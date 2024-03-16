Доба на Харківщині: внаслідок влучання "Шахеда" у Козачій Лопані пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Амбарне, Строївка, Стрілеча, Дворічна, Берестове та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, авіаудари ворог наносив по н.п. Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Синельникове.

Обстріли Харківщини за добу:

02:25 у с. Козача Лопань Харківського району влучання БПЛА "Шахед" по території села. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

20:27 внаслідок обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району горіла господарча споруда. Без постраждалих.

17:40 відбувся обстріл с. Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.

16:20 по с. Золочів Богодухівського району росіяни завдали ударів балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої, чотири легкові автівки. Без постраждалих.

16:10 відбувся обстріл керованою авіабомбою с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

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Також повідомляється, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,42 га території, знищили 333 вибухонебезпечні предмети. Розмінування триває.

За добу евакуйовано 26 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 129 дітей: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 96.