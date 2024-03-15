Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту: СБУ затримала у Запоріжжі агента воєнної розвідки РФ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримано чоловіка, який шпигував за бойовими кораблями ЗСУ в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів, затримано у Запоріжжі.

"У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ. Для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.

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Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Окупанти сподівалися отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України.

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СБУ завчасно викрила агента РФ та задокументувала його злочинну діяльність. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення українських військових суден.

"Зловмисника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору. Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря", - зазначили у Службі безпеки.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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