіційним радником Умерова....
його до Умерова пристроїла ОПа президента???
по закону ні....
бо міністр сам підбирає свою команду....
тож Умеров не знайшов собі кращого радника за людину яку вигнали з роботи за корупційні скандали.
Мудрий міністр, у мудрого преза, якого *****, вибрав мудрий НАРІД.
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15.03.2024 11:26 Відповісти
Не зняли знову шоу десь в Житомирській? Як пропагандонський фільм для Шмарклемарафону про суперові укріплення побудовані для передка. Як потім виявилось зняли в Житомирській 300 метрів показово побудованих укріплень. Студія квартал95.
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14.03.2024 19:51 Відповісти
А чого кирилку тимошонку не взяли ?Побачили би хто тепер в ЗСУ краде.
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14.03.2024 19:52 Відповісти
цей умєров показав свою «компетентісь», начепивши на себе плитоноску задом наперед!
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14.03.2024 19:53 Відповісти
Капець, еґо Умерова зашкалює! І сорому не має. То він і такі, як він, мають бачити і чути, що про них кажуть на фронті!
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14.03.2024 19:53 Відповісти
До речі Сирський десь говорив про загрозу просування коцапів, про загострення ситуації на фронті. Ситуація серйозна.
Бовдуру ніхто не сказав. Воно тішиться що позбулось можливого опонента на виборах. Якщо такі взагалі колись відбудуться в тому що залишиться від цієї держави.
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14.03.2024 19:55 Відповісти
Приїхав не з технікою для будівництва оборонних споруд, не з бункерами чи бетонними конструкціями, не з безпілотниками чи снарядами, а зі своїм **@лом! Піар - їхнє все!
Вони що, дійсно думають, що війнц можна виграти язиком в телевізорі? Чи так в трускавецьких університетах навчали?
Цікаво буде подивитися: на скільки збільшилась товщина гаманця у них після таких відвідин... 🤔
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14.03.2024 19:55 Відповісти
Я один помітив ,що коли ця солодка парочка ( Умеров і Сирський) здійснює турне по позиціям ЗСУ, орки накривають наші патріоти, хаймарси, гелікоптери та інше?! Збіг ??? ........
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14.03.2024 19:56 Відповісти
….нє думаю…
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14.03.2024 21:10 Відповісти
Знайома цегляна стіна на задньому плані фото. Це точно десь під Авдіївкою.
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14.03.2024 19:56 Відповісти
да стопудово там, прямо в Авдеевке
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14.03.2024 20:00 Відповісти
Їздять щоб їх бачили. Тобто створюють видимість роботи. Все на що здатні непрофесіонали. Очікувано.
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14.03.2024 19:59 Відповісти
"Він відзначив Головнокомандувача Сирського, який "регулярно працює з підрозділами "у полях", живе війною та дбає про солдата"."
------
Залужному ОП-а не дозволяла в ті "поля" - раптом його ще більше шанувати будуть, а цьому все можна - можна й в Генштабі стрілочки малювати, а можна й у мікроменеджмент погратися...
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14.03.2024 19:59 Відповісти
Дивлячись на його пику то я не впевнений що йому так само важко як нв передовій, я не вірюююююююю.
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14.03.2024 20:00 Відповісти
Даже не хочется это все обсуждать, только почему у зе команды никто не бреется сидя в Киеве?
А Сырский находясь на фронте всегда побрит , балаган сплошной...
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14.03.2024 20:01 Відповісти
в бункері нема води на побриться. суху мівіну їдять, який вже рік. розпух від неї вже аж до ніззя!
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14.03.2024 20:23 Відповісти
Кожному своє:
Умєров на фронті відосіки робить
а цей час
"совєтнік" тімошенко бабло пилить
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14.03.2024 20:02 Відповісти
Що вам заважало "єднатися" з військами при Залужному?
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14.03.2024 20:03 Відповісти
Залужний не дружив й не служив Партії Регіонів й їхньому батьку-Ахмєтову.
