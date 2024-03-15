Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту: СБУ затримала у Запоріжжі агента воєнної розвідки РФ. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі затримано чоловіка, який шпигував за бойовими кораблями ЗСУ в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів, затримано у Запоріжжі.
"У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ. Для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.
Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Окупанти сподівалися отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України.
СБУ завчасно викрила агента РФ та задокументувала його злочинну діяльність. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення українських військових суден.
"Зловмисника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору. Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря", - зазначили у Службі безпеки.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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В Одесі попрощалися з дев`ятьма військовими моряками, яких у порту вбила ворожа ракета
Дев'ятьох військовослужбовців Військово-морських сил України, які загинули 6 березня внаслідок https://dumskaya.net/news/udar-po-portu-rossiyskaya-raketa-ubila-pyat-chel-182710/ua/ удару «Іскандером» по одеському порту , провели в останню путь.
Організація Veterans Hub Odessa повідомила, що загинули 26-річний головний старшина Станіслав Хохлов, 31-річний старшина 2 статті В'ячеслав Васильєв, 35-річний молодший сержант Володимир Бутов, 37-річний старший матрос Юрій Слєпченко, 26-річний матрос Петро Корнієнко, 27-річний військовослужбовець Андрій Лихно, 38-річний старшина другої статті Микола Тягій, 25-річний матрос Віталій Малютін і 39-річний старший матрос Олександр Коноваленко.
Церемонія прощання з Віталієм Малютіним, Олександром Коноваленком і Миколою Тягієм відбулася в суботу, 9 березня. Зі Станіславом Хохловим, В'ячеславом Васильєвим, Володимиром Бутовим, Юрієм Слєпченком, Петром Корнієнком та Андрієм Ліхно попрощалися в понеділок, 11 березня. Цього ж дня в останню путь в Одесі проводили Олександра Закерничного, який загинув на фронті 6 серпня 2023 року. Він автор книги «Записки добровольця», яка побачила світ уже після смерті письменника, у грудні минулого року.
https://dumskaya.net/pics/b5/picturepicture_171025353557674907441024_19333.jpg Нагадаємо, удар по порту припав під час візиту до Одеси президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Під час ракетної атаки вони перебували на морвокзалі, на відстані кількох кілометрів від місця вибуху.
РигоАНАЛІВ-мішєбратіяв, як грязі в Україні… ЖОДЕН з них, так і не вчинив, прикрого самогубства, знаючи наслідки своїх діянь…
Зеленський-стефанчук-шмигал, так і не внесли ЗМІН до статтей ККУ щодо значного посилення покарання за такі діяння, під час дії воєнного стану…. Мабуть для них, життя та смерть Українців, не варта уваги…
Це ж не їх рідню убивають, ґвалтують, катують, спалюють, калічать, московські орки та їх агенти-ригоАНАЛИ!!
Співпадіння чи 20 травня на носі…