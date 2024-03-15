Доба на Харківщині: атака "шахедів" на Козачу Лопань, обстріли Харківського району. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби росіяни з артилерії та мінометів обстріляли 15 населених пунктів Харківщини та завдали авіаударів по н.п. Липці, Борщова, Вільча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі 15 березня внаслідок обстрілу БПЛА "Шахед" горів дах будинку, гараж у с. Козача Лопань Харківського району", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби росіяни не припиняли обстрілів населених пунктів області. Під ворожим вогнем опинилися с. Костянтівка Чугуївського району, Вовчанськ, Козача Лопань.

Двічі за день ворог з РСЗО "Ураган" обстріляв село Липці. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, поранення отримала 50-річна жінка.

О 12:45 відбувся ворожий обстріл с. Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка.

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