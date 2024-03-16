Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 429 580 осіб (+1160 за добу), 6779 танків, 10 606 артсистем, 12 973 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 429 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 429580 (+1160) осіб,

танків - 6779 (+21) од,

бойових броньованих машин - 12973 (+24) од,

артилерійських систем - 10606 (+26) од,

РСЗВ - 1017 (+0) од,

засоби ППО - 719 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8268 (+14),

крилаті ракети - 1922 (+2),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14024 (+31) од,

спеціальна техніка - 1712 (+1)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.