Викрито схему незаконного переправлення осіб за кордон під виглядом відрядження, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чоловіка, який обіцяв особам працевлаштування на одному з підприємств, а потім "закордонне відрядження".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштування на одному з підприємств. Надалі для чоловіків виготовляли пакет документів для закордонного відрядження. За таку "послугу" зловмисник отримував $6500 з однієї особи", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, організатора незаконної схеми затримали прикордонники зі співробітниками Нацполіції після одержання ним частини грошей. Триває досудове розслідування.

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