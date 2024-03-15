Ввечері окупанти з важкої артилерії вдарили по Нікополю, за добу обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області. ФОТОрепортаж
Ввечері 15 березня росіяни вкотре вдарили по Нікополю з артилерії. У Запорізькій області за добу ворог завдав 274 удари.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
У Нікополі через обстріл пошкоджена багатоповерхівка та адміністративна будівля на підприємстві, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він додав, що ніч в регіоні минула без обстрілів.
"Ще двоє постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг звернулися по меддопомогу. На зараз таких загалом – 52. Серед них 13 – діти. Досі в лікарні – 16 людей", - зазначив Лисак.
На Запоріжжі протягом доби ворог завдав 274 удари по 8 населених пунктах, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Військовослужбовці РФ нанесли 1 авіаційний удар по селу Малинівка, здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки та Темирівки, а також атакували 63 безпілотниками Новоданилівку, Гуляйполе, Новодарівку, Малинівку, Роботине та Малу Токмачку.
207 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки та Омельника", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що мирні жителі не постраждали. Проте надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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Навіть українці,які виїхали за кордон,застосовують термін
«у вас».Саме не «в нас»,а «у вас».
Аби не було погроз в бік Заходу типу«можєм повторіть»,взагалі мовчки б спостерігали.Та й пам'ять коротка.Я пам'ятаю,як лукашеску кидав орди емігрантів на польський кордон,а зараз з білорашею у польші жвава торгівля,зате за жменю ********* блокують український кордон з мовчазної згоди влади.