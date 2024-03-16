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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 429 580 осіб (+1160 за добу), 6779 танків, 10 606 артсистем, 12 973 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 429 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 429580 (+1160) осіб,
  • танків - 6779 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 12973 (+24) од,
  • артилерійських систем - 10606 (+26) од,
  • РСЗВ - 1017 (+0) од,
  • засоби ППО - 719 (+2) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8268 (+14),
  • крилаті ракети - 1922 (+2),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14024 (+31) од,
  • спеціальна техніка - 1712 (+1)

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17764) ліквідація (4057) знищення (7496) техніка (1846)


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Топ коментарі
+30
Минув 3674 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1160!! чумардосів.
Арта 26, броня 45!, логістика 31.
Логистика перевалила за 14000!
Проголосували суки і полізли знову ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 429 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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16.03.2024 08:06
+19
Відігралися за попередній день. Слава богу і ЗСУ!
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16.03.2024 08:06
+18
Ого. Знову поперли. На вибори.
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16.03.2024 08:06
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Правила форума Рада форумчан
Минув 3674 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1160!! чумардосів.
Арта 26, броня 45!, логістика 31.
Логистика перевалила за 14000!
Проголосували суки і полізли знову ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 429 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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16.03.2024 08:06 Відповісти
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16.03.2024 08:12 Відповісти
А хто казав, що у нас без втрат?
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16.03.2024 08:56 Відповісти
Ого. Знову поперли. На вибори.
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16.03.2024 08:06 Відповісти
Відігралися за попередній день. Слава богу і ЗСУ!
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16.03.2024 08:06 Відповісти
Богу з великої
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16.03.2024 08:29 Відповісти
Бог не комплексує.
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16.03.2024 10:56 Відповісти
Ти маєш інші дані? У нашій ОТГ з численістю населення 12 тис. осіб створений меморіал, зараз в ньому згадано 27 загиблих герої. Можеш екстраполювати на загальну чисельність населення України.
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16.03.2024 08:45 Відповісти
в нас приблизно такі ж цифри. правда це без пропавших безвісти
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16.03.2024 10:31 Відповісти
ты вновь за рибу гроші...?
что ты вчера слился на такой же теме...?
давай найди на официальной страничке https://www.facebook.com/photo/?fbid=757294259916988&set=a.229159252730494 пресцентру Генштаба где сказаное тобой есть официальным заявлением...
и что ты не прокомментировал фото вчера...?

написано, читай - ликвидировано...!
дай хоть одно фото где есть с надписью - поранено...!

