УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9522 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 766 23

У межах евакуації із 22 населених пунктів Сумщини виїхали всі мешканці. ФОТОрепортаж

У Сумській області із 22 населених пунктів, розташованих на території трьох районів шести територіальних громад, які підлягали евакуації, виїхали всі мешканці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

Як зазначається, лише з Великописарівської громади Охтирського району, де зараз найбільш загострена безпекова ситуація, за останні 3 дні виїхали понад 180 жителів. У громаді організовано переміщення населення, яке виявило бажання виїхати у більш безпечні місця. Обласна військова адміністрація у співпраці з військовими, правоохоронцями забезпечує евакуаційні заходи, надаючи всебічну підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни обстріляли прикордоння Сумщини 37 раз. Зафіксовано 222 вибухи, - ОВА

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх разом з головою Великописарівської громади та старостою одного з населених пунктів узгодили плани подальших дій, щодо евакуаційних маршрутів та безпеки населення.

Евакуація на Сумщині

В ОВА зазначають, що найбільша кількість - 84, із них 20 дітей, виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади. Внаслідок обстрілів Великописарівської громади протягом п'яти днів (11.03-15.03) загинуло 3 людини, поранено – 13, з них 5 дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція евакуювала мешканців прикордонного села в Сумській області, де росіяни знищили міст. ВIДЕО


Евакуація на Сумщині

"Наразі на Сумщині з небезпечних територій вже евакуювалося 4523 людини, у тому числі 829 дітей.

На сьогодні виїхали усі мешканці з 22 населених пунктів розташованих на території 3 районів 6 територіальних громад, які підлягали евакуації.

Вкотре закликаємо мешканців прикордонних населених пунктів потурбуватися про свою безпеку. Зв’язуйтеся з представниками влади на місцях і виїжджайте в більш безпечні місця", - повідомили в ОВА.

Також читайте: Росіяни двічі обстріляли м. Середина-Буда на Сумщині з мінометів та FPV-дронами: поранено 4 людини, пошкоджено будинки та авто

Евакуація на Сумщині
Евакуація на Сумщині

Автор: 

Сумська область (3839) евакуація (2340)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Дядько мій рік соплі пускав за розбитим хазяйством, але вчора ми його таки забрали ( навіть свою "копійку" воякам залишив на запчастини)
показати весь коментар
15.03.2024 20:44
+9
У нас есть куча пустующих сел очень далеко от линии фронта в спокойной местности. Да в каждом селе даже вокруг Киева есть пару тройка домов которые государство могло бы почти за бесценок выкупить для переселенцев. Почему бы людей не заселять в них вместо того чтобы украинцы вынуждены были выезжать за границу. А потом вместо украинцев уже власть собирается завозить в Украину каких то черножопых бабуинов ( которые нам в будущем вылезут боком) потому что у нас не хватает рабочих рук.
показати весь коментар
15.03.2024 20:33
+7
Правильно роблять люди.
показати весь коментар
15.03.2024 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно роблять люди.
показати весь коментар
15.03.2024 20:29 Відповісти
Дядько мій рік соплі пускав за розбитим хазяйством, але вчора ми його таки забрали ( навіть свою "копійку" воякам залишив на запчастини)
показати весь коментар
15.03.2024 20:44 Відповісти
У нас есть куча пустующих сел очень далеко от линии фронта в спокойной местности. Да в каждом селе даже вокруг Киева есть пару тройка домов которые государство могло бы почти за бесценок выкупить для переселенцев. Почему бы людей не заселять в них вместо того чтобы украинцы вынуждены были выезжать за границу. А потом вместо украинцев уже власть собирается завозить в Украину каких то черножопых бабуинов ( которые нам в будущем вылезут боком) потому что у нас не хватает рабочих рук.
показати весь коментар
15.03.2024 20:33 Відповісти
Друже, ти не уявляєш, яка це паперова хуртовина...
показати весь коментар
15.03.2024 20:39 Відповісти
Не, ну понятно, что проще вообще ничего не делать. Ну или там бабло на асфальте пилить.
показати весь коментар
15.03.2024 22:06 Відповісти
Не хочуть. [жити у порожніх селах Центру України]

Всі хочуть жити у Києві. Або у Львові. Ну хоча б в Ужгороді.

