ЄС перерахує 4,5 млрд євро допомоги Україні наступного тижня, - єврокомісар Ган. ФОТО

Перший транш у межах програми Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримає наступного тижня.

Про це оголосив єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility", – написав Ган у Twitter (X), оголосивши про підписання відповідного рішення.

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"Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи", – додав він.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару за це рішення. "ЄС твердо лишається з Україною. Вдячні за величезну підтримку, яка прокладає шлях до перемоги та всебічного відновлення України", – написав він у Twitter (X).