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16.03.2024 09:59 Відповісти
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.03.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 429580 (+1160) осіб / persons
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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16.03.2024 10:33 Відповісти
что ты тупарь хотел этим сказать...?
где информация со странички Генштаба - ты ведь на него ссылаешься выше...!
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16.03.2024 12:10 Відповісти
ты тупое - где там информация о погибших и раненых...?
тебя спрашиваю про это ...!
в каком соотношении там это...?\один погибший - все остальные раненые, или погибли впочти все - пять раненых...?\
иди штудируй страничку Генштаба...
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16.03.2024 13:10 Відповісти
ты ещё тупее чмоня - в какой пропорции эти "убиті+поранені"...\проценты, или другие цыфры...?\
слейся лучше и не позорься *****...
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16.03.2024 14:07 Відповісти
Пропорцію можна тільки припускати виходячи з історії минулих воєн. ~ від 1:4, до 1:6.
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16.03.2024 14:25 Відповісти
ты как на базаре торгуешься - ты ***** конкретно приведи факты о той фуйне что ты здесь впариваешь...
если нет - иди нафуй свежепроклюнувшийся...!
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16.03.2024 14:50 Відповісти
Я тебе не розумію. Питання сформулюй.
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16.03.2024 15:37 Відповісти
нерозуміешпатамуштатычмоприкидываешьсяпридурком...
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16.03.2024 16:30 Відповісти
да кстати тупой, вот в это - "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.03.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 429580 (+1160) осіб / persons", то что ты хочешь выдать за ликвидированных и типа пораненных ножичком свиноцобак... Это описание всей таблицы - хотя чем ты можешь думать...)
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16.03.2024 15:34 Відповісти
Співвідношення вбитих та поранених у росіян 1 до 1.5-2. Медицина безсила, якщо засоби ураження не залишають шансів евакуювати пораненого або врятувати від пошкоджень несумісних з життям.
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16.03.2024 11:17 Відповісти
Взагалі інші. Це як порівняти аркебузирів XV сторіччя та вогнепальна зброя Наполеонівських війн. Вбивча сила, точність да далекобійність відрізняється неймовірно. Раніше щоб попасти в ціль, треба було купу снарядів. Зараз достатньо одного дрона чи високоточного снаряда.
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16.03.2024 11:42 Відповісти
Кулі начиняють отрутою, а вольфрамові кульки HIMARS бактеріями чуми? Нi?
Тоді нічого не змінилося. Точний снаряд впав поруч з вами або випадковий, хтось буде убитий, хтось поранений, хтось переляканий.
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16.03.2024 11:52 Відповісти
Це текст політрука для російського новобранця?
Це добре - піде без броніка в мясний штурм- помре швидко
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16.03.2024 12:30 Відповісти
До речи вижити після попадання кулі в 15-19 століттях було дуже складно. Пушкін би підтвердив.
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16.03.2024 12:01 Відповісти
Пушкін був Ефіоп - тому і помер швидко і в муках
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16.03.2024 12:28 Відповісти
Лінійна тактика і стрільба залпами - так воювали за часів Наполеона, одна з причин чому так воювали це низька точність зброї - шо аркебуза шо мушкет початку 19 століття не мали точності , а по вбивчій силі аркебуза і мушкет також не відрізнялися на порядки - може бути шо аркебуза мала більшу вбивчу здатність за мушкет .
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16.03.2024 12:08 Відповісти
Чуваки, досить всяких теорій про те, в чому ви не розбираєтесь. Перші гармати та будь-яка інша вогнепальна зброя використовували каміння замість металу. Якщо нічого не змінювалось, то чому замість класичних середньовічних замків з'явились відомі всім бастіони. Чому лати перестали використовувати і т.п.

Просто порівняти можна в усьому. Дерев'яні кораблі з гармати XV сторіччя та XVIII. Той же самий базовий принцип, але потужність зброї і кількість загиблих в пізніх конфліктах колосально різняться.

Нема кого рятувати, якщо дрон влітає в бійця. Нема кого рятувати, коли в бліндаж попадає снаряд високоточною зброєю. Нема можливості витягнути пораненого, якщо будь-який евак буде знищений в радіусі 5км. Тому втрати дійсно 1 до 1.5-2 у росіян. В нас трохи краще, бо ми в обороні і евакуація в нас більш якісно налагоджена. Плюс нас накривають більше артилерійським вогнем, тому в нас багато поранених. Дуже багато. Моя думка (нічим не підкріпляю тут) в нас поранених в районі 150 000 - 200 000. Саме тому потрібна мобілізація. Люди не загинули в такій кількості, але не можуть з пораненнями витягнути війну на передовій.
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16.03.2024 19:14 Відповісти
"Чому лати перестали використовувати" - тому шо лати коштували багато а армії стали масовими і лати не перестали використовувати, були кірасіри шо носили кірасу ( частину лат шо захищає тулуб - як ******* бронежилети ) - і кіраси приймали на озброєння тіко після перевірки кулями ( звісно впритул вони пробивалися але метрів з 20 хрін там ). Так само і іншим вашим твердженням є пояснення - пояснення яке можна віднайти а не друкувать шо ніц ніхто не розуміє .
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16.03.2024 19:35 Відповісти
Ось намагаєтесь показати, що знаєте тему. Але при цьому намагаєтесь на свої висновки натягнути історичні окремі факти. А те, де не виходить (той же бастіон) - тупо умалчуєте.

Наприклад лати коштували багато, а потім лати використовували кірасири. Визначтесь. Так багато і не використовували, чи використовували коли треба? Давайте я вам допоможу.

1. Перші пару віків вогнепальна зброя використовувала камінь замість металу і потужність не дозволяла нанести серйозних ушкоджень захищеним цілям.

2. Ті ж самі гармати вдосконалились, що призвело до збільшення смертності від реальних бойових дій, а не від антисанітарії.

Тепер навіть ******** час. Скільки снарядів потрібно було українській армії 10 років назад, а російській під час вторгнення для попадання в ціль? Відповідь - багато, саме тому наші поля це місячний пейзаж.

