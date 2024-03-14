Умєров здійснив робочу поїздку в зону бойових дій: Підрозділи мають бачити - ми разом із ними. ФОТО

Міністр оборони відвідав позиції українських військових у зоні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"Кожен день проводив у бригадах, які воюють на Донеччині та Луганщині. Чесно обговорюємо фронтові виклики з командирами підрозділів. Допомагаємо знаходити необхідні рішення. Не закриваємо очі на проблеми. Ми чітко розуміємо ситуацію на фронті та готові ухвалювати рішення", - розповів міністр.

Він також підкреслив, що кожен керівник органу військового управління мусить бути на постійному зв’язку з підрозділами.

"Для розуміння ситуації на ліній фронту та підтримки командирів, ми з Головнокомандувачем регулярно відвідуємо бойові бригади. Отримання інформації про можливості, проблеми в управлінні та потреби підрозділів з перших уст дозволяє якісніше та швидше ухвалювати рішення. Це ключ до перемоги у динамічній війні. Наше завдання - створювати спроможність та будувати систему, яка забезпечить нам перевагу над ворогом", - пояснив Умєров.

Він відзначив Головнокомандувача Сирського, який "регулярно працює з підрозділами "у полях", живе війною та дбає про солдата".

"Я вдячний Головкому за сумлінну щоденну працю. Підрозділи мають бачити - ми разом із ними. І ми будемо поруч до самої перемоги, як би важко на цьому шляху не було. Діємо, як одна команда. Об’єднані заради перемоги!" - резюмував глава Міноборони.

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