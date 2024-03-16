Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 429 580 осіб (+1160 за добу), 6779 танків, 10 606 артсистем, 12 973 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 429 580 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 429580 (+1160) осіб,
- танків - 6779 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 12973 (+24) од,
- артилерійських систем - 10606 (+26) од,
- РСЗВ - 1017 (+0) од,
- засоби ППО - 719 (+2) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8268 (+14),
- крилаті ракети - 1922 (+2),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14024 (+31) од,
- спеціальна техніка - 1712 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+30 Qq Qqq #455433
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+19 Trevo Trow
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+18 Aleksander Lukashenko
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105! одиниць техніки та 1160!! чумардосів.
Арта 26, броня 45!, логістика 31.
Логистика перевалила за 14000!
Проголосували суки і полізли знову ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 429 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
что ты вчера слился на такой же теме...?
давай найди на официальной страничке https://www.facebook.com/photo/?fbid=757294259916988&set=a.229159252730494 пресцентру Генштаба где сказаное тобой есть официальным заявлением...
и что ты не прокомментировал фото вчера...?
написано, читай - ликвидировано...!
дай хоть одно фото где есть с надписью - поранено...!
особового складу / personnel ‒ близько/ about 429580 (+1160) осіб / persons
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
где информация со странички Генштаба - ты ведь на него ссылаешься выше...!
тебя спрашиваю про это ...!
в каком соотношении там это...?\один погибший - все остальные раненые, или погибли впочти все - пять раненых...?\
иди штудируй страничку Генштаба...
слейся лучше и не позорься *****...
если нет - иди нафуй свежепроклюнувшийся...!
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.03.24 were approximately: особового складу / personnel ‒ близько/ about 429580 (+1160) осіб / persons", то что ты хочешь выдать за ликвидированных и типа пораненных ножичком свиноцобак... Это описание всей таблицы - хотя чем ты можешь думать...)
Тоді нічого не змінилося. Точний снаряд впав поруч з вами або випадковий, хтось буде убитий, хтось поранений, хтось переляканий.
Це добре - піде без броніка в мясний штурм- помре швидко
Просто порівняти можна в усьому. Дерев'яні кораблі з гармати XV сторіччя та XVIII. Той же самий базовий принцип, але потужність зброї і кількість загиблих в пізніх конфліктах колосально різняться.
Нема кого рятувати, якщо дрон влітає в бійця. Нема кого рятувати, коли в бліндаж попадає снаряд високоточною зброєю. Нема можливості витягнути пораненого, якщо будь-який евак буде знищений в радіусі 5км. Тому втрати дійсно 1 до 1.5-2 у росіян. В нас трохи краще, бо ми в обороні і евакуація в нас більш якісно налагоджена. Плюс нас накривають більше артилерійським вогнем, тому в нас багато поранених. Дуже багато. Моя думка (нічим не підкріпляю тут) в нас поранених в районі 150 000 - 200 000. Саме тому потрібна мобілізація. Люди не загинули в такій кількості, але не можуть з пораненнями витягнути війну на передовій.
Наприклад лати коштували багато, а потім лати використовували кірасири. Визначтесь. Так багато і не використовували, чи використовували коли треба? Давайте я вам допоможу.
1. Перші пару віків вогнепальна зброя використовувала камінь замість металу і потужність не дозволяла нанести серйозних ушкоджень захищеним цілям.
2. Ті ж самі гармати вдосконалились, що призвело до збільшення смертності від реальних бойових дій, а не від антисанітарії.
Тепер навіть ******** час. Скільки снарядів потрібно було українській армії 10 років назад, а російській під час вторгнення для попадання в ціль? Відповідь - багато, саме тому наші поля це місячний пейзаж.
Зараз ми за декілька пострілів знищуємо ціль, дрон б'є в окремого солдата що бігає від нього. Ракета наводиться чітко в ціль, дрон попадає в башту заводу в 900км. Розкажіть мені це під час В'єтнамської війни =)
П.С. Я не розумію людей, ви заради прикола просто приходите посперечатись, намагаючись довести неправоту іншого? Хоча тут я навіть бачу, що ви знаєте, що несете пургу. Знаєте і несете. Заради чого?
Почитайте ефективність цієї зброї, коли Кортез чи Пісарро косили аборигенів, а потім ефективність подібної зброї в 18-му сторіччі проти подібних племен в інших регіонах. ККД виріс в рази.
******* технології дозволяють однозначно знищити супротивника, якщо стоїть така ціль. А те що вони всі не знищені, то це питання в кількості такого озброєння, а не в якості. Тому повторюю, втрати росіян 1 до 1.5-2 і нема ніяких 1 до 5, 7, 10 чи іншої маячні.
Як і маячня про *для наступу треба в 3 рази більше людей ніж у тих, хто захищається* - це те ж думка ідіота, і всі з цим бігають. Це взагалі неправда і війни останніх 100 років (включаючи світову війну) це доводять.
перестаф работать
3 березня 1 160 чумардосів і 44 броня (16/28 танки/ББМ)
7 березня 1 160 чумардосів і 68 броня (17/51)
Сьогодні 1 160 чумардосів і 45 броня (21/24)
А от логістика просіла 35/42/26 відповідно, гольфкари явно не рахують.
До речі логістику з ювілеєм, чекаємо на завтра чумардосів і ББМ
@olegperviy17
https://twitter.com/olegperviy17/status/1768849181848838619
Доброго ранку !
https://twitter.com/i/status/1768849181848838619