Зараз ми за декілька пострілів знищуємо ціль, дрон б'є в окремого солдата що бігає від нього. Ракета наводиться чітко в ціль, дрон попадає в башту заводу в 900км. Розкажіть мені це під час В'єтнамської війни =)

П.С. Я не розумію людей, ви заради прикола просто приходите посперечатись, намагаючись довести неправоту іншого? Хоча тут я навіть бачу, що ви знаєте, що несете пургу. Знаєте і несете. Заради чого?

Почитайте ефективність цієї зброї, коли Кортез чи Пісарро косили аборигенів, а потім ефективність подібної зброї в 18-му сторіччі проти подібних племен в інших регіонах. ККД виріс в рази.

******* технології дозволяють однозначно знищити супротивника, якщо стоїть така ціль. А те що вони всі не знищені, то це питання в кількості такого озброєння, а не в якості. Тому повторюю, втрати росіян 1 до 1.5-2 і нема ніяких 1 до 5, 7, 10 чи іншої маячні.

Як і маячня про *для наступу треба в 3 рази більше людей ніж у тих, хто захищається* - це те ж думка ідіота, і всі з цим бігають. Це взагалі неправда і війни останніх 100 років (включаючи світову війну) це доводять.
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16.03.2024 19:54 Відповісти
Армії стали масові - і бронежилети зявилися тіко після другої війни, а шодо кірасирів то їх було мало - і в деяких арміях вони взагалі були шось на кшталт преторіанців ( до речі кірасири то вершники якшо шо ). А шодо бастіонів то розгадка проста - земля краще витримує попадання ядер на відмінну від каменю ( камінь розлетівся на друзки а в землі це не загрожує - ну і вартість матеріалів і складність будівництва , камінь дорожчий і його обтесувати тре - землю накопав насипав і втрамбував шо набагато дешевше простіше і доступніше ).
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16.03.2024 20:05 Відповісти
я все зрозумів, можете більше нічого не писати =)
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17.03.2024 00:34 Відповісти
Але прагнути до цього треба, така наша доля ...
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16.03.2024 08:40 Відповісти
Щось Твєрь у нас зависла. Може щось з автономних округів подивитись?
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16.03.2024 08:54 Відповісти
Зависла, бо

перестаф работать
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16.03.2024 09:35 Відповісти
Якщо набрати фразу, населення рф станом на 2022 рік, відкриється ряд публікацій, зокрема кількість орків станом на початок 2024 року. Там ця тверь, має меньшу чисельність населення. Виздихають потрохи. Хоча, достовірна ця інформація, не берусь сказати.
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16.03.2024 09:38 Відповісти
Ну там ще "Генрал Боярышник" працює...
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16.03.2024 09:47 Відповісти
Непоганий намолот
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16.03.2024 09:36 Відповісти
О! М'ясо завезли
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16.03.2024 09:49 Відповісти
Треба додати ще графу НПЗ 😅 Хто сказав, що це не зброя?
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16.03.2024 10:25 Відповісти
я би взагалі добавив би графу ПС (принаймні ті, які живлять підприємстві ВПК та нафтопереробку), але ж західні партнери почнуть битись у конвульсіях гуманізму.
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16.03.2024 17:18 Відповісти
Немало заземлили кацапів наші воїни , мабуть не встигли навіть проголосувати за пиню кривавого 😠
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16.03.2024 10:26 Відповісти
Вони ще позавчора були вже в списках-проголосувавших.
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16.03.2024 11:46 Відповісти
Ну я б не сказав що чисто м'ясо, щось таки накопичили
3 березня 1 160 чумардосів і 44 броня (16/28 танки/ББМ)
7 березня 1 160 чумардосів і 68 броня (17/51)
Сьогодні 1 160 чумардосів і 45 броня (21/24)
А от логістика просіла 35/42/26 відповідно, гольфкари явно не рахують.
До речі логістику з ювілеєм, чекаємо на завтра чумардосів і ББМ
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16.03.2024 10:30 Відповісти
Мабуть в нас не набагато менше всупереч висловлювання зеленого .
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16.03.2024 11:07 Відповісти
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16.03.2024 11:20 Відповісти
Олег

@olegperviy17

https://twitter.com/olegperviy17/status/1768849181848838619

Доброго ранку !
https://twitter.com/i/status/1768849181848838619
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16.03.2024 12:02 Відповісти
 
 