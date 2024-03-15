Росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Золочеву: знищено приміщення гуртожитку та пункту екстреної меддопомоги. ФОТОрепортаж (оновлено)

Війська РФ завдали ракетного удару по Золочеву на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 16:20 війська РФ здійснили ракетний удар ракетами С-300 по Золочеву.



Унаслідок удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення Золочівської лікарні.



Знищено 2 автомобіля бригади швидкої, 2 частково пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: атака "шахедів" на Козачу Лопань, обстріли Харківського району. ФОТОрепортаж

Як зазначили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок атаки на Золочів пошкоджено цивільну інфраструктуру

"Влучання відбулось на територію місцевої лікарні, внаслідок чого пошкоджено одноповерховий гуртожиток. Також пошкоджень зазнали пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги, будівля клубу, гаражі. Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними облпрокуратури, удар був завданий ракетою Іскандер-М.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харківській області вже будується друга лінія оборони, - ОВА

Пізніше Синєгубов підтвердив, що за оновленими даними, окупанти вдарили по Золочеву ракетою "Іскандер".

"Додатково виявлено пошкодження триповерхової будівлі лікарні, автомобілів швидкої допомоги, легкових автомобілів та 16 приватних домоволодінь.



На цю хвилину - без постраждалих", - додав він.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежники 13 годин рятували село на Харківщині після того, як там підпалили траву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









Також дивіться: Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську: одна людина постраждала, пошкоджено будинки та торговельні об’єкти. ФОТОрепортаж







