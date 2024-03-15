УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9522 відвідувача онлайн
Новини Фото Допомога Україні
1 418 11

ЄС перерахує 4,5 млрд євро допомоги Україні наступного тижня, - єврокомісар Ган. ФОТО

Перший транш у межах програми Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримає наступного тижня.

Про це оголосив єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility", – написав Ган у Twitter (X), оголосивши про підписання відповідного рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС, - Шмигаль

Єврокомісар Йоганнес Ган підписує документи про надання Україні траншу фінансової допомоги

"Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи", – додав він.

Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган про допомогу Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару за це рішення. "ЄС твердо лишається з Україною. Вдячні за величезну підтримку, яка прокладає шлях до перемоги та всебічного відновлення України", – написав він у Twitter (X).

Міністр фінансів Сергій Марченко про допомогу Україні

Автор: 

допомога (8430) Йоганнес Ган (118)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
А зарплати бюджетникам,пенсії,і ще купа всього,звідки взяти????
показати весь коментар
15.03.2024 22:58
+3
Буде більше українських дронів.
показати весь коментар
15.03.2024 23:28
+3
не давайте гроші
Давайте снаряди,ракети,гаубиці..
Дасте гроші-ЗЕбанда вкраде
показати весь коментар
15.03.2024 23:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще у снарядах . Їжа в Україні є і так, думаю . Аграрна ж держава
показати весь коментар
15.03.2024 22:48 Відповісти
А зарплати бюджетникам,пенсії,і ще купа всього,звідки взяти????
показати весь коментар
15.03.2024 22:58 Відповісти
Так нехай адресно і доплачують. Бо мені якось дивно, що продажі люксових авто зростають, пенсії під час війни не обмежені, хтось може собі дозволити нажиратися хамонами та пармезанами, а хтось має за це прекрасне життя перебувати в зоні бойових дій більше 2 років без права також жити своїм життям, хамон, пармезан, нове авто, вести бізнес, бачити дітей. Якщо війна, пенсії мають бути обмежені у розміні, і виплати чиновникам також - на рівні з військовими у тилу, не більше.
показати весь коментар
16.03.2024 00:42 Відповісти
Пане Василю, бюджетники і обісцяні вонючі пенси мають попрікалываться і готуватися на первомайскіе шашликі....... "Ніякої війни немає. Просто орда немножко отодвигает граніцу". (Володимир Зеленський 2015 рік.)
показати весь коментар
16.03.2024 10:23 Відповісти
Ну,не треба так,огульно за всіх.Приблизно половина,і то,треба трохи вже забути про це,в минулому ми вже нічого не змінимо,його вже немає
показати весь коментар
16.03.2024 13:19 Відповісти
Зелена банда вкраде майже все (((
показати весь коментар
15.03.2024 23:26 Відповісти
Буде більше українських дронів.
показати весь коментар
15.03.2024 23:28 Відповісти
не давайте гроші
Давайте снаряди,ракети,гаубиці..
Дасте гроші-ЗЕбанда вкраде
показати весь коментар
15.03.2024 23:34 Відповісти
100% - нехай перераховують адресно пенсіонерам та іншим категоріям малозахищених людей. Якого дідька з цих грошей фінансуються стотисячні зарплати і пенсії окремій касті, під час війни.
показати весь коментар
16.03.2024 00:44 Відповісти
Значить Рада почне працювати наступного тижня. Зарплатня в конвертах прийде.
показати весь коментар
16.03.2024 00:02 Відповісти
Якщо би ці гроші дійсно пішли на нагайні потреби а не у кишені зелених((
показати весь коментар
16.03.2024 11:02 Відповісти
 
 