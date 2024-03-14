Умєров здійснив робочу поїздку в зону бойових дій: Підрозділи мають бачити - ми разом із ними. ФОТО
Міністр оборони відвідав позиції українських військових у зоні бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Міністерства оборони України.
"Кожен день проводив у бригадах, які воюють на Донеччині та Луганщині. Чесно обговорюємо фронтові виклики з командирами підрозділів. Допомагаємо знаходити необхідні рішення. Не закриваємо очі на проблеми. Ми чітко розуміємо ситуацію на фронті та готові ухвалювати рішення", - розповів міністр.
Він також підкреслив, що кожен керівник органу військового управління мусить бути на постійному зв’язку з підрозділами.
"Для розуміння ситуації на ліній фронту та підтримки командирів, ми з Головнокомандувачем регулярно відвідуємо бойові бригади. Отримання інформації про можливості, проблеми в управлінні та потреби підрозділів з перших уст дозволяє якісніше та швидше ухвалювати рішення. Це ключ до перемоги у динамічній війні. Наше завдання - створювати спроможність та будувати систему, яка забезпечить нам перевагу над ворогом", - пояснив Умєров.
Він відзначив Головнокомандувача Сирського, який "регулярно працює з підрозділами "у полях", живе війною та дбає про солдата".
"Я вдячний Головкому за сумлінну щоденну працю. Підрозділи мають бачити - ми разом із ними. І ми будемо поруч до самої перемоги, як би важко на цьому шляху не було. Діємо, як одна команда. Об’єднані заради перемоги!" - резюмував глава Міноборони.
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Так ось, хто-небудь його бачив з Залужним на фронті? Нєбося в премʼєри МАРОДЕРИ готують?
Як хтось думає наскільки Умєров він патріотичніший Зеленського?
ПИТАНЬ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШЕhttps://republic.com.ua/article/pitan-sta%d1%94-vse-bilshe.html#respond
https://republic.com.ua/article/pitan-sta%D1%94-vse-bilshe.html https://republic.com.ua/article/pitan-staє-vse-bilshe.html
став офіційним радником Умерова....
його до Умерова пристроїла ОПа президента???
по закону ні....
бо міністр сам підбирає свою команду....
тож Умеров не знайшов собі кращого радника за людину яку вигнали з роботи за корупційні скандали.
Мудрий міністр, у мудрого преза, якого *****, вибрав мудрий НАРІД.
Бовдуру ніхто не сказав. Воно тішиться що позбулось можливого опонента на виборах. Якщо такі взагалі колись відбудуться в тому що залишиться від цієї держави.
Вони що, дійсно думають, що війнц можна виграти язиком в телевізорі? Чи так в трускавецьких університетах навчали?
Цікаво буде подивитися: на скільки збільшилась товщина гаманця у них після таких відвідин... 🤔
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Залужному ОП-а не дозволяла в ті "поля" - раптом його ще більше шанувати будуть, а цьому все можна - можна й в Генштабі стрілочки малювати, а можна й у мікроменеджмент погратися...
А Сырский находясь на фронте всегда побрит , балаган сплошной...
Умєров на фронті відосіки робить
а цей час
"совєтнік" тімошенко бабло пилить
шмигаль, Камишін ( міністр стратегічних галузей- бувший головний аграрний менеджер землевласника Ахмєова) Умєров - 10 річний головний менеджер його стільникового Life - поакційно організував для Рінатки вигідну продажу Туркам.
Не здивуємося ящо частка акцій Ахмєтова невиїзного в США бувшого бандита зараз у бізнесах сімʼї Умерова - вид дружини до батька та брата ...
Тобто,працювати в кабінеті.А якщо виїзди,то:
На виробництва озброєнь
На склади
На будівництва фортифікацій
В тцк
Навчальні центри
Хочеш знати,чого потребують бригади ?
Поповнення особового складу,артилерійської підтримки, ППО.
Даси ?
Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/14/7181740/ "Европейская правда" со ссылкой на https://www.afp.com/ AFP
Детали: По словам Паппергера, заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие
КБ "Луч" 29 грудня роздовбали дякуючи кому?
А де зараз Лієві та інші де суди?
Й зара вони суки піаряться, коли втратили героїв України без мобілізації тих хто вибрав цю ЗЕМЕРЗОТУ, не трогають їх думають знову 73 відсотки нагребуть
на*уя підрозділам бачити ваші неголені пики... займися своїми прямими обов"язками
Співпадіння… чи черговий прой…??
Обісрав всі покладені на нього надії через призначення урода-тищенка своїм говно радником.
Цим він сам перетворився на звичайне зелене лайно.