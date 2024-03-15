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"М’яка формула миру" Медведєва, ватиканський "прапороносець", цитати, які надихають. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

"М'яка формула миру" Медведєва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв озвучив "м’яку російську формулу миру": Повна капітуляція України та її возз’єднання з РФ

Фотожаба

... и вот опять!

Читайте на "Цензор.НЕТ":  У Тьоткіно Бєлгородської області знищено 2 склади боєкомплекту армії РФ, - легіон "Свобода Росії". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському Бєлгороді вибухи та пожежі: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фотожаба

Скоро!

Фотожаба

Усе за планом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці пропутінського підрозділу у селі Сподарюшине на Бєлгородщині підняли білий прапор, щоб здатися у полон. ВIДЕО

Фотожаба

Москва буде палати!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон - Путіну: "Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя"

Фотожаба

Цитати, які надихають

Фотожаба

Час піднімати білий прапор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"

Фотожаба

Нові шедеври у музей Ватикану

Фотожаба

Прапороносець

Фотожаба

...а ви що подумали?

Фотожаба

Вибори, вибори, кандидати - ...

Фотожаба

...трєвожно

Фотожаба

Уроки історії

Фотожаба

... як завжди

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1915) путін володимир (24089) Шойгу Сергій (628) Герасимов Валерій (53)


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Топ коментарі
+32
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15.03.2024 18:59
+21
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15.03.2024 19:05
+20
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15.03.2024 19:04
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15.03.2024 18:55 Відповісти
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15.03.2024 18:59 Відповісти
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15.03.2024 19:04 Відповісти
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15.03.2024 19:05 Відповісти
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15.03.2024 19:06 Відповісти
Аватар бомба
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15.03.2024 19:07 Відповісти
Найкращий!
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15.03.2024 19:37 Відповісти
Дмітро Ведмідєв готується до виступу - на тему України .
.
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15.03.2024 19:07 Відповісти
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви"
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15.03.2024 19:21 Відповісти
Пані Ліна Костенко)))дай ій Бог здоров"я
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15.03.2024 19:47 Відповісти
Зачьотні жаби...
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15.03.2024 19:37 Відповісти
Намбе ван!
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15.03.2024 19:38 Відповісти
З приводу прапора від двійника пригожина...

Блаженнійший Святослав послав папу до сповіді.
Тепер будемо знати, як по-церковному буде "*****".
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15.03.2024 20:21 Відповісти
Це щедевр! Його потрібно гарно оформити )))
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15.03.2024 20:28 Відповісти
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15.03.2024 20:24 Відповісти
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15.03.2024 22:35 Відповісти
 
 