шмигаль, Камишін ( міністр стратегічних галузей- бувший головний аграрний менеджер землевласника Ахмєова) Умєров - 10 річний головний менеджер його стільникового Life - поакційно організував для Рінатки вигідну продажу Туркам.
Не здивуємося ящо частка акцій Ахмєтова невиїзного в США бувшого бандита зараз у бізнесах сімʼї Умерова - вид дружини до батька та брата ...
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14.03.2024 20:23 Відповісти
Хотілося б бачити адекватного міністра оборони,який би розумів ,чим має займатись.
Тобто,працювати в кабінеті.А якщо виїзди,то:
На виробництва озброєнь
На склади
На будівництва фортифікацій
В тцк
Навчальні центри
Хочеш знати,чого потребують бригади ?
Поповнення особового складу,артилерійської підтримки, ППО.
Даси ?
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14.03.2024 20:07 Відповісти
він спец інформаційних технологій - 10 років стільникова компанія , потім усякі мародерні служби на владу
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14.03.2024 20:35 Відповісти
Единственно на кого есть надежда, вот он "Оборонпром" - Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї.

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.

Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/14/7181740/ "Европейская правда" со ссылкой на https://www.afp.com/ AFP

Детали: По словам Паппергера, заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие
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14.03.2024 20:08 Відповісти
Здуріти, ОПа здасть координати моментально(
КБ "Луч" 29 грудня роздовбали дякуючи кому?
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14.03.2024 20:50 Відповісти
Мадам, там сидят не дураки, а немцы.
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14.03.2024 21:19 Відповісти
3,14дабол
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14.03.2024 20:14 Відповісти
Який же великий подвиг!!! Ти краще дай гроші і можливість побудувати хлопцям укрпіплення для захисту свого життя і зупинки ворога. Достатньо піару одного Херпіду кожного дня. Скільки вже можна піаритись на смертях українців і знищенні їх міст та сіл?
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14.03.2024 20:17 Відповісти
Хтось вірить, що у бійців від цих упирів підіймається бойовий дух?
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14.03.2024 20:17 Відповісти
А ішак вже не ризикує після Одеси? Ну вдягніть йому додатково ще зо два памперси.
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14.03.2024 20:20 Відповісти
"Разом з ними" годину в місяці.
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14.03.2024 20:24 Відповісти
Разом з ними - це коли ти в окопах під вогнем ворога.
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14.03.2024 20:25 Відповісти
Популісти, невиліковні популісти.
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14.03.2024 20:28 Відповісти
Якщо вони взяли на фортіфікаційні будови МАРОДЕРА =МАРОДЕРИ ЗНАЧИТЬ! Доречі, два тижні при Умєрові ще працював Шарапов головний МАРОДЕР від Єрмака , а потім КУДИСЬ ЗНИК - не сидить й невідомо де. Й одразу ж новенький міністр почав внутрішні розслідування розграбувань у МО- Шарапов йому корнстект залишив , кого можна здати - памʼятаєте мільярди гривень на незбудованому заводі для гармат - ОТО БУЛО ШОУДЛЯ РЕПУТАЦІЇ УМЄРОВА!!!
А де зараз Лієві та інші де суди?
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14.03.2024 20:39 Відповісти
це не популісти- це грамотні ахметівські мародери під рекламою від Сирського
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14.03.2024 20:41 Відповісти
Гаденышь же сказал, шо сырой - лучший менеджер с военных услуг.
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14.03.2024 21:21 Відповісти
Краще би цей «генерал піщаного карʼєра» займався своїми справами, забезпеченням війска
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14.03.2024 20:34 Відповісти
Умеров це ганьба киримли.
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14.03.2024 20:38 Відповісти
Задача Головкома не шлятись по секторам, а сидіти у ГШ та разом з НШ ГШ та операторами планувати бойові дії. А воно з поїздок не вилазить.
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14.03.2024 20:41 Відповісти
ТРИ РОКИ ВІЙНИ МІНІСТРИ ОБОРОНИ НЕ ЗАЙМАЛИСЯ ЛІНІЯМИ ОБОРОНИ . Авдіївка та інші ще з часів Порошенко !!!