А в Долинській чи Новій Празі -- ніхто не хоче
показати весь коментар
15.03.2024 20:40 Відповісти
Не знав що у нас є села з такими прекрасними назвами- Нова Прага
показати весь коментар
15.03.2024 21:11 Відповісти
Є

І Нью-Йорк є....
показати весь коментар
15.03.2024 21:25 Відповісти
Та Нова Прага ще ого-го, там хоч комунікації нормальні
показати весь коментар
15.03.2024 21:29 Відповісти
Не хочуть жити, тому що там роботи нема та соціальної інфраструктури, за кожним питанням треба в місто їхати.
показати весь коментар
15.03.2024 21:28 Відповісти
А як же вони жили у порожніх селах Сумщини?
показати весь коментар
15.03.2024 21:58 Відповісти
Ужгород зараз смачніше Львова і Києва ...
показати весь коментар
15.03.2024 22:51 Відповісти
Не хочуть жити в Центрі?Навкруги Кропивницького вже всі порожні дачі в яких можна жити розкупили та заселили.В моєму СТ вже постійно мешкають кількасотен сімей,магазини пооткривали..
показати весь коментар
16.03.2024 11:21 Відповісти
СТ -- це якесь товариство чи обʼєднання?
показати весь коментар
16.03.2024 12:25 Відповісти
Садове Товариство (дачні ділянки),мають назви за профілем забудовника,наприклад-"Ятрань",Будівник","Медік","Радіст"та інш....
показати весь коментар
16.03.2024 12:38 Відповісти
Ви на олх давно дивились нерухомість? Гнилі сарайчики 2х2 метри в кооперативах в забутих богом селах і то хочуть від 5 тисяч $. Чим далі на захід тим кругліші очі від цін.
показати весь коментар
15.03.2024 22:05 Відповісти
А я про запад не говорю. На западной Украине люди не то что страх, а и совесть потеряли. Пользуясь безвыходной ситуацией у беженцев гонят цены за свои сарайчики как за пять звезд на Мальдивах. Доходило до смешного, что за домик котому до войны красная цена была $2-3тыс, требовали с беженцев и переселенцев плату 20тыс.грн/месяц. Бедные переселенцы плевали и ехали за границу. Видимо поетому половина беженцев и не хочет возвращаться в Украину. А вот подыскать домики в центральной части Украины по адекватным ценам вполне можно. Я даже знаю недалеко от Киева такие которые люди бесплатно отдали переселенцам и военным которые на отдых с фронта приезжают.
показати весь коментар
15.03.2024 22:21 Відповісти
В центральній частині ціни не краще. І якщо вже підняли тему, то біженці теж не святі. Є нормальні а є понаїдуть і як бидлота поводяться. В моєму будинку купили квартиру і поводилися наче весь будинок разом з людьми купили. То ми на місце швидко поставили. Інші теж приїхали і вихвалялися які вони круті, який там бізнес мали а тут приїхали до ніщебродів і терплять нещасні. А за гуманітаркою тільки так бігали як побирайки. Бізнесмени... З двома сім'ями навпаки подружилися і спілкуємось дуже добре. Прекрасні люди. І за кордоном теж вже себе добре показали. Повно відео як поляки, нідерландці, латиші посилають валити назад в Україну. Показали себе добре перед тими хто прихистив і допомагає.
показати весь коментар
15.03.2024 23:04 Відповісти
Велику Писарівку зруйнували КАБами сильно за останні дні відколи РДК зайшов в російське село Козинка яке за 9 км від В-Писарівки.
показати весь коментар
15.03.2024 20:47 Відповісти
Відчуйте різницю. З лугандону примусово не могли виселити ждунів. З Сумщини самі виїхали бо не хочуть українці жити під ярмом
показати весь коментар
15.03.2024 23:00 Відповісти
Може то навпаки патріоти, тут з якого боку подивитися.
Не виїжджають - ждуни, виїжджають - зрадники.
показати весь коментар
15.03.2024 23:59 Відповісти
Вони не від ярма, а скоріше завсе від обстрілів
показати весь коментар
16.03.2024 10:40 Відповісти
 
 