У російському Бєлгороді вибухи та пожежі: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російських Бєлгороді та області вранці лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.
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Так, у Бєлгородській області оголошували сигнал повітряної тривоги.
За даними росЗМІ, над містом та областю нібито збили 7 снарядів РСЗВ, внаслідок чого постраждали 2 особи.
ASTRA зазначає, що у Бєлгороді через ракетну небезпеку люди, які прийшли проголосувати на так звані вибори, змушені були залишити виборчу дільницю і спуститися в укриття.
Також ASTRA повідомляє, що в Бєлгороді закрили школи, виші, музеї та торгові центри через сирени тривог та обстріли.
"Про закриття під час ракетної небезпеки повідомили Бєлгородська філармонія, музеї, а також ректори бєлгородських ВНЗ. У школах оголошено дні самопідготовки. Зупинили роботу Бєлгородський художній музей, Музей-діорама "Вогняна дуга" та Бєлгородська наукова бібліотека, Бєлгородський Палац дитячої творчості.
Закрився торговий центр "Мегагрін". У соцмережах організації з'явилося пояснення, що всі заходи скасовані "у зв'язку з подіями, що відбуваються". Повідомлення про закриття опублікував паблік ТЦ Сіті молл", - зазначили там.
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