У межах евакуації із 22 населених пунктів Сумщини виїхали всі мешканці. ФОТОрепортаж
У Сумській області із 22 населених пунктів, розташованих на території трьох районів шести територіальних громад, які підлягали евакуації, виїхали всі мешканці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.
Як зазначається, лише з Великописарівської громади Охтирського району, де зараз найбільш загострена безпекова ситуація, за останні 3 дні виїхали понад 180 жителів. У громаді організовано переміщення населення, яке виявило бажання виїхати у більш безпечні місця. Обласна військова адміністрація у співпраці з військовими, правоохоронцями забезпечує евакуаційні заходи, надаючи всебічну підтримку.
Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх разом з головою Великописарівської громади та старостою одного з населених пунктів узгодили плани подальших дій, щодо евакуаційних маршрутів та безпеки населення.
В ОВА зазначають, що найбільша кількість - 84, із них 20 дітей, виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади. Внаслідок обстрілів Великописарівської громади протягом п'яти днів (11.03-15.03) загинуло 3 людини, поранено – 13, з них 5 дітей.
"Наразі на Сумщині з небезпечних територій вже евакуювалося 4523 людини, у тому числі 829 дітей.
На сьогодні виїхали усі мешканці з 22 населених пунктів розташованих на території 3 районів 6 територіальних громад, які підлягали евакуації.
Вкотре закликаємо мешканців прикордонних населених пунктів потурбуватися про свою безпеку. Зв’язуйтеся з представниками влади на місцях і виїжджайте в більш безпечні місця", - повідомили в ОВА.
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