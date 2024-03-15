"М’яка формула миру" Медведєва, ватиканський "прапороносець", цитати, які надихають. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
"М'яка формула миру" Медведєва
Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв озвучив "м’яку російську формулу миру": Повна капітуляція України та її возз’єднання з РФ
... и вот опять!
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тьоткіно Бєлгородської області знищено 2 склади боєкомплекту армії РФ, - легіон "Свобода Росії". ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському Бєлгороді вибухи та пожежі: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Скоро!
Усе за планом...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці пропутінського підрозділу у селі Сподарюшине на Бєлгородщині підняли білий прапор, щоб здатися у полон. ВIДЕО
Москва буде палати!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон - Путіну: "Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя"
Цитати, які надихають
Час піднімати білий прапор
Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"
Нові шедеври у музей Ватикану
Прапороносець
...а ви що подумали?
Вибори, вибори, кандидати - ...
...трєвожно
Уроки історії
... як завжди
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І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви"
Блаженнійший Святослав послав папу до сповіді.
Тепер будемо знати, як по-церковному буде "*****".