Й зара вони суки піаряться, коли втратили героїв України без мобілізації тих хто вибрав цю ЗЕМЕРЗОТУ, не трогають їх думають знову 73 відсотки нагребуть
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14.03.2024 20:46 Відповісти
Якщо би ці "русо турісто" чули про що і як , та куди їх посилають душі захисників і живих і тих,що відійшли у вічність,то вони з роду б не навідувалися ,та не тривожили їх .
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14.03.2024 20:47 Відповісти
Підрозділи мають бачити - ми разом із ними.(с)
на*уя підрозділам бачити ваші неголені пики... займися своїми прямими обов"язками
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14.03.2024 20:55 Відповісти
Др.чило приїхало відмітити на карті позиції для орків.
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14.03.2024 21:00 Відповісти
Ще один кнур з обойми чотирижди уклоніста виїхав на фотосесію.
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14.03.2024 21:41 Відповісти
95 квартал. А снарядами нехай чехи займаються
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14.03.2024 21:44 Відповісти
воно далі Печерську виїзжало?
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14.03.2024 21:49 Відповісти
Гитлер в Винницу на недели целые мотался--- а тут на тебе приехал --- взвейтесь соколы орлами !
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14.03.2024 22:28 Відповісти
Підрозділи мають бачити ********** а не морду умєрова.
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15.03.2024 00:07 Відповісти
Лялька…
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15.03.2024 02:47 Відповісти
Командир має бути із бійцями це факт, але Умеров мав би бути на ракетному виробництві на танкоремонтному, на збірці дронів в логістичного центрі.. На лінії фронту мають бути генерали і комбриги
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15.03.2024 04:10 Відповісти
Шоу не закінчується."Підрозділи мають бачити шо ми разом" нагадує "народного презідента" в Маріуполі біготня по фонтану у 2019р,визіт у Одесу де натовп відгородили великим парканом.
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15.03.2024 04:50 Відповісти
Їздять , піаряться, наче не знають що треба для фронту. Відсутній зв'язок по телефону? Їхні пики викликають тиху лють, особливо коли бачиш все більше, і більше скалічених воїнів на вулицях, і все більше прапорів на цвинтарях.
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15.03.2024 07:55 Відповісти
Неужели приехал, чтобы представить два батальона - " Рада" и "Мажор"???? Ну наконец то все увидят - МЫ ВМЕСТЕ!!!!!
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15.03.2024 11:41 Відповісти
Головнокомандувач не повинен "регулярно працювати з підрозділами у полях(!)" Це не функція і не обов"язки полководця, це обов"язки його підлеглих. Полководець (генерал), та й любий начальник, що виконує функції своїх підлеглих - уже не начальник. Це тупий злочинний піар. А фронт тим часом сиплеться...
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15.03.2024 16:26 Відповісти
А если чел на большее не тянет, або и того лучше, его попинали это сделать, лишь бы не мозолил глаза бесполезным недотепой и хотя бы что-то сделал.
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16.03.2024 12:03 Відповісти
Блин, небритый быдляк смахивает на восточного торговца гранатовым соком на Привозе. Это же надо быть таким бовдуро-гэйлом, подавать пример подчиненным -не бриться. Это же прямое нарушение личной безопасности на войне. Муйло применяет ОВ, на бороду противогаз не одевается плотно, а значит , ты же сам , в лучшем случае - потенциальный 3-х сотый.
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16.03.2024 12:00 Відповісти
Логістику від кордону України, Умеров, вроді, як «налагодив», а от самого результату від цього, так і з'явилося на передовій…
Співпадіння… чи черговий прой…??
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16.03.2024 17:53 Відповісти
Умєров перетворився на чергового зеленого виродка.
Обісрав всі покладені на нього надії через призначення урода-тищенка своїм говно радником.
Цим він сам перетворився на звичайне зелене лайно.
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18.03.2024 00:27 Відповісти